Hokejová dvacítka bude usilovat proti Kanadě o třetí světový titul

Ilustrační foto - Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě: Skupina A (Halifax): Kanada - Česko, 27. prosince 2022. Český brankář Tomáš Suchánek zasahuje před Joshuou Royem z Kanada, vlevo je Tomáš Hamara. ČTK/AP/Darren Calabrese

Halifax (Kanada) - Česká hokejová dvacítka bude v noci na pátek útočit na historicky třetí titul mistra světa po letech 2000 a 2001. V Halifaxu se od 0:30 SEČ utká s domácí Kanadou, kterou svěřenci trenéra Radima Rulíka dokázali překvapit hned na úvod turnaje a porazili ji 5:2. Jistotu první medaile po 18 letech získali čeští junioři po semifinálovém vítězství nad Švédskem. Kanaďané obhajují titul ze srpnového šampionátu v Edmontonu.

Dvacítka od rozdělení Československa porazila Kanadu na juniorském MS vůbec poprvé v základní hrací době. Předtím se jí to podařilo v prosinci 2013 v Malmö, kde mladí Češi zvítězili 5:4 po nájezdech. V Halifaxu ukončili sérii osmi porážek. Celkově jich mají na kontě z 24 soubojů 20 a dvakrát duel skončil remízou.

Češi ve středu otočili semifinále se Švédy a vyhráli 2:1 v prodloužení. Zajistili si první medaili od bronzu v roce 2005 a teď zabojují o zlato. "Jak se říká, do půlnoci jste slavný, od půlnoci můžete být i loseři. Takže zase zpátky do montérek a šlapat, protože nás čeká důležitý zápas. Možná ten nejdůležitější," řekl útočník Jiří Kulich, který semifinále rozhodl v čase 69:10.

"Na začátku turnaje by nás to, že půjdeme do finále, nenapadlo ani v nejhlubším snu. Takže o to je to pro ty kluky sladší," prohlásil Rulík, který byl u triumfu v roce 2000 jako asistent trenéra Jaroslava Holíka. O rok později byl místo něj u týmu Pavel Hynek.

Teď se chystá kouč extraligových Pardubic, který dovedl v roce 2015 k titulu Litvínov, na další finále. "Bude to o hlavách, o silách. Kluky to stálo strašně sil. Musí se dát do kupy. Zápas si půjdeme všichni užít a udělat maximum. Připravíme se na to. Ta jízda tady je. My trenéři uděláme servis zase takový, jaký děláme, aby byli hráči připravení," doplnil Rulík.

Kanada usiluje o jubilejní 20. zlato a hlavním jejím tahounem je sedmnáctiletý útočník Connor Bedard. V šesti zápasech na turnaji nasbíral 23 bodů za devět branek a 14 asistencí. Lepší byli v historii na jednom turnaji jen tři hráči.

Rekordmanem je s 31 body za sedm branek a 24 asistencí ze sedmi utkání z roku 1993 Švéd Peter Forsberg. Favorit letošního draftu z Reginy z WHL může předstihnout další dva hráče s 24 body - Forsbergova krajana Markuse Näslunda (13+11; také v roce 1993) a Fina Raima Helminena (11+13; 1984).

Soustředí se ale hlavně na tým a cestu za obhajobou zlata. "Je to samozřejmě úžasné," řekl Bedard pro web kanadské televizní stanice TSN po postupu přes USA. "Ale my jsme sem nepřijeli postoupit do finále. Jsme tady, abychom získali zlato," dodal.

Kanaďané jsou navíc hodně nahecovaní na to, aby Česku porážku ze skupiny oplatili. "Slavili, jako kdyby vyhráli zlatou medaili. Byli docela namyšlení, takže na to nezapomeneme...," prohlásil útočník Joshua Roy. Kouč Javorových listů Dennis Williams nabádal hráče, aby do zápasu dali všechny síly. "Bude to o tom úplně vyprázdnit nádrž. Pojďme to udělat jeden pro druhého," řekl Williams.