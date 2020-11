Hokejisty Pardubic a Hradce Králové čeká první derby sezony

Pardubice - První východočeské derby extraligové sezony nabídne čtvrteční předehrávka 19. extraligového kola, v němž Pardubice přivítají Hradec Králové. Dynamo dosáhlo v úterý proti Brnu (2:1) poprvé na plný tříbodový zisk, tým Mountfieldu střídá v posledních zápasech pravidelně vítězství a porážky. Během minulého ročníku nedokázal ani jeden ze soků dosáhnout v derby na body v domácím prostředí.

Pardubičtí v duelu s Kometou zabrali po sérii šesti porážek. "Výhra je pro nás vzpruhou. Snažili jsme se do týmu nalít sebevědomí. Není to jednoduché, když neustále prohráváme. Poslední zápasy se však zlepšujeme ve hře dozadu a s Brnem jsme získali cenné vítězství. Nic ale nepůjde samo, musíme zůstat na zemi," řekl pardubický kouč Milan Razým.

"Doufám, že nás výhra povzbudí nejenom do důležitého zápasu s Hradcem, ale i do dalších utkání. Je jasné, že chceme vyhrávat. Nikoho nebaví chodit každý den na stadion se sklopenou hlavou, musíme na to navázat. Potřebujeme sbírat body proti každému soupeři, ať je to, kdo je to," prohlásil brankář Pavel Kantor.

Na svém kluzišti se Dynamo představí potřetí za sebou. "Domácí zápasy se díky absenci fanoušků ale vlastně mažou. Pro nás to je výhoda jen v tom, že teď nemusíme tolik cestovat, můžeme si v klidu před zápasem doma odpočinout, v tom spočívá tato výhoda. Není ale tak výrazná jako v běžné sezoně," podotkl Kantor.

"Derby se bude hrát bez diváků, bude mu chybět náboj, který dodávají fanoušci. Nemáme jednoduchý los, musíme hrát naplno proti kterémukoliv soupeři. Můžeme i prohrát, ale musíme udělat vše pro výhru. Na Mountfield se připravíme, jak nejlépe budeme umět. Věřím, že kluci se opět vydají a udělají vše pro to, aby nám přibyla i druhá výhra," doplnil Razým.

Královéhradečtí selhali doma s Karlovými Vary. Herně i střelecky. "Naposledy to byla taková křeč, nehráli jsme naši hru a co jsme si řekli, nejezdily nám nohy, vůbec nám to nešlo... Ten zápas jsme nezvládli a musíme ho hodit rychle za hlavu, protože takhle určitě hrát nechceme. Z té naší hry jsme nepředvedli prakticky nic," přiznal útočník Jakub Orsava.

"Musíme si to rozebrat na videu a odpočinout si, protože ve čtvrtek nás čekají Pardubice. Je třeba zregenerovat, abychom zase hráli naši hru a jezdili. Čeká nás derby, ale my se musíme podívat hlavně sami na sebe, abychom předváděli naši hru a hráli, co my chceme. Ve čtvrtek se budeme snažit poslední neúspěch odčinit, půjdeme do toho úplně naplno. Chceme získat všechny tři body a zase vyhrát," prohlásil odhodlaně Orsava.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 19. kola extraligy HC Dynamo Pardubice (13.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Patrik Poulíček, Radoslav Tybor oba 9 zápasů/4 body (3 branky + 1 asistence) - Filip Hronek 10/10 (4+6). Statistiky brankářů: Pavel Kantor průměr 2,22 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,92 procenta, Milan Klouček 7,57 a 77,42 - Marek Mazanec 2,11 a 92,54, Štěpán Lukeš 2,00, 92,00 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Dynamo v úterý doma porazilo Kometu Brno 2:1, v devátém zápasu v sezoně poprvé naplno bodovalo a druhou výhrou v ročníku ukončilo šestizápasovou sérii porážek. - Mountfield venku po úvodních čtyřech výhrách dvakrát za sebou mimo svůj led nebodoval. - Hradec Králové po šňůře pěti vítězství na startu sezony prohrál tři z posledních pěti duelů. - V minulé sezoně ani jeden z celků ve východočeském derby na svém ledě nebodoval. - V první polovině srpna se Hradec Králové utkal s Pardubicemi v Poháru Generali České pojišťovny a oba duely vyhrál - na ledě Dynama 1:0 a doma 6:5 v prodloužení. - Pardubický útočník Jan Mandát dnes slaví 25. narozeniny.