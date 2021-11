Hokejisty Sparty posílí švédský obránce s ruskými kořeny Matuškin

Praha - Hokejisty extraligové Sparty posílí švédský obránce s ruskými kořeny Maxim Matuškin. Jednatřicetiletý hráč přichází z Vladivostoku, v jehož dresu hrál v KHL. Sparta o jeho příchodu informovala na svém oficiálním webu.

"Všichni víme, kde nás tlačí bota. Maxim je velice kvalitní posila do naší obrany, od které si slibujeme i produktivitu. Měl by být jedním z našich beků do přesilových her," uvedl sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Matuškin letos odehrál za Admiral 16 zápasů, ve kterých nasbíral tři asistence. V minulé sezoně po čtyřech utkáním v Čerepovci odešel do finského celku Tappara Tampere a v 38 zápasech vstřelil pět branek a přidal 21 asistencí. V letech 2018 a 2019 hrál za Magnitogorsk pod vedením současného kouče Sparty Josefa Jandače.

"Pepa je skvělý trenér a člověk, mám ho rád. Hrálo se pod ním velmi dobře, mám na něj samé pozitivní vzpomínky," uvedl Matuškin, který má švédské i ruské občanství. Narodil se v Minsku, s rodiči se ale jako malý odstěhoval do Švédska a má švédskou manželku. "Takže řeknu, že jsem více Švéd než Rus," řekl obránce, který se na severu Evropy potkal v týmu Karlskrona HK i s aktuálně nejproduktivnějším hráčem Sparty Erikem Thorellem.

Pražané budou v neděli v Brně usilovat o ukončení série osmi porážek. Matuškin ví, že jeho novému týmu se v poslední době nedaří. "Jako nováček chci do týmu vnést pozitivitu, nový pohled na věc. Prohrávat je těžké, v neděli odehraju svůj první zápas za Spartu a doufám, že dokážu pomoci týmu najet zpět na vítěznou vlnu," prohlásil Matuškin.