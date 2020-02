Hokejisty Sparty s novým koučem Hořavou prověří rozjeté Vítkovice

Praha - Hokejisté Sparty se po nedělním vítězství nad Kometou Brno 4:3 v prodloužení pokusí opět doma v O2 areně o další úspěch pod novým trenérem Miloslavem Hořavou, který při premiéře zastavil neúspěšnou sérii Pražanů se čtyřmi zápasy bez bodu. V předehrávce 48. kola, která je vložena už do reprezentační pauzy, dnes Sparta hostí rozjeté Vítkovice. Dvanáctí Ostravané v boji o záchranu vyhráli už čtyřikrát za sebou.

Sparta může v případě vítězství poskočit ze čtvrté na druhou pozici. Na plný bodový zisk čekají Pražané už osm zápasů, z nichž vyhráli jen dva. Tři body získali naposledy 10. ledna, kdy zvítězili v O2 areně právě nad Vítkovicemi 5:3.

"Proti Brnu jsme ukázali, že nejsme v žádné krizi. Prohráli jsme pár zápasů za sebou, ale proti Kometě jsme předvedli jeden z nejlepších zápasů v sezoně. Na Vítkovice se těšíme a neřešíme, jestli měla být pauza potom nebo před," řekl sparťanský útočník Miroslav Forman.

Hořavovi je jasné, že po sobotním nástupu k týmu bude na práci s hráči více času až v zápasové pauze. "Do úterý toho moc nestihneme. Proti Vítkovicím chceme stavět na tom, co jsme měli s Brnem, a trošku posunout detaily. Během přestávky si musíme dát priority, na čem bychom rádi zapracovali a zlepšili," uvedl nástupce ve čtvrtek odvolaného Uweho Kruppa.

Vítkovice díky úspěšné sérii unikly sestupové poslední pozici na rozdíl pěti bodů. "Ty výhry nás zvedají především po psychické stránce, což je v našem boji hodně důležité. Jedeme na Spartu, což je hodně silný a kvalitní soupeř, ale my chceme navázat na předešlé zápasy a chceme z Prahy přivézt co možná nejvíce bodů," uvedl na oficiálních stránkách klubu asistent trenéra Rostislav Klesla.

Ostravané proti Spartě v této sezoně nezískali ani bod a naposledy proti ní uspěli loni 15. března, kdy vyhráli v O2 areně 5:1. Tím se nechtějí v boji o záchranu zabývat.

"Musíme jít do každého zápasu a do každé třetiny naplno. Nemůžeme se dívat na tři zápasy dopředu, že budeme hrát doma s někým a pak to urveme. Ale čím dřív se nám povede udělat nějaký rozestup, tím lépe se nám bude ke konci dýchat. Takže musíme jet na Spartu a tam zkusit vyhrát," dodal vítkovický útočník Rastislav Dej.

Statistické údaje před úterní předehrávkou 48. kola Tipsport extraligy:

HC Sparta Praha (4.) - HC Vítkovice Ridera (12.).

Začátek zápasu: 18:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:1, 3:1, 5:3.

Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 40 zápasů/32 bodů (18 branek + 14 asistencí) - Roberts Bukarts 38/35 (14+21).

Statistiky brankářů: Matěj Machovský průměr 2,69 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,99 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,74 a 90,30, Adam Wolf 3,00 a 83,33 - Miroslav Svoboda 2,94, 91,96 a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 4,17 a 86,76.

Zajímavosti:

- Sparta v neděli porazila při premiéře nového trenéra Miloslava Hořavy doma Kometu Brno 4:3 v prodloužení a zabrala po čtyřech zápasech bez bodu. Celkově má na kontě z posledních osmi duelů jen dvě vítězství a čtyři body.

- Ostravané vyhráli čtyřikrát za sebou a ztratili při této sérii jen dva body.

- Sparta ve vzájemných zápasech třikrát za sebou naplno bodovala. Vítkovice uspěly naposledy loni 15. března, kdy vyhrály v O2 areně 5:1.

Tabulka:

1. Liberec 42 25 4 2 11 147:103 85 2. Plzeň 42 22 2 7 11 137:116 77 3. Třinec 42 22 3 4 13 130:104 76 4. Sparta Praha 44 17 12 1 14 144:127 76 5. Mladá Boleslav 43 19 6 6 12 126:101 75 6. Brno 43 18 5 6 14 125:125 70 7. Karlovy Vary 43 15 8 4 16 143:126 65 8. Hradec Králové 42 16 5 4 17 107:103 62 9. Zlín 43 17 3 4 19 132:122 61 10. Olomouc 44 15 5 6 18 103:117 61 11. Kladno 43 13 3 6 21 106:141 51 12. Vítkovice 43 10 8 4 21 106:147 50 13. Litvínov 42 12 2 6 22 115:143 46 14. Pardubice 44 10 3 9 22 98:144 45