Hokejisty Pardubic a Hradce Králové čeká třetí derby

Praha - Východočeské derby nabídne středeční program 45. kola hokejové extraligy. Sedmé Pardubice i pátý Hradec Králové do něj půjdou s dobrou aktuální formou, domácí Dynamo se pokusí poprvé v sezoně obrat rivala o body. Vedoucí Sparta se představí na ledě čtvrtého Liberce, druhý Třinec nastoupí proti šesté Plzni. Pražany a Oceláře dělí pouze dva body, soutěž tak může mít nového lídra.

Pardubičtí pětkrát za sebou bodovali, z toho čtyřikrát vyhráli. "Hradec je výzvou v každém zápase, je to náš soused. Rivalita tam je a do utkání nejde nastoupit jinak než na 120 procent. Cílem je samozřejmě výhra, teď před koncem sezony to potřebujeme, abychom se mohli vítězně naladit na play off," prohlásil obránce Jan Zdráhal.

Hradec Králové vyhrál oba předcházející souboje v ročníku. Aktuálně je na vlně tří výher a ztrácí jen bod na Liberec. "Pardubice hrají výborný hokej, jsou rychlí, dobří dozadu. My se na ně musíme připravit a hrát svou hru. Doufám, že si přivezeme tři body. Jestli ta čtyřka dopadne, budeme moc rádi," prohlásil útočník Marek Zachar.

Liberec vyhrál čtyřikrát v řadě a nastoupí proti Spartě, kterou dvakrát ze tří duelů porazil. Vedoucí Sparta po sérii devíti výher v pondělí podlehla Karlovým Varům po nájezdech a bodovala pošestnácté za sebou. Naposledy vyšla naprázdno 3. ledna, kdy prohrála doma právě s Libercem 1:3. Na severu Čech Pražané prohráli včetně letního poháru pětkrát v řadě, v normální hrací době zde vyhráli naposledy v prosinci 2016.

"Jsme rádi, že se hraje hned. Máme jen jeden trénink a nebudeme se hrabat v posledním zápase. Tohle je ideální," řekl trenér Miloslav Hořava po duelu s Energií, který Sparta ztratila i vinou inkasovaného gólu v oslabení v 59. minutě. "Teď to bude podobné jako v play off, ale my jsme radši, když se hraje," dodal k programu čtyř utkání v sedmi dnech.

Třinec vyhrál osm z posledních devíti zápasů a stále nahání Spartu. Proti Plzni už nasadí reprezentanty Stránského se Špačkem, jimž dal kouč Václav Varaďa po Švédských hrách v pondělí volno.

"Měli náročný program a stejně náročný program je před námi, nechtěli jsme nic riskovat. Po pauze to vždy chvilku trvá, než se do toho dostaneme. Bylo to od nás celkově takové nemastné neslané, ale věřím, že se to bude zlepšovat," řekl Varaďa, kterému schází jen zraněný Jaroměřský. Třinec doma zdolal Plzeň pětkrát v řadě.

Plzeň si zkomplikovala boj o místo v první čtyřce porážkou 2:4 v Mladé Boleslavi. "Nedá se nic dělat, jedeme dál, bojovat budeme až do konce," konstatoval útočník Petr Kodýtek.

Karlovy Vary v pondělí ukončily na Spartě sérii pěti porážek a ve zlepšených výsledcích chtějí pokračovat i doma proti Brnu. "Čekají nás dva domácí zápasy, ve kterých se budeme snažit navázat na výkon ze Sparty. Doufám, že nám to bude šlapat dál," přál si útočník Tomáš Vondráček, s 15 góly druhý nejlepší střelec týmu a bývalý hráč Komety.

Kometa se do Varů přesunula rovnou z Českých Budějovic s cennou výhrou 5:4. Nejen kvůli zisku tří bodů, ale také s vědomím zlepšené hry, byť ne po celých 60 minut. "Moc jsme faulovali a byli za to trestáni. Tohle musíme zlepšit. Doufám, že nás výhra nakopne, potvrdíme ji ve Varech a začneme ladit na klíčovou fázi sezony," řekl centr Petr Holík.

Olomouc pět utkání po sobě nedokázala zabodovat naplno a zdá se, že má zarezervováno dvanácté místo do konce základní části. Ideální šancí jak to ještě zvrátit a přiblížit se desátému Litvínovu je výhra ve středečním vzájemném utkání na domácím ledě. "Hrajeme teď pět utkání v devíti dnech, zápasů je spousta a věřím, že si podržíme pozice pro předkolo," naznačil kouč Jan Tomajko hlavní prioritu Hanáků.

