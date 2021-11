Hokejisty Sparty čeká ve Švédsku úvodní zápas osmifinále Ligy mistrů

Praha - Hokejisté Sparty budou v úterý usilovat na ledě švédské Skelleftey o co možná nejlepší výchozí pozici pro odvetu v osmifinále play off hokejové Ligy mistrů. Pražané vyhráli základní skupinu, ale v extralize se před reprezentační pauzou výsledkově trápili. Sérii osmi proher utnuli vítězstvím v Brně, patří jim ale oproti předpokladům až osmé místo. Před turnajem Karjala se příliš nedařilo ani domácím, ve švédské lize jsou pátí. Utkání začne v 18:05.

"Skelleftea má velmi kvalitní mužstvo, které vede ligu a je produktivní. Těšíme se na další zajímavou zkušenost, ale věřím, že máme dostatečnou kvalitu, abychom postoupili," uvedl pro klubový web asistent trenéra a sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.

Do dějiště utkání přiletí Pražané v úterý. Trio reprezentačních útočníků Michal Řepík, David Kaše a Filip Chlapík se tak vrátí po dvou dnech zpět na sever Evropy. "Jsme hráči a neorganizujeme, kdy má kam kdo letět. Vedení rozhodne, jak rozhodne. Soustředíme se na zápas jako takový," prohlásil Kaše.

"Uvidíme, zda nám třeba trochu pomůže, že jsme byli v zápasovém vytížení. Nějaká únava tam také je, není to jednoduché, ale reprezentace se neodmítá. Na úterý by nám ty zápasové zkušenosti mohly pomoct v tom ohledu, že mezinárodní hokej je určitě o něco rychlejší," přemítal Řepík.

"Ve Spartě jsou ty nejvyšší cíle, ať jde o domácí soutěž nebo Champions League. Chceme jít rozhodně co nejdále. Máme před sebou každopádně top tým, který má ty ambice velmi podobné, takže to bude dobrá zkouška. Pokud to chcete vyhrát, musíte porazit kohokoliv," doplnil Chlapík.

Zatímco Sparta postoupila do play off z prvního místa skupiny A, ve které za sebou nechala švédské Växjö, německý Bremerhaven a TPS Turku, švédský šampion z let 1978, 2013 a 2014 skončil v základní skupině druhý za Tapparou Tampere a předčil Eisbären Berlín a Lugano.

Obhájce prvenství z poslední odehrané sezony Ligy mistrů (2019/20), jímž je švédská Frölunda, vyzve na úvod vyřazovacích bitev německý tým Adler Mannheim. První zápasy osmifinále se odehrají v úterý a ve středu, odvety jsou na programu o týden později 23. a 24. listopadu. Vítěz bude znám 1. března a obdrží prémii 495 tisíc eur (téměř 12,6 milionu korun).