Hokejová dvacítka nestačila na Kanadu, v play off ji čeká Švédsko

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: Kanada - ČR, 31. prosince 2019 v Ostravě. Zleva brankář Lukáš Pařík a Šimon Kubíček z České republiky a Liam Foudy z Kanady.

Ostrava - Česká hokejová reprezentace do 20 let zakončila první část mistrovství světa v Ostravě vysokou porážkou s Kanadou 2:7 a v základní skupině B tak obsadila čtvrté místo. Ve čtvrtečním večerním čtvrtfinále se svěřenci trenéra Václava Varadi utkají se Švédskem, které v třinecké skupině vyhrálo všechna čtyři utkání.

O šanci na výhru český tým připravily především fauly a góly inkasované v oslabení. Kanaďané, kteří se ve čtvrtfinále utkají se Slovenskem, v početních výhodách vstřelili pět branek. O české góly se zasloužili Vojtěch Střondala a Libor Zábranský.

O osudu utkání bylo rozhodnuto velmi rychle. Kanaďané nejprve bez problémů přežili českou přesilovku a pak sami v početních výhodách udeřili. V 5. minutě otevřel skóre Veleno, v 10. minutě přidal druhý gól Foote.

Následně dostal pětiminutový trest za sekání Šik a zámořští hráči toho dokonale využili. Třetí branku kapitána Haytona sice rozhodčí uznali až po dlouhé kontrole u videa, o dalším úspěchu McMichaela ale nebylo pochyb. Při snaze zachránit situaci se navíc zranil brankář Pařík a do hry tak musel poprvé na turnaji Malík.

Češi se snažili zápas zdramatizovat a podařilo se jim to. Dvě Raškovy šance ještě gólem neskončily, ale při Velenově trestu pohotově dorazil Kubíčkovu střelu na MS debutující Střondala a snížil. O 14 sekund později se navíc počtvrté na turnaji prosadil Zábranský a domácí byli zpět ve hře.

Bohužel však jen deset sekund. Chyba Malíka, jenž vyjel za branku pro puk, který se ale od mantinelu nečekaně odrazil jiným směrem, využil Foudy. Kouč Varaďa se navíc pokusil platnost gólu zmařit trenérskou výzvou a odkazem na možný ofsajd, který ale kontrola u videa neodhalila. Češi šli za trest do oslabení, Kanaďané se popáté prosadili v početní výhodě a získali zpět čtyřgólové vedení.

Ve třetí části stanovil definitivní skóre McIsaac.

Hlasy po utkání:

Václav Varaďa (trenér): "Vnímali jsme, že kluci dnes hrozně chtějí, že se proti Kanadě, které na turnaji zatím jeden zápas vyšel a druhý ne, chtějí porvat o dobrý výsledek. Dostali jsme se ale hned na začátku fauly a nedisciplinovaností do úzkých. Kanada nám v první třetině díky tomu odskočila. A i když jsme se ve druhé nadechli, dali jsme dva rychlé góly, tak přišel smolný odraz od mantinelu a gól do prázdné branky. Ubralo nám to momentum, které jsme získávali a Kanada pak zápas kontrolovala. Je to zklamaní, že hráči dělají takové kiksy, pokud se z toho nepoučí, tak nemáme šanci proti kvalitním týmům zvítězit.

Nick Malík (brankář): "Bylo super, že jsem mohl nastoupit. Užil jsem si to, vůbec jsem nebyl pod tlakem. Šel jsem tam, věděl, že nemůžu nic ztratit. Že měli přesilovku, bylo jedno, ubránili jsme to, já si to užil. Jsem tady od toho, abych byl připravený nastoupit. Gól na 2:5? Byl tam odraz. Víme, že tady jsou plexiskla všelijaká, jsou tam švy uprostřed, odráží se to. Nestalo se to poprvé, bohužel. Já vyjel z brány, špatně se to odrazilo, Kanaďan tam byl první a dával do prázdné. Bohužel, stane se."

Vojtěch Střondala (útočník): "Naskočit do prvního zápasu nebylo těžké. Škoda, že jsme zbytečně faulovali a nedokázali poslední zápas ve skupině zvítězit. Po první třetině jsme si k tomu řekli svoje, co máme změnit a jak hrát a myslím si, že se to povedlo. Pak jsme ale dostali nešťastný gól a to nám trošku vzalo vítr."

Libor Zábranský (obránce): "Dostali jsme pět gólů z přesilovek, fauly nás stály zápas. Před zápasem jsme věděli, že postupujeme, ale myslím si, že na to nikdo nekoukal. Možná se nám ulevilo. Chtěli jsme vyhrát, abychom měli lepší postavení v tabulce, ale to nám nevyšlo. Teď se připravíme dobře na Švédy. Když jsme dali na 4:2, tak byla hala na nohách a vypadalo to, že se nadechneme k obratu, ale bohužel přišel špatný odraz od mantinelu a tím se to uzavřelo."

Česká republika - Kanada 2:7 (0:4, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 32. Střondala (Kubíček, Teplý), 32. Zábranský (Myšák, Klikorka) - 5. Veleno (Hayton, Addison), 10. Foote (Byram, Smith), 14. Hayton (Cozens, Veleno), 15. McMichael (Cozens, Hayton), 32. Foudy (Smith, McIsaac), 33. Cozens (Addison, Hayton), 50. McIsaac (Cozens, Veleno). Rozhodčí: Fatajev (Rus.), Tscherrig (Švýc.) - Bowles (USA), Merten (Něm.). Vyloučení: 7:4, navíc Šik (ČR) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:5. Diváci: 8693 (vyprodáno).

ČR: Pařík (15. Malík) - Zábranský, Klikorka, Kubíček, Kučeřík, Haš, Dajčar - Teplý, Čajka, Blümel - Pytlík, Střondala, Plášek - Raška, Pavel, Myšák - Pekař, Šik. Trenér: Varaďa.

Kanada: Hofer - Bernard-Docker, Byram, Smith, McIsaac, Addison, Bahl, Drysdale - Dudas, Dellandrea, Lavoie - Cozens, Valeno, Foudy - Foote, Hayton, McMichael - Mercer, Thomas, Byfield. Trenér: Hunter.

Konečná tabulka:

1. Kanada 4 3 0 0 1 17:13 9 2. USA 4 2 1 0 1 17:13 8 3. Rusko 4 2 0 0 2 16:8 6 4. ČR 4 1 0 1 2 12:18 4 5. Německo 4 1 0 0 3 9:19 3

Další program:

--------

Čtvrtek 2. ledna:

10:00 o udržení - 1. zápas: Kazachstán - Německo (Ostrava),

12:30 čtvrtfinále: Švýcarsko - Rusko (Třinec),

15:00 čtvrtfinále: Kanada - Slovensko (Ostrava),

17:30 čtvrtfinále: USA - Finsko (Třinec),

20:00 čtvrtfinále: Švédsko - ČR (Ostrava).

Sobota 4. ledna (Ostrava):

11:00 o udržení - 2. zápas: Německo - Kazachstán,

15:00 semifinále,

19:00 semifinále.

Neděle 5. ledna (Ostrava):

11:00 o udržení - případný 3. zápas: Kazachstán - Německo,

15:00 o 3. místo,

19:00 finále.