Litvínov naposledy notně potrápil Liberec, ale na výhru v základní době čeká již od konce ledna. "S bodem proti Liberci jsme spokojení, ale co se výkonu týká, tak do dalších zápasů se musíme zlepšit," zdůraznil kouč Vladimír Országh.

Zlínu se každým kolem vzdaluje účast v play off, v pondělí Berani utrpěli šestou prohru v řadě. Ve středu budou chtít přerušit černou sérii s Mladou Boleslaví. "Máme devět zápasů do konce a jestli chceme zabojovat o předkolo, není čas mít sklopené hlavy," řekl útočník Antonín Honejsek, který se do sestavy po reprezentační přestávce vrátil po měsíci.

Mladá Boleslav protáhla i díky sérii tří domácích zápasů bodovou šňůru na šest utkání, z toho pětkrát Bruslařský klub slavil výhru.

Vítkovice mají šanci na domácím ledě vrátit Českým Budějovicím debakl 0:7 z prvního zápasu v Ostravě. "Čeká nás doslova závěrečný sprint. Zápasy teď následují tak rychle, že ani nemá smysl moc řešit, proti komu zrovna hrajete. S Třincem nám to nevyšlo navzdory slušné hře, s Budějovicemi to chceme napravit," řekl trenér Miloš Holaň, jenž ale dlouhodobě postrádá zraněného kapitána Poláka.

Hráči posledních Českých Budějovic nijak nevyužili klopýtání Beranů a ztrácí na ně stále šest bodů.

