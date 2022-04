Hokejisty Plzně nadále povedou Baďouček s Říhou mladším, loučí se bek Čerešňák

Plzeň - Hokejisty Plzně povede i nadále trenérská dvojice Václav Baďouček a Miloš Říha mladší, kteří převzali Indiány po minulé sezoně po konci angažmá Ladislava Čiháka. Po šesti letech se s plzeňským dresem loučí obránce Peter Čerešňák, člen bronzového týmu Slovenska z únorových olympijských her v Pekingu.

Realizační tým Škody se nemění. Asistentem trenérů Baďoučka s Říhou zůstává sportovní manažer Tomáš Vlasák a trenérem gólmanů Rudolf Pejchar. Západočeši skončili v uplynulé sezoně v základní části šestí a v předkole play off vypadli s Mladou Boleslavi 2:3 na zápasy, což je odsunulo na konečnou 9. pozici.

Obejít se budou muset bez druhého nejproduktivnějšího obránce uplynulého ročníku Čerešňáka. "Chceme Peterovi poděkovat za všechno, co v našich barvách odvedl. Vypracoval se v našeho klíčového beka, získal řadu zkušeností a rovněž byl vzorem i pro naše obránce. Strávil v našem klubu šest let a nyní se rozhodl pro změnu prostředí, což zcela respektujeme. Přejeme mu jen to nejlepší do jeho osobního života i hokejové kariéry,“ řekl Vlasák klubovému webu.

Plzeň už před měsícem oznámila, že v týmu končí kapitán Jakub Kindl, další obránce Dominik Graňák, Viktor Lang a útočníci Gustaf Thorell, Jan Dufek a nejproduktivnější hráč Indiánů Michal Bulíř, jehož návrat po roce už oznámil Liberec. Od 1. května, kdy se mohou zveřejňovat nové posily, Západočeši postupně představí šest.

"Řadu let po sobě jsme byli úspěšní v základní části, někdy až nad očekávaní, ale v play off jsme se zastavili příliš rychle. Na vině byla řada důvodů a jedním z nejzásadnějších byl ten, že naše mužstvo bylo malé a lehké. Neměli jsme dostatek silových kluků, kteří v play off odvádí důležitou fyzickou práci. Na to jsme se zaměřili," prohlásil Vlasák.

"Chceme hrát stále hokej, který bude lidi bavit a hrát nahoře, ale potřebujeme, aby mužstvo bylo silné a urostlé po fyzické stránce. Když to přeženu, tak s nadsázkou můžu říct, že raději budeme po základní části sedmí a postoupíme do hlavní soutěže play off, než abychom byli celou dobu kolem čtvrtého místa a pak měli na začátku března dovolenou," doplnil Vlasák.

Generální manažer Plzně Martin Straka také popsal směr, kterým se chtějí Indiáni vydat. "Není to reakce pouze na minulou sezonu, ale na dlouhodobější fakt. Hledali jsme někoho, kdo by vlastně už po odchodu Ryana Hollwega podobnou roli plnil, ale nenašli jsme. Neměli jsme na to ty správné typy hráčů. Cítíme, že dostáváme nálepku v lize, že stačí, když na nás soupeř přitvrdí a my budeme mít problémy," uvedl Straka.

"To pochopitelně nechceme. Chceme být agresivní, aby to od nás bolelo na obou stranách hřiště, abychom ukončovali souboje a měli zvládnutý předbrankový prostor ať už před naším gólmanem, nebo v soupeřově pásmu. A toho chceme letos docílit. Není možné, aby na nás někdo zatlačil a my neuměli odpovědět," doplnil generální manažer.

Prostor mají dostávat také odchovanci. "A z toho nebudeme ustupovat. Chceme být jen důraznější. Přidat kilogramy, centimetry a důraz. Stavět naši hru na obětavosti a na týmovosti, umět se zastat jeden druhého. Ale stále předvádět ofenzivní hokej. Hokej se prostě od play off změní. Není to třeba jako ve Švýcarsku, kde se stále hodně bruslí a nehraje se až tolik do těla. U nás se po základní části přechází na soubojovou část a tam potřebujeme být silnější," konstatoval Vlasák.

Plzeňská juniorka bojuje v extralize o titul ve finále s Libercem a dorostenci oslavili mistrovský titul. "Z mládeže budeme vybírat i dál. Vidíme potenciál v Marcelovi Marcelovi, Danovi Malákovi nebo v Honzovi Slaninovi, aby roli hráčů, kteří umí přitvrdit a jsou důrazní, splnili. A budeme s nimi o tom mluvit," podotkl Straka.

Vedle šesti dosud neodtajněných posil mohou přijít i další. "Kádr ještě není uzavřený. Máme v něm místo a finance na minimálně jednoho útočníka s kvalitami rozhodovat zápasy a být ofenzivním mozkem týmu a rovněž na ofenzivního obránce," dodal Straka.