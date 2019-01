Praha - Atraktivní bitvu třetích Vítkovic s druhým Libercem nabídne páteční program pěti zápasů 38. kola hokejové extraligy. Ostravané ztrácejí na soupeře jen dva body, mají však o tři předehrané zápasy na kontě víc. Plzeň se pokusí připojit pátou výhru za sebou v duelu proti Litvínovu, jehož konkurenti v boji o desítku Zlín a Olomouc se utkají na ledě Beranů.

Vítkovice natáhly šňůru vítězných zápasů v domácím prostředí už na osm, třebaže herně jim úterní duel proti Olomouci přes výhru 7:6 po nájezdech moc nevyšel. "I přes to všechno, co se v utkání s Olomoucí seběhlo, jsme si po důkladné analýze dokázali vytáhnout pozitivní věci a na to bychom rádi i proti Liberci navázali. Ale stojíme proti jednomu z nejlepších extraligových týmů, nejkomplexnějších, proti jednomu z nejvážnějších kandidátů na titul," zdůraznil trenér Jakub Petr.

Liberec, který čelil v předchozích kolech Brnu a Třinci, si připsal osm výher za posledních deset zápasů. Další těžké zkoušky jsou před ním - po Ostravě se představí na ledě Sparty doma s Plzní. "Je super, že vyhráváme. Myslím, že celkově hrajeme krásný hokej. Držíme se nahoře v tabulce a děláme našim fanouškům radost," prohlásil brankář Roman Will. Bílí Tygři nadále dorážejí na první Třinec. "Není to však to nejdůležitější. Sezona se bude rozhodovat až později," zdůraznil útočník Tomáš Filippi.

Plzeňští táhnou osmizápasovou bodovou šňůru, z toho sedmkrát zvítězili. A v pátek proti Litvínovu touží úspěšnou sérii prodloužit. "Chceme hrát náš styl. Nekoukat na soupeře, ale hlavně na nás. To znamená cpát všechno do brány a trochu si pomoci přesilovkami. Minule jsme to zvládli dobře a já doufám, že to ubojujeme i příště," řekl útočník Petr Kodýtek.

Litvínov se potýká s koncovkou, ale poslední dvě venkovní vystoupení naznačila zlepšení. Verva uspěla v Brně a v Liberci a vstřelila celkem osm branek. V neděli pak ale dala jediný gól Spartě. "Je to bída. Musíme to víc cpát do brány. Celkově je tam málo střelby, ať od modré nebo z dobrých pozic. Chceme to dohrát do tutovek, to se nám nedaří. Musíme hru víc zjednodušit," nabádal zkušený útočník Lukáš Kašpar.

Zlín má za sebou tři vítězná utkání a před sebou tři moravské bitvy. Ta první s Olomoucí je přímým soubojem o první desítku, zaručující vyřazovací boje. "Jsme na vítězné vlně a chceme v tom pokračovat," uvedl trenér Robert Svoboda. Jeho tým v první čtvrtině porazil Hanáky 4:0. "Nebylo to tak jednoznačné, jak napovídá výsledek. V úterý hrála Olomouc předehrávku ve Vítkovicích, dala šest gólů a přesto prohrála, takže góly dávat umí," dodal Svoboda. Zlín má po dlouhé době prázdnou marodku.

Olomoučtí Kohouti z posledních sedmi kol pouze jednou vyhráli a v uplynulých pěti zápasech dostali 23 branek. "Dostáváme spoustu gólů, přitom v takové fázi sezony bychom se měli zaměřit spíše na obranu a ne hrát takový hokej nahoru a dolů," nabádal útočník Petr Kolouch.

V dresu Mladé Boleslavi proti Hradci Králové by si mohl odbýt debut útočník Radim Zohorna, který přišel výměnou z Brna za Orsavu. "Je to mladý hráč s velkým potenciálem. Jsme rádi, že se nám povedlo přivést nový element a oživení do týmu," řekl sportovní ředitel klubu Radim Vrbata.

"Zápasy s Boleslaví jsou vždycky nahoru dolů. Uvidíme, s jakou taktikou přijdou trenéři, my se ji budeme snažit dodržovat co nejlépe. Boleslavi možná trošku ulítl začátek, ale teď už se do toho dostali. Mají nabitý kádr a stoupají tabulkou, tak doufám, že se nám podaří je přibrzdit," uvedl pro klubový web hradecký útočník Daniel Rákos.

Pardubice mohou díky přímému souboji s Karlovými Vary snížit velké manko na jeden z týmů, s nimiž by se mohly potkat v play out. Hned v sobotu pak Dynamo vyjede na led znovu k derby v Hradci Králové.

"Za mého působení nás čeká poprvé dvojutkání pátek, sobota. Sám jsem zvědavý, jak to zvládneme po fyzické i výsledkové stránce. Všichni víme a uvědomujeme si, že utkání s Karlovými Vary nám udá náš směr, na který se poctivě připravujeme. Byl bych velice rád, abychom navázali na nedělní vítězství a získali tři body," uvedl kouč Ladislav Lubina.

Hokejisté Energie, jejichž série porážek se protáhla už na osm zápasů, stále čekají na první vítěznou radost v novém roce. "Nesmíme věšet hlavy a musíme začít vyhrávat. Kluci jsou tady dost dlouho na to, aby chápali, o co se hraje," prohlásil bek Vladimír Sičák.

