Litvínov - Hokejisty extraligového Litvínova povede v příští sezoně jako hlavní trenér Jiří Šlégr. Sedmačtyřicetiletý šéf klubu koučoval mužstvo po odvolání Milana Razýma i v závěru právě skončeného ročníku. Šlégr bude dál spolupracovat s asistentem Radimem Skuhrovcem, novým členem realizačního týmu se stal Jindřich Kotrla.

"Absolvoval jsem několik jednání s potenciálními trenéry. S žádným z nich se nám však nepodařilo najít společnou cestu při realizaci naší sportovní koncepce, respektive vize klubu, a nezastírám, že s některými z nich jsme byli i zcela mimo realitu ekonomickou. Vedení klubu se proto rozhodlo pokračovat v cestě nastolené v samém závěru sezony," uvedl Šlégr v tiskové zprávě.

Šlégr, který je generálním ředitelem a předsedou představenstva klubu, převzal tým čtyři kola před koncem základní části a i přes zlepšené výsledky s ním do play off nepostoupil. Litvínov skončil jedenáctý. Bývalý obránce a člen prestižního Triple Gold Clubu (vítězství na OH, MS a ve Stanley Cupu) navázal na loňský rok, kdy se v lednu ujal mužstva jako šéf nově složeného realizačního týmu po odvolání Radima Rulíka.

V závěru letošní sezony společně se Šlégrem a Skuhrovcem na střídačce působil i sportovní ředitel Josef Beránek, teď bude druhým asistentem bývalý litvínovský útočník Kotrla, který doposud vedl mistrovský tým osmé třídy. Na severu Čech po čtyřech letech končí kondiční trenér Ondřej Ježek. Klub bude v kondiční přípravě spolupracovat s firmou AndrleSport.