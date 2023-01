Hokejisty Mladé Boleslavi povede Kalous, jeho asistenty budou Haken s Pletkou

Mladá Boleslav - Novým hlavním trenérem hokejistů extraligové Mladé Boleslavi byl jmenován zkušený Jiří Kalous. Na pozicích asistentů zůstávají Petr Haken a Václav Pletka, kteří tým dosud vedli po odvolání Ladislava Čiháka, k němuž klub sáhl 4. ledna. O nástupu Kalouse informovali Středočeši na webu.

Pro osmapadesátiletého chomutovského rodáka Kalouse půjde o páté angažmá v domácí nejvyšší soutěži v roli hlavního kouče a i tentokrát bude působit v klubu s nejvyššími ambicemi. Dosud vedl Liberec, Třinec, Spartu a ještě v minulé sezoně Kometu Brno. Z pozice asistenta Radima Rulíka pomohl před pár dny ke stříbru ze světového šampionátu reprezentační dvacítce. Na stejné pozici sbíral v minulosti zkušenosti také ve Slavii, s níž dvakrát vyhrál titul, ale i ve Lvu Praha či v Magnitogorsku v KHL.

"Z logiky věci a s vědomím, jak Jirka Kalous pracuje s mladými hráči a jak skvělou práci dlouhodobě odvádí, se pro nás stal nakonec číslem jedna a já jsem moc rád, že to vyšlo," uvedl sportovní ředitel Bruslařského klubu Martin Ševc.

Domluva s Kalousem byla podle něj poměrně rychlá. "Uvažovali jsme o něm už během juniorského mistrovství světa, ale tehdy jsem ho nechtěl rušit. Samozřejmě jsme chápali i to, že potřebuje pár dní na odpočinek. A pak už to skutečně vzalo rychlý spád," přiblížil Ševc.

Čihák byl odvolán před týdnem po páté porážce v řadě a deváté z posledních deseti zápasů. Tým dočasně převzali Haken jakožto Čihákův asistent a Pletka coby hlavní kouč juniorů. Bruslaři za tu dobu jednou vyhráli a jednou prohráli, v tabulce je semifinalista předchozích dvou sezon jedenáctý s náskokem pěti bodů na poslední Kladno. V pátek čeká mužstvo pod novým koučem premiéra doma proti Hradci Králové.

Ševc věří, že trenérský triumvirát se bude dobře doplňovat a Haken s Pletkou vedle Kalouse dobře zapadnou. "Oba kluci jsou pracovití, s prací Petra i Venci jsme spokojení, všem nám jde především o klub, respektive o tým. Nikdo tu nelpěl a nelpí na nějakých pozicích. Věděli jsme, že chceme přivést ještě jednoho zkušenějšího trenéra, který by to celé zastřešil, a to v tuto chvíli považujeme za hotové," doplnil Ševc.

Mladá Boleslav odvolala v sezoně hlavního trenéra jako šestý klub v soutěži. Nejrychleji skončili v Plzni Václav Baďouček a Miloš Říha, místo kterých mužstvo převzal Petr Kořínek. Následně byl v Litvínově odvolán Vladimír Růžička, na Spartě skončil Pavel Patera a v Brně Martin Pešout. Před Čihákem byl posledním odvolaným koučem Jaroslav Modrý, jenž se rozhodnutí vedení Českých Budějovic dozvěděl během vánočních svátků.