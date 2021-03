Hokejisty Sparty bude v play off sledovat kamera na každém kroku

Praha - Hokejisty extraligové Sparty budou v průběhu play off, do kterého Pražané vstoupí v sobotu prvním čtvrtfinálovým zápasem s Olomoucí, sledovat na každém kroku kamery. Vítěz základní části pro fanoušky připravil projekt "Sparťanské armády", ve kterém jim chce průběžně nabízet záběry ze zákulisí klubu i hráčské kabiny.

Trenéři Josef Jandač a Miloslav Hořava sice z nápadu marketingového oddělení moc nadšeni nebyli, nakonec ale i s ohledem na skutečnost, že fanoušci nemohou v současnosti sledovat zápasy z hlediště, souhlasili.

"Jak jsem to přijal? Já velice špatně," přiznal Hořava na on-line tiskové konferenci před startem čtvrtfinále. "Já jsem to měl podobné. Diskutovali jsme o tom a nakonec jsme souhlasili s tím, že to ale nesmí zasáhnout do chodu mužstva. Aby lidi, kteří dokument dělají, byli neviditelní," řekl Jandač.

Kamery budou sledovat nejen hráče, ale i další členy klubu. "S fanoušky se nemůžeme setkat na stadionu. Rozhodli jsme se proto, že jim ukážeme víc, než by mohli vidět při běžné návštěvě zápasu," uvedla generální manažerka Barbora Snopková Haberová.

Pro seriál o cestě Sparty vyřazovacími boji vznikl i speciální web dobitvy.cz. "Budeme s týmem i ve chvílích, kdy běžně zůstávají dveře sparťanské kabiny pro všechny zavřené. Fanoušci se budou moci na vlastní oči vžít do role sparťanských hokejistů, znát jejich bezprostřední pocity a poznat nejryzejší sportovní emoce," řekl marketingový ředitel Jakub Hospůdka.

Trenéři ale věří, že některé informace se přece jen na veřejnost nedostanou. "Samozřejmě, že bychom byli rádi, aby se určité věci nedostali ven. Chápeme to jako byznys. V dnešní době je strašně těžké spojení s fanoušky, tribuny jsou prázdné. Oba jsme se nechali přesvědčit, aby se náš sparťanský fanoušek dostal blíže k týmu," uvedl Jandač.

Podobný projekt pro fanoušky v minulé sezoně představil extraligový Litvínov, jenž připravil televizní dokument projektu Bez frází "Cheza je jen jedna". Severočeši v něm zmapovali přípravu na utkání pod širým nebem v Drážďanech a následný boj až do posledního zápasu o záchranu v nejvyšší soutěži. Obdobné aktivity jsou běžné například v zámořské NHL.

"Osobně jsem v Americe sledoval například cesty týmů na Winter Classic. Je to zpříjemnění pro fanoušky, aby viděli, co se děje v kabině třeba před tréninky," řekl kapitán Michal Řepík. Osobně prý s kamerou v kabině mít problém nebude. "Budeme tam mluvit bez ohledu na to, zda tam bude nebo nebude kamera. Je mi to jedno. Je to naše video, nebude tam nic, co nebudeme chtít. Už jsme párkrát kameru měli, nebyl to problém," podotkl reprezentační útočník.