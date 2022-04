Hokejisty Vítkovic dál povede kouč Holaň, smlouvu prodloužilo 11 hráčů

Ostrava - Hokejisty Vítkovic povede i v příští extraligové sezoně trenérská dvojice Miloš Holaň, Radek Philipp. Smlouvy prodloužilo i jedenáct hráčů z kádru včetně brankářské jedničky Aleše Stezky, útočníka Lukáše Krenželoka nebo zahraničních posil Alexeje Solovjeva a Tobiase Lindberga. Klub o tom informoval na svém oficiálním webu.

"Je to samozřejmě běžná praxe, že ještě během rozehraného ročníku jednáme s hráči, kterým končí smlouvy, ale o jejichž služby máme zájem i do sezony následující. Během ledna a února jsme se dohodli na pokračování naší vzájemné spolupráce s jedenácti hráči současného kádru, stejně jako s našimi dosavadními trenéry," uvedl dnes sportovní ředitel Roman Šimíček.

Jednapadesátiletý Holaň se do Vítkovic vrátil v prosinci 2020. V první sezoně společně s Philippem dovedli tým do předkola play off, v aktuální sezoně do čtvrtfinále. "Oba trenéři jsou ostravskými rodáky, vítkovickými odchovanci. Jsou to profesionálové s řadou hráčských i trenérských zkušeností, navíc s výrazným vztahem k našemu klubu, takže volba byla jasná," řekl Šimíček.

Zatímco brankářská dvojka Daniel Dolejš po sezoně ve Vítkovicích skončil, jednička Stezka podepsal novou smlouvu. "Aleš předváděl vynikající výkony. Oprávněně si tím řekl nejen o post jedničky u nás, ale také místo v širším kádru reprezentace," připomněl Šimíček, že pětadvacetiletý gólman v minulých týdnech debutoval v národním týmu. "Je to výborný gólman, který nás držel celou sezonu. Samozřejmě nyní to musí v nové sezoně potvrdit, ale my věříme, že na své výkony naváže. Pořád má prostor, kde se zlepšovat a jsme rádi, že je v naší organizaci," řekl Holaň.

V mateřském klubu pokračuje i osmatřicetiletý Krenželok, který se do Vítkovic vrátil před dvěma lety z Liberce. "Lukáš je srdcař, má obrovské zkušenosti, ale současně je platnou součástí týmu, což ukázal v minulé sezoně. Jsme velice rádi, že pokračuje," řekl Šimíček na adresu extraligového šampiona z roku 2016, jenž v nejvyšší soutěži odehrál přes tisíc zápasů.

Nové smlouvy podepsali i obránci Patrik Koch, Petr Gewiese, Jakub Stehlík, Matěj Prčík, Solovjev a útočníci Marek Kalus, Jan Bernovský, Josef Krejsa a Lindberg. Pokračování Solovjeva však může být komplikované. Ruský bek, který do Vítkovic přišel v říjnu, může mít problém se získáním víz.

"se Solem jsme podepsali smlouvu už někdy na přelomu ledna a února, zůstává tedy nadále naším hráčem i pro nadcházející sezonu. Nicméně uvidíme, jak to s ním vzhledem k současné mezinárodní situaci bude. Moc si ale přejeme, aby vše po mimosportovní stránce dopadlo dobře a Solo u nás hrál i v nové sezoně," uvedl Šimíček.