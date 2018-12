Ilustrační foto - Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě, skupina A ve Vancouveru, utkání ČR - Švýcarsko. Hokejisté Česka se radují z gólu, který vstřelil Martin Kaut (vlevo).

Ilustrační foto - Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě, skupina A ve Vancouveru, utkání ČR - Švýcarsko. Hokejisté Česka se radují z gólu, který vstřelil Martin Kaut (vlevo). ČTK/AP/DARRYL DYCK

Vancouver - Čeští hokejisté dnes nastoupí na juniorském mistrovství světa ve Vancouveru proti Dánsku a v posledním utkání v základní skupině bude v sázce postup do čtvrtfinále. Svěřenci trenéra Václava Varadi potřebují k účasti v play off šampionátu získat alespoň bod.

Český tým vstoupil do turnaje výhrou v prodloužení nad Švýcarskem, následně ale podlehl Rusku i domácím Kanaďanům. Dánové ještě nezískali ani bod, od Kanady dostali 14 gólů a po třech zápasech mají skóre 0:22.

"Všichni dáme do zápasu maximum, bude to pro nás zatím nejdůležitější utkání. Máme teď den volna, musíme se na to dobře připravit," řekl po sobotní porážce s Kanadou útočník Ondřej Machala. Zápas proti Dánsku začne ve 22:00 SEČ.