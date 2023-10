Hokejisty Vítkovic a Třince čeká boj o play off Ligy mistrů

Praha - Hokejisté Vítkovic a Třince budou v závěrečných zápasech základní části bojovat o postup do osmifinále play off Ligy mistrů. Oba týmy patří mezi osm kandidátů na pět volných míst. Mezi jedenácti jistými postupujícími už jsou Pardubice. Vítkovice se představí v úterý od 19:30 na ledě německého vicemistra Ingolstadtu. Ve středu bude mistrovský Třinec hostit od 18:00 dánský Aalborg a o dvě hodiny později začne duel Pardubic v Belfastu.

Vítkovice jsou s osmi body z pěti utkání na 14. pozici a na ledě už jistého účastníka osmifinále Ingolstadtu se budou snažit potvrdit zlepšenou formu. Po pouhých dvou výhrách z devíti duelů v extralize zdolaly v Lize mistrů Biel-Bienne 4:3 v prodloužení a v domácí soutěži vyhrály v pátek také doma nad Libercem 5:2 a v neděli v Brně nad Kometou 5:3.

"Je před námi poslední zápas základní části a všichni víme, že je v sázce postup do play off. Bylo by skvělé, kdyby se nám to podařilo a budeme se o to snažit. V minulém utkání se nám doma dařilo, bodovali jsme. Co je důležité, dařilo se nám i v extralize. Máme za sebou tři výhry, takže věřím, že i hlavy můžeme mít pozitivně nastavené," řekl klubovému webu trenér Miloš Holaň.

Třinec se díky středečnímu vítězství na ledě norského Stavangeru 4:2 posunul na 15. pozici se sedmi body. Aalborgu patří s jediným bodem 22. místo a nemá naději na postup. V extralize drží Oceláři sérii tří výher. "Chceme doma uspět a postoupit do play off evropské soutěže. Víme ale, že Aalborg bude těžkým soupeřem a bude se snažit tyto naše plány překazit," uvedl kouč Zdeněk Moták.

Pardubice získaly jistotu postupu minulou středu den po porážce v Ženevě 2:3 v prodloužení a mohou se pokusit ještě vylepšit svou pozici. Nyní jsou s 10 body osmé. Belfast má s pěti body ještě stále naději na postup do play off. Doma drží neporazitelnost, v srpnu zdolal Bolzano 4:0 a minulý týden v úterý Salcburk 1:0 v prodloužení.

O konečném pořadí v tabulce bude v případě bodové shody rozhodovat postupně počet výher v běžné hrací době, celkový počet výher, rozdíl skóre, větší počet vstřelených branek, větší počet vstřelených branek venku a nakonec vyšší nasazení při losu Ligy mistrů. V osmifinále se utkají první tým s šestnáctým po základní části, druhý s patnáctým atd.

Jistotu postupu už mají vedle Pardubic a Ingolstadtu také Växjö, Mannheim, Lukko Rauma, Ilves Tampere, Färjestad, Ženeva, Mnichov, Skelleftea a Innsbruck. Ve hře jsou ještě Pelicans Lahti a Rapperswil-Jona (mají stejně jako Vítkovice po osmi bodech), Biel-Bienne a Tappara Tampere (se sedmi body jako Třinec) a vedle Belfastu také Salcburk, jehož naděje je se čtyřmi body jen teoretická.