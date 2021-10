Hokejisty Sparty čeká boj o postup do play off Ligy mistrů

Praha - Hokejisty Sparty čeká v úterý závěrečný zápas v základní části Ligy mistrů a na ledě německého Bremerhavenu budou hájit postup do play off. Po pěti kolech jsou Pražané v čele skupiny A s deseti body, k jistotě postupu jim stačí získat bod. Pokud ale TPS Turku v druhém utkání neprohraje v normální hrací době na ledě Växjö, kvalifikuje se Sparta do osmifinále i v případě porážky po 60 minutách. Třetí Švédové, kteří svůj duel rozehrají v úterý o 55 minut dříve, ztrácejí na Pražany tři body a mají lepší bilanci vzájemných zápasů.

"Myslím, že v odvetě začnou přesně tak, jak skončili v minulém zápase. Agresivně, budou rychle napadat a pokusí se nám nahlodat rozehrávku, aby se dostali do šancí. Musíme se na ně připravit a hrát zkušeně s klidem, ale ne moc, abychom je nepodcenili. Když si hru zjednodušíme, můžeme si vytvořit dobré situace a zápas si ulehčit," uvedl obránce Michal Moravčík po středeční domácí výhře nad Bremerhavenem 5:2.

Sparta v Lize mistrů po úvodní porážce 1:2 ve Växjö čtyřikrát vyhrála a míří za cílem v podobě postupu. Pražané nic nepodceňují a do Německa odjíždí již dnes. "Čeká nás dlouhá cesta, máme před sebou náročný program. Po příjezdu potrénujeme a vlétneme na soupeře. Chceme přivézt postup," řekl odhodlaně útočník Ladislav Zikmund po nedělní výhře nad Karlovými Vary.

Trenér Josef Jandač ale po utkání s Energií s hrou svých svěřenců příliš spokojený nebyl. V úterý od nich bude zejména v defenzivě požadovat lepší výkon. "Jsem rád, že se nám konečně povedlo dát víc gólů. Hra dozadu se mi ale vůbec nelíbila, bylo to takové lehkovážnější. Ani v oslabení nám to pořád nejde," řekl Jandač po výhře 8:4. "V obraně musí být dané automatismy. Proti Varům jsme góly dali, ale výkon nebyl tak dobrý. Byli jsme produktivní. Hráče to třeba baví a sbírají si kanadské body, ale hra dozadu musí být jasně daná. Dopředu si můžou tvořit, na to jsou šikovní. Vzadu jsou ale zákony a ty se musí dodržovat," podotkl.

Další dva české celky v Lize mistrů Třinec a Mladá Boleslav již šanci na postup do play off ztratily. Bruslaři se představí v úterý od 19:45 na ledě Curychu, s nímž před týdnem doma prohráli 0:1. Třinec o den později čeká od 18:00 odveta proti Slovanu Bratislava, který doma porazila 3:0. Je vysoce pravděpodobné, že trenéři obou týmů opět nechají odpočívat klíčové hráče a dají šanci dalším členům širšího kádru plus využijí i hokejisty z první ligy.