Statistické údaje před středečními zápasy hokejové extraligy HC Olomouc (12.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech, 1:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 39 zápasů/22 bodů (12 branek + 10 asistencí) - Viktor Hübl 43/28 (10+18). Statistiky brankářů: Branislav Konrád průměr 2,59 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,62 procenta a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,20 a 90,02 - Denis Godla 2,50, 91,36 a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,67 a 89,01. Zajímavosti: - Olomouc sice bodovala dvakrát za sebou, ale prohrála čtyři z posledních pěti zápasů. - Hanáci doma třikrát za sebou prohráli a nezískali ani bod. - Litvínov bodoval třikrát za sebou, ale prohrál čtyři z posledních pěti duelů. - Verva bodovala venku ve dvou z uplynulých tří duelů, ale jen jednou z toho vyhrála. - Olomouc ve vzájemných duelech devětkrát za sebou bodovala a z toho šestkrát vyhrála. - Obránce Tomáš Valenta z Olomouce může sehrát 300. zápas v extralize. - Útočník Tomáš Gřeš z Olomouce dnes slaví 25. narozeniny PSG Berani Zlín (13.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:7, 3:2 v prodl., 1:0. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 31/22 (6+16) - David Šťastný 42/43 (22+21). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,08, 91,53 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,82, 91,44 a jednou udržel čisté konto, Michal Kořének 3,91 a 88,10 - Jan Růžička 2,14, 91,67 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,45 a 91,01. Zajímavosti: - Zlín prohrál šestkrát za sebou a nezískal ani bod. - Berani doma prohráli třikrát v řadě a dosáhli na jediný bod. - Mladá Boleslav bodovala šestkrát za sebou a pětkrát z toho vyhrála. - Bruslařský klub venku bodoval šestkrát v řadě a z toho dvakrát zvítězil. - Zlín vyhrál pět z posledních sedmi zápasů. - Útočník Jakub Strnad z Mladé Boleslavi dnes slaví 29. narozeniny. HC Oceláři Třinec (2.) - HC Škoda Plzeň (6.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 4:3 v prodl., 0:5. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 43/55 (17+38) - Milan Gulaš 43/48 (15+33). Statistiky brankářů: Jakub Štěpánek 2,46, 89,67 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,30 a 89,96 - Dominik Frodl 2,54, 91,06 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,31, 92,26 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec vyhrál osm z posledních devíti zápasů a ztratil jen tři body. - Oceláři doma zvítězili sedmkrát za sebou a ztratili jediný bod. - Plzeň prohrála jen tři z posledních devíti duelů. - Škoda venku třikrát za sebou prohrála a nezískala ani bod. - Třinec porazil doma Plzeň pětkrát za sebou. - Kapitán Ocelářů Petr Vrána čeká deset zápasů na jubilejní 100. gól v extralize. HC Vítkovice Ridera (11.) - Madeta Motor České Budějovice (14.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 v prodl., 0:7, 3:4 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 39/33 (18+15) - Zdeněk Doležal 42/30 (15+15). Statistiky brankářů: Daniel Dolejš 2,45, 92,14 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,74, 90,79 a dvakrát udržel čisté konto - Marek Čiliak 4,04 a 86,91, Jan Strmeň 3,02 a 89,95. Zajímavosti: - Vítkovice prohrály čtyři z posledních šesti zápasů. - Ostravané doma vyhráli jediný z uplynulých čtyř duelů a získali jen čtyři body. - České Budějovice prohrály třikrát za sebou a získaly jediný bod. - Motor venku bodoval třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrál. - České Budějovice 20. listopadu vyhrály na ledě Vítkovic 7:0 a bylo to pro ně v 11. utkání sezony první vítězství. - Trenér Motoru Václav Prospal oslaví ve středu 46. narozeniny. - Útočník Zbyněk Irgl z Vítkovic čeká sedm zápasů na dovršení hranice 200 branek v extralize. HC Energie Karlovy Vary (8.) - HC Kometa Brno (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 0:3. Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 40/28 (14+14) - Peter Mueller 37/40 (23+27). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,95, 90,75 a dvakrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,26 a 87,80, Patrik Hamrla 4,16 a 88,03, Adam Horák 5,00 a 86,49 - Karel Vejmelka 2,71, 91,51 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 2,98 a 92,11, Lukáš Klimeš 3,12 a 91,22. Zajímavosti: - Karlovy Vary v pondělí zabraly po pěti porážkách a vyhrály na ledě Sparty 4:3 po samostatných nájezdech. Bylo to jejich druhé vítězství z posledních jedenácti utkání. - Energie doma prohrála třikrát za sebou a nezískala ani bod. - Kometa vyhrála v pondělí v Českých Budějovicích 5:4 a uspěla po třech porážkách. Bylo to pro ni teprve druhé vítězství z uplynulých osmi duelů a obě uhrála proti posledního Motoru. - Karlovy Vary vyhrály tři z uplynulých pěti vzájemných zápasů. - Útočník Tomáš Vondráček z Karlových Varů dnes slaví 30. narozeniny. - Brankář Filip Novotný z Karlových Varů může nastoupit k 200. utkání v extralize. Bílí Tygři Liberec (4.) - HC Sparta Praha (1.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 0:3, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 40/38 (11+27) - Michal Řepík 44/45 (22+23). Statistiky brankářů: Petr Kváča 1,89, 93,23 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,24, 90,12 a jednou udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,18, 91,60 a pětkrát udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 0 a 100, Alexander Salák 1,92 a 92,03, Jakub Neužil 2,27 a 90,00. Zajímavosti: - Liberec vyhrál čtyřikrát za sebou a ztratil jen dva body. Prohrál jediný z posledních deseti duelů. - Bílí Tygři doma bodovali v pěti z uplynulých šesti utkání a z toho čtyřikrát vyhráli. - Sparta bodovala šestnáctkrát za sebou a jen třikrát při této sérii prohrála. - Pražané venku sedmkrát za sebou bodovali a z toho pětkrát vyhráli. - Liberec vyhrál šest z posledních sedmi zápasů. - Obránce Jan Štibingr z Liberce dnes slaví 21. narozeniny, útočníkovi Radovanu Pavlíkovi bude ve čtvrtek 23 let. - Obránce Sparty Jan Košťálek oslaví ve středu 26. narozeniny. HC Dynamo Pardubice (7.) - Mountfield Hradec Králové (5.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Anthony Camara 36/30 (17+13) - Radek Smoleňák 43/29 (17+12). Statistiky brankářů: Pavel Kantor 2,55, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Konstantin Barulin 2,46, 90,91 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,16 a 90,32 - Marek Mazanec 2,25, 91,72 a dvakrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,05, 92,41 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pardubice pětkrát za sebou bodovaly a z toho čtyřikrát vyhrály. - Dynamo po předchozích dvou domácích porážkách dvakrát za sebou na vlastním ledě vyhrálo. - Hradec Králové vyhrál třikrát za sebou a neztratil ani bod. Prohrál jediný z posledních pěti duelů. - Mountfield venku vyhrál dva z posledních tří duelů. - Hradec Králové vyhrál tři z posledních čtyř východočeských derby. - Útočník Michal Machač z Pardubic dnes slaví 22. narozeniny - Útočník Vladimír Růžička z Hradce Králové oslaví ve středu 32. narozeniny.