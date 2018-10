Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec, 9. března 2018 v Praze. Zleva útočník Sparty Andrej Kudrna a obránce Liberce Filip Pyrochta.

Praha - Kolečko prvního otestování síly soupeřů v základní části extraligy uzavřou sobotní dohrávkou 13. kola hokejisté Liberce a Sparty. Oba týmy zatím patří k nejlepším v soutěži. Při svém posledním vystoupení však ani jeden z nich nebodoval, a tak lze očekávat, že v repríze březnové série předkola play off, z níž vyšli vítězně Bílí Tygři, budou pod Ještědem toužit po nápravě.

Severočeši si zkusí opět po třech týdnech dva zápasy ve dvou dnech a určitě by nebyli proti, pokud by se jim dařilo přinejmenším stejně jako tehdy v duelech na ledě Karlových Varů a proti Olomouci, kdy vydřeli celkem pět bodů.

"Je to možná trochu fyzicky náročnější, ale zase je kolikrát už lepší, když jste druhý den rozhýbaný. Samozřejmě půjde o velmi kvalitní zápasy s nesmírně silnými soupeři, neboť narazíme na Spartu a potom na Plzeň," uvedl v rozhovoru pro klubový web kapitán Petr Jelínek.

Sparta je dosud jediným týmem, s nímž Liberec v sezoně ještě nehrál. "Je pravda, že s ní zatím nemáme žádnou zkušenost. Ale myslím, že to bude především útočný a pro lidi zajímavý hokej. V brance mají Matěje Machovského, což je velmi dobrý gólman, takže to pro nás nebude vůbec jednoduché. Určitě to bude nepříjemný soupeř," odtušil Jelínek.

Pražané si boj o extraligové body ve dvou po sobě jdoucích dnech zopakují dokonce už po týdnu, v neděli se představí na ledě dalšího velmi silného protivníka v Hradci Králové. Také svěřenci trenéra Uweho Kruppa ale první takovou zkoušku zvládli na výbornou - nejprve uspěli v Litvínově a následně se vypořádali po pomalejším rozjezdu i s obhájcem titulu Brnem (4:2).

"Tento víkend bude velice podobný jako ten minulý, musíme být připravení," řekl Krupp. "Liberec dává hodně gólů a má dobré přesilové hry. Hraje teď velmi dobrý hokej. Musíme být připraveni bruslit, Liberec i Hradec jsou rychlé týmy, které hrají ve vysokém tempu," doplnil Krupp.

Statistické údaje před sobotní dohrávkou 13. kola extraligy: -------- Bílí Tygři Liberec (4.) - HC Sparta Praha (1.). Začátek zápasu: 16:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 13 zápasů/21 bodů (6 branek + 15 asistencí) - Petr Vrána 14/13 (5+8). Statistiky brankářů: Roman Will průměr 2,50 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,91 procenta a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,09 a 93,75 - Matěj Machovský 1,99, 94,16 a dvakrát udržel čisté konto, David Honzík 1,71 a 93,33. Zajímavosti: - Liberec porazil Spartu čtyřikrát za sebou, v březnu vyhrál v sérii předkola play off 3:0 na zápasy. - Doma vyhráli Bílí Tygři ve vzájemných duelech čtyřikrát v řadě a z toho třikrát až v nastavení. - Liberec prohrál v neděli na ledě Vítkovic 4:6 a ukončil pětizápasovou bodovou sérii, při které čtyřikrát zvítězil. - Liberec doma čtyřikrát v řadě vyhrál a ztratil při této šňůře jediný bod. - Sparta v úterý v předehrávce 24. kola podlehla doma Litvínovu 1:