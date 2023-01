Hokejová dvacítka otočila semifinále se Švédy a zahraje si o zlato

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v kanadském Halifaxu - semifinále: ČR - Švédsko, 4. ledna 2023. Češi se radují z postupu do finále.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v kanadském Halifaxu - semifinále: ČR - Švédsko, 4. ledna 2023. Češi se radují z postupu do finále. ČTK/AP/Darren Calabrese

Halifax (Kanada) - Čeští hokejisté porazili v semifinále juniorského mistrovství světa Švédsko 2:1 v prodloužení a po 22 letech postoupili do finále. Utkání rozhodl v čase 69:10 útočník Jiří Kulich. Česko má na vrcholné akci hráčů do 20 let jistou medaili, naposledy získalo v roce 2005 bronz. Ve finále se svěřenci trenéra Radima Rulíka utkají v pátek od 0:30 SEČ s vítězem druhého semifinále, ve kterém na sebe dnes v noci narazí Kanada a USA.

Švédové, kteří český tým porazili v základní skupině v prodloužení, vedli od 22. minuty, kdy otevřel skóre zadák Ludvig Jansson. Při závěrečné hře bez brankáře ale v čase 59:21 vyrovnal obránce David Jiříček. Výborný výkon podal brankář Tomáš Suchánek, který zejména v prodloužení zlikvidoval několik velkých šancí soupeře.

Český tým do utkání vstoupil stejně jako ve skupině aktivně a tlačil se do útoku. Švédům se ale dařilo blokovat střely a brzy srovnali herně krok. Do první výraznější šance se dostal v 7. minutě Ryšavý, prošel až před Lindboma, švédský brankář byl ale připravený.

O minutu později byl vyloučen Ticháček, Seveřané ale úvodní přesilovou hru nevyužili. Ve 13. minutě se v útočném pásmu usadila elitní česká formace, gól však vstřelit nedokázala. Švédové se ubránili i v prvním oslabení na konci první třetiny.

Čekání na první gól ukončil 99 sekund po začátku druhé části obránce Jansson, který prostřelil Suchánka a připsal si již třetí branku proti českému týmu na turnaji. Dvakrát se prosadil i ve skupině, kde byl i autorem rozhodující trefy v prodloužení.

Velkou šanci přidat druhý gól měli Švédové při 115 sekund dlouhé dvojnásobné přesilové hře, poté co byli v rychlém sledu vyloučeni Hauser a Šapovaliv. Češi se ale ve třech ubránili.

Semifinálový souboj byl velkou taktickou bitvou, ve které se Seveřané poctivě soustředili na hru v obranném pásmu a nepouštěli soupeře do šancí. V samotném závěru druhé třetiny se do náznaku příležitosti dostali Šapovaliv a dorážející Ticháček, Lindbom ale bez větších problémů udržel čisté konto.

Hned po pár sekundách třetí části byl po Suchánkově zaváhání v rozehrávce blízko gólu Stjernborg, nedokázal však trefit puk před odkrytou brankou. Češi pak v závěrečné dvacetiminutovce zvýšili útočnou aktivitu a tlačili se před Lindboma. Blízko vyrovnání byl ve 46. minutě Šalé, trefil ale jen tyč.

Český tým si v závěru základní hrací doby vytvořil drtivý tlak, už v 58. minutě se trenéři v čele s Radimem Rulíkem rozhodli k power play a 39 sekund před sirénou Jiříček prostřelil Lindboma. Stejně jako ve skupině muselo rozhodnout prodloužení.

V nastavené desetiminutovce, ve které týmy hrály ve třech hráčích v poli, měli několik velkých šancí Švédové. Rozhodnout mohli Bystedt, Rosén, Carlsson nebo Östlund, Suchánek byl ale bezchybný. V poslední minutě nastavení se do útočného pásma rozjel Kulich, natlačil se před Lindboma a šestým gólem na turnaji odstartoval české oslavy.

Česko - Švédsko 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 60. Jiříček (Špaček, Szturc), 70. Kulich (Šapovaliv, Špaček) - 22. Jansson (E. Pettersson, Östlund). Rozhodčí: Campbell, Hamilton - Wyonzek (všichni Kan.), Grillo (USA). Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 9265.

Česko: Suchánek - Ticháček, Jiříček, Svozil, Špaček, Hamara, Moravec, Čech - Šalé, Šapovaliv, Kulich - Chmelař, Brabenec, Szturc - Ryšavý, Sapoušek, Kos - Hauser, Marcel, Měchura, od 41. navíc Menšík. Trenér: Radim Rulík.

Švédsko: Lindbom - Sjöholm, Engström, Sandin-Pellikka, Norén, Jansson, E. Pettersson - Lysell, Stjernborg, Rosén - Wagner, Bystedt, Carlsson - Strömgren, Östlund, Öhgren - O. Pettersson, Oscarson, Robertsson - Lekkerimäki. Trenér: Magnus Havelid.