Statistické údaje před pátečním 38. kolem extraligy: -------- HC Škoda Plzeň (5.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 2:1 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 33 zápasů/38 bodů (16 branek + 22 asistencí) - František Lukeš 37/29 (13+16). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 1,66 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,64 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,80 a 90,16 - Jaroslav Janus 2,27, 92,18 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Hanuljak 2,73 a 92,86, Michael Petrásek 3,00 a 88,89. Zajímavosti: - Plzeň ve vzájemných duelech šestkrát za sebou bodovala a z toho pětkrát vyhrála. - Škoda bodovala osmkrát za sebou a jen jednou z toho prohrála. Aktuálně drží vítěznou sérii čtyři zápasy. - Litvínov vyhrál venku dvakrát za sebou a slavil výhru čtyřikrát z uplynulých pěti vystoupení mimo svůj led. - Verva prohrála čtyři z minulých šesti zápasů. - Obránce Roman Vráblík z Plzně oslaví v pátek 29. narozeniny, slovenskému bekovi Peteru Čerešňákovi bude v sobotu 26 let. - Slovenský obránce Ladislav Romančík z Litvínova oslaví v sobotu 23. narozeniny. - Litvínovský útočník Viktor Hübl může v neděli proti Vítkovicím sehrát 1100. zápas v nejvyšší soutěži. Dosud se na tuto metu dostalo sedm hokejistů - Petr Kadlec (1250), František Ptáček (1210), Ondřej Kratěna (1157), Petr Leška, Ondřej Veselý (oba 1156), Jan Peterek (1139) a Jiří Burger (1130). HC Vítkovice Ridera (3.) - Bílí Tygři Liberec (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:4, 0:4. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 39/36 (11+25) - Marek Kvapil 35/47 (18+29). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,16, 93,57 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,37 a 92,48 - Roman Will 2,41, 91,36 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,71 a 90,43. Zajímavosti: - Vítkovice vyhrály čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů a porazily doma Liberec čtyřikrát za sebou. Bílí Tygři naposledy uspěli v Ostravě 20. listopadu 2016 po výsledku 2:0. - Ostravané vyhráli pět z posledních šesti utkání a ztratili v nich jen čtyři body. - Bílí Tygři zvítězili v osmi z posledních deseti utkání. - Útočník Jakub Valský z Liberce může v neděli na Spartě sehrát 500. zápas v extralize. BK Mladá Boleslav (9.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 1:2 v prodl.. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 38/26 (13+13) - Petr Zámorský 36/31 (7+24). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,25, 91,21 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 2,25, 90,88 a jednou udržel čisté konto - Brandon Maxwell 2,14 a 91,86, Jaroslav Pavelka 2,24, 91,20 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové vyhrál sedm z posledních osmi vzájemných zápasů. - Mladá Boleslav po sérii tří vítězství dvakrát za sebou nebodovala. - Mountfield vyhrál šest z posledních sedmi zápasů a ztratil v nich jen čtyři body. - Útočník David Šťastný z Mladé Boleslavi může sehrát 200. zápas v extralize. - Útočník Daniel Rákos z Hradce Králové může v sobotu proti Pardubicím sehrát 600. zápas v extralize. - Slovenský obránce Mislav Rosandič z Hradce Králové oslaví v sobotu 24. narozeniny. PSG Berani Zlín (10.) - HC Olomouc (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:0, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Jiří Ondráček 37/28 (11+17) - Zbyněk Irgl 30/24 (16+8). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,63 a 91,09, Tomáš Štůrala 6,00 a 81,48 - Branislav Konrád 2,38, 91,24 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,11 a 89,22. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných utkání. Loni vyřadila Zlín v předkole po vítězství 3:1 na zápasy. - Berani po sérii pěti porážek třikrát za sebou naplno bodovali. - Olomouc prohrála šest z posledních sedmi zápasů a získala v nich jen pět bodů. - Obránce Tomáš Valenta ze Zlína může sehrát 200. zápas v extralize. - Útočník Marek Laš z Olomouce dnes slaví 32. narozeniny. HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Energie Karlovy Vary (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:7, 3:4. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 38/18 (9+9) - Jakub Flek 35/24 (13+11). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 3,45, 88,85 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,21 a 89,10 - Filip Novotný 2,76, 91,33 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kuchař 2,45 a 90,63, Jan Bednář 2,86 a 90,00. Zajímavosti: - Karlovy Vary vyhrály v nejvyšší soutěži ve vzájemných duelech třikrát za sebou. Mezitím se oba celky utkaly v dubnu čtyřikrát i v baráži o extraligu a měly vyrovnanou bilanci po jedné výhře v běžné hrací době a v nastavení a jedné porážce v 60 minutách a v nastavení. - Dynamo po sedmi porážkách za sebou v neděli zabralo a porazilo doma Olomouc 6:2. - Energie osmkrát za sebou prohrála a získala jen dva body. Další program: -------- Sobota 26. ledna - předehrávka 39. kola: 17:00 Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice (vzájemné zápasy v této sezoně: 4:6, 4:1; O2 TV Sport). Neděle 27. ledna - 39. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav (4:1, 4:1), HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec (5:4 v prodl., 1:4), 15:30 HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera (1:0, 3:0), 16:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň (3:1, 3:6; ČT2), 17:00 HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín (3:2 po sam. nájezdech, 4:1), HC Olomouc - Piráti Chomutov (2:3, 3:4 po sam. nájezdech).