Hokejisty Liberce s Plzní čeká v předkole rozuzlení, Olomouc má mečbol

Praha - Série předkola play off hokejové extraligy mezi Libercem a Plzní se za stavu 2:2 na zápasy dočká v úterý rozuzlení na severu Čech, utkání začne v 19:00. Boj o čtvrtfinále pokračuje také v Olomouci, na jejímž ledě je na programu od 17:00 teprve čtvrtý duel a Hanáci se budou za stavu 2:1 na zápasy snažit proměnit mečbol proti Karlovým Varům. V případě úspěchu Energie by rozhodl středeční duel opět v Olomouci od 18:00.

Na soupeře tak stále čekají jistí čtvrtfinalisté po základní části Pardubice, Vítkovice, Sparta a Hradec Králové a také úspěšné celky z předkola - mistrovský Třinec a Kometa Brno.

Vítěz základní části Pardubice půjde buď na Plzeň, nebo lepšího z dvojice Olomouc - Karlovy Vary. Vítkovice mohou narazit na vítěze série Olomouc - Karlovy Vary, nebo Kometu Brno. Spartu čeká Třinec, či Kometa a Hradec Králové bude hrát Libercem, nebo Třincem.

Liberci díky sérii deseti výher v závěru základní části nakonec chyběly jen dva body k tomu, aby byl přímo ve čtvrtfinále před Hradcem Králové. Plzeň, která se naopak po deseti nezdarech v řadě propadla na 12. místo, dokázala odpovědět v sérii dvakrát na porážku a vzpírá se třetímu vyřazení v předkole za sebou.

Kouč Patrik Augusta očekává opět vyrovnaný souboj, v kterém budou rozhodovat detaily. "Nedáme si zase metr ledu, je to rozhodující zápas. Bude to bitva. Každý chceme vyhrát a každý se na to nachystá," uvedl Augusta, jehož tým nechce dopustit první absenci ve čtvrtfinále od roku 2015. "Budeme hladoví, budeme bojovat. Rozhodne osobní statečnost a disciplína," doplnil útočník Bílých Tygrů Oscar Flynn.

Plzeň loni ze šestého místa po základní části vypadla v předkole s jedenáctou Mladou Boleslaví, přestože v sérii dvakrát vedla. Teď je v opačné situaci. "Rozdáme si to v pátém zápase a uvidíme. Rozhodnou třeba maličkosti, detaily. Bude to boj o každý kousek ledu," uvedl trenér Plzně Petr Kořínek.

Do Olomouce se po středečních problémech kvůli nezpůsobilému ledu a čtvrteční dohrávce zbylých dvou třetin odloženého duelu vrací série netradičně na čtvrtý zápas. Díky nedělnímu obratu z 0:2 a výhře 3:2 v prodloužení mají domácí mečbol.

Hanáci mohou dovršit čtvrtou účast ve čtvrtfinále za posledních pět dohraných ročníků. Jen loni vypadli v předkole s Vítkovicemi po prohře 2:3 na zápasy. "Pořád ale není konec, protože musíme vyhrát třikrát. Je to otevřené," prohlásil trenér Olomouce Jan Tomajko.

Energie čeká na účast ve čtvrtfinále od roku 2009, kdy získala titul. "Vítěz série musí získat tři body a Olomouci ten třetí bod nedáme zadarmo. Budeme bojovat," podotkl kouč Karlových Varů David Bruk.

Statistické údaje před 4. a 5. zápasy předkola Generali Česká pojišťovna play off hokejové Tipsport extraligy - 14. a 15. března: HC Olomouc (po základní části 8.) - HC Energie Karlovy Vary (9.). Začátky: úterý 17:00 (ČT sport), případně středa 18:00. Stav série: 2:1. Výsledek zápasu v sérii: 4:1, 4:7, 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Jakub Orsava 3 zápasy/5 bodů (3 branky + 2 asistence) - Jiří Černoch 3/5 (1+4). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Jan Káňa 41/32 (12+20) - Jiří Černoch 50/31 (12+19). Statistiky brankářů v sérii: Branislav Konrád průměr 1,88 branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,59 procenta, Jan Lukáš 4,00 a 85,45 - Vladislav Habal 2,88 a 90,20, Štěpán Lukeš 4,50 a 80,00. Statistiky brankářů v základní části: Jan Lukáš 2,59, 91,41 a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,52, 90,13 a třikrát udržel čisté konto - Vladislav Habal 2,54, 90,69 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,13, 90,18 a třikrát udržel čisté konto, Petr Hamalčík 4,50 a 85,00. Zajímavosti: - První duel v sérii musel být ve středu po první třetině přerušen kvůli nezpůsobilému ledu a dohrál se ve čtvrtek. Po duelech v sobotu a v neděli v Karlových Varů se bude hrát v Olomouci v úterý teprve čtvrté utkání a případné páté ve středu na stejném místě. - Olomouc od roku 2018 chyběla ve čtvrtfinále pouze loni, kdy vypadla v předkole po porážce s Vítkovicemi 2:3 na zápasy. - Karlovy Vary čekají na účast ve čtvrtfinále od roku 2009, kdy získaly titul. Od té doby jsou v extraligovém play off počtvrté a třikrát vypadly v předkole - v roce 2011 se Slavií (2:3 na zápasy), předloni s Pardubicemi (1:3) a v minulé sezoně se stejným soupeřem (0:3). - Olomouc v součtu s koncem základní části vyhrála jen tři z posledních osmi zápasů. - Hanáci sérii tří domácích porážek přerušili při vstupu do předkola proti Energii. - Karlovy Vary prohrály čtyři z posledních pěti duelů. - Energie venku třikrát za sebou prohrála. - Olomouc vyhrála v této sezoně čtyři ze sedmi vzájemných zápasů. - Obránce Jiří Ondrušek z Olomouce by v případě středečního pokračování série mohl sehrát 500. zápas v extralize. Bílí Tygři Liberec (5.) - HC Škoda Plzeň (12.). Začátky: úterý 19:00 (O2 TV Sport). Stav série: 2:2. Výsledek zápasu v sérii: 4:1, 0:6, 3:1, 1:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Uvis Janis Balinskis 4/4 (0+4) - Adrián Holešinský, Jakub Pour oba 4/4 (2+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Oscar Flynn 51/38 (22+16) - Petr Kodýtek 44/34 (15+19). Statistiky brankářů v sérii: Petr Kváča 2,39 a 90,91 - Dominik Pavlát 1,67, 93,86 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Petr Kváča 2,10, 92,53 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,11, 90,09 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45 - Miroslav Svoboda 2,61, 91,99 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,63, 91,30 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Bílí Tygři nechyběli ve čtvrtfinále od roku 2015, kdy nepostoupili do play off. Od té doby v šesti odehraných play off získali jednou titul (2016), třikrát dosáhli na stříbro (2017, 2019 a 2021) a dvakrát vypadli ve čtvrtfinále. Loni to bylo po porážce se Spartou 1:4 na zápasy. - Plzeň čeká na vítěznou sérii v play off od roku 2019, kdy vypadla až v semifinále s Třincem a získala bronz. V roce 2021 vypadla v předkole s Olomoucí (0:3 na zápasy) a loni s Mladou Boleslaví (2:3). - Liberec hraje s Plzní v play off potřetí. V roce 2010 i 2017 ve čtvrtfinále vyhrál 4:2 na zápasy. - Bílí Tygři po sérii deseti výher prohráli dva z posledních tří duelů. - Liberci čtvrteční porážkou s Plzní 0:6 skončila série devíti domácích výher. - Plzeň po šňůře deseti vítězství vyhrála dva z posledních tří duelů. - Škoda poslední výhrou v Liberci ukončila sérii osmi porážek venku. - Liberec vyhrál osm z posledních jedenácti vzájemných duelů.