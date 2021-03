Hokejisty Pardubic a Hradce čeká boj o návrat do hry o postup

Praha - Shodně s mankem dvou zápasů nastoupí v pondělí na domácím ledě východočeské týmy Hradce Králové a Pardubice k dalšímu pokračování čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Hráči Mountfieldu nedotáhli k úspěchu dobře rozehraný úvodní duel na ledě Liberce, ve druhém pak vůbec neskórovali. Bílí Tygři tak budou usilovat o mečbol. Stejný cíl má před sebou i Bruslařský klub, neboť Dynamo se v Mladé Boleslavi neprosadilo střelecky dokonce za celých 120 minut obou utkání. Hraje se na čtyři vítězství, je tak jisté, že v úterý budou na stejných stadionech pokračovat obě série čtvrtými zápasy.

Hradec Králové prohrál v součtu se základní částí pět vzájemných zápasů s Bílými Tygry za sebou. A pokud chce pomýšlet na postup mezi nejlepší kvarteto soutěže, potřebuje nelichotivou sérii co nejrychleji přetrhnout. "Bez gólu se nedá vyhrávat. Musíme se připravit na další zápas u nás a je jasné, že se musíme zlepšit," prohlásil kouč Vladimír Růžička.

"Stav 0:2 není příznivý, tak jsme si to určitě nepředstavovali. Zvlášť po tom prvním zápase, který byl dobře rozehraný. Za stavu minimálně 1:1 by to bylo samozřejmě jiné, ale polemizovat nemá smysl. Už jsem pár sérií zažil, ať už se stavem 2:0 nebo 0:2. Je třeba se teď soustředit pouze na ten třetí zápas. Stav série je těžké dostat z hlavy, ale my se o to musíme pokusit, potřebujeme nutně vyhrát," řekl obránce Dominik Graňák.

"Budeme mít na své straně výhodu domácího prostředí. Je jasné, že některé věci musíme na ledě změnit. Jak každý sám, tak i jako tým, protože z těch sedmi třetin jsme měli dobrou asi tak jednu a půl. Myslím, že na tom ledě potřebujeme hrát trošku více pospolu, ať už v defenzivě, tak i v ofenzivě. Také bychom měli být odvážnější s pukem, neodhazovat je od sebe. S Libercem se dá hrát, i když patří mezi pět nejlepších týmů ligy. My jsme ale určitě schopní porazit každého," doplnil Graňák.

Liberečtí tlumí optimismus, dobře si uvědomují, že jsou teprve v půli cesty do semifinále. "Vedeme 2:0 a jsme za to strašně rádi. To je pro nás to hlavní. Splnili jsme další část a můžeme si zase krok po krůčku jít pro další výhry. To je to jediné, na čem záleží," uvedl brankář Petr Kváča.

Vše přitom mohlo být jinak, neboť Královéhradečtí měli v úvodním utkání už tříbrankový náskok. "Pro nás to byla (první výhra) velká vzpruha. Je však vidět, že se na ledě dokážeme podpořit i v těžších chvílích. Občas se chyby prostě udělají, my se ale dokázali vrátit. Čerpali jsme z toho pak i v druhém duelu. Doplňujeme se jako tým, což je skvělé," dodal Kváča.

Lze čekat, že i pokračování na východě Čech bude mít velký náboj, jak tomu bylo už pod Ještědem. "Play off bez emocí asi nejde. Je to pro každého vrchol sezony a kvůli tomu hokej hrajeme. Zápasy jsou vypjaté a myslím, že to bude ještě gradovat. My se ale musíme soustředit sami na sebe, hrát chytře a udržet nervy na uzdě," řekl útočník Jaroslav Vlach.

Dynamo nezvládlo ani jedno utkání na ledě Mladé Boleslavi, navíc se mu nepodařilo překonat brankáře Jana Růžičku. Východočeši ale věří, že v domácím prostředí navážou na dvě výhry z předkola play off proti Karlovým Varům. "Nějaké šance jsme si vytvořili, ale bohužel ani z těch nejvyloženějších jsme nedali gól. Musíme se na domácí zápasy pořádně připravit, oba dva zvládnout a série pak bude zpět otevřená," řekl trenér Richard Král.

Útočník Tomáš Zohorna si dobře uvědomuje, že Východočeši musejí pozměnit hru v útočném pásmu. "Není to o tom, že bychom nechodili před branku. Snažíme se tam dostat, ale nelítají nám tam puky. Hodně se honíme po rozích, kde se oni podpoří a berou nám puky. Musíme to změnit. Jedeme domů s tím, že musíme udělat vše pro to, abychom vyhráli oba zápasy," uvedl český reprezentant, jenž v předkole proti Energii nasbíral šest kanadských bodů. Proti Mladé Boleslavi si však do statistik zapsal dosud jen dva dvouminutové tresty.

Středočeši vstoupili do čtvrtfinále dobře a v týmu panuje dobrá nálada. "Vedeme 2:0, nedostali jsme gól, což je super. Sérii jsme začali výborně, ale do dalších zápasů musíme jít s pokorou. V Pardubicích musíme hrát stejně jako doma - je potřeba bruslit a bojovat. Ale dobře víme, že tam to bude dvakrát tak těžké," řekl útočník David Šťastný.

Nejlepší střelec týmu by se vůbec nezlobil, kdyby série skončila už v úterý a Bruslaři vyhráli v Pardubicích oba zápasy. "Byl bych strašně rád, kdyby se to tam ukončilo, ale je to hokej. Určitě tam ale chceme získat alespoň bod. Jedeme tam ale s pokorou," dodal mladoboleslavský útočník.

Odhodlání Středočechů umocňuje fakt, že v základní hrací době v Pardubicích prohráli naposledy v lednu 2018.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále play off extraligy HC Dynamo Pardubice (po základní části 7.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátky: pondělí 19:00 (O2 TV Sport), úterý 17:00 (ČT Sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 0:2, 0:5. Nejproduktivnější hráči v sérii: ještě nebodovali - Jakub Kotala 2 zápasy/3 body (2 branky + 1 asistence). Nejproduktivnější hráči v play off: Anthony Camara, Tomáš Zohorna oba 6/6 (2+4) - Jakub Kotala 2/3 (2+1). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Anthony Camara 44/35 (21+14) - David Šťastný 50/52 (26+26). Statistiky brankářů v sérii: Milan Klouček průměr 3,02 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,31 procenta - Jan Růžička 0, 100 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: Milan Klouček 2,06 a 93,60 - Jan Růžička 0, 100 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Pavel Kantor 2,55, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 2,90 a 90,54, Konstantin Barulin 3,11, 90,00 a jednou udržel čisté konto - Jan Růžička 2,27, 91,34 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,40 a 91,28, Marek Schwarz 2,00 a 93,10. Zajímavosti: - Pardubice vyhrály doma čtyřikrát za sebou a sedmkrát z poslední devíti vystoupení na vlastním ledě. - Mladá Boleslav vyhrála pětkrát v řadě, venku zvítězila dvakrát za sebou. - Mladá Boleslav vyhrála 13 z posledních 14 vzájemných zápasů. - Gólman Jan Růžička z Mladé Boleslavi může jako první gólman v historii play off české extraligy vychytat tři nuly za sebou. S dvěma čistými konty za sebou vyrovnal výkony Romana Turka z Českých Budějovic ze čtvrtfinále 2008, Libora Kašíka ze Zlína z finále 2014 a Marka Čiliaka z Brna ze semifinále 2017. - Útočník David Šťastný z Mladé Boleslavi oslaví v úterý 28. narozeniny. - Mladá Boleslav při čtvrté účasti ve čtvrtfinále extraligy může dosáhnout na druhou účast v semifinále po roce 2016. Mountfield Hradec Králové (6.) - Bílí Tygři Liberec (4.). Začátky: pondělí 17:00 (ČT Sport), úterý 19:00 (O2 TV Sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 3:4 v prodl., 0:3. Nejproduktivnější hráči v sérii: Kelly Klíma, Jakub Orsava, Vladimír Růžička ml. všichni 2/1 (1+0) - Michal Birner 2/3 (1+2). Nejproduktivnější hráči v play off: Jakub Orsava 5/3 (3+0) - Michal Birner 2/3 (1+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Radek Smoleňák 51/35 (20+15) - Michal Birner 50/45 (14+31). Statistiky brankářů v sérii: Marek Mazanec 2,91 a 91,95 - Petr Kváča 1,32, 93,62 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: Marek Mazanec 1,71, 95,21 a jednou udržel čisté konto - Petr Kváča 1,32, 93,62 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Marek Mazanec 2,31, 91,63 a dvakrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,36, 91,62 a jednou udržel čisté konto - Petr Kváča 2,07, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,15, 91,08 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mountfield doma vyhrál oba zápasy předkola play off proti Litvínovu. - Liberec vyhrál čtyřikrát za sebou, ale venku zvítězil v jediném z posledních čtyř duelů. - Bílí Tygři ve vzájemných duelech vyhráli pětkrát za sebou a sedmkrát z posledních osmi zápasů. - Útočník Adam Musil z Liberce může sehrát v pondělí 100. zápas v extralize, forvard Jaroslav Vlach by mohl nastoupit v úterý k 400. duelu v domácí nejvyšší soutěži. - Liberec hraje v play off s Hradcem Králové podruhé. V roce 2018 slavil ve čtvrtfinále postup Mountfield po vítězství 4:3 na zápasy. - Bílí Tygři jsou od postupu do extraligy v roce 2002 ve čtvrtfinále podvanácté a útočí na devátý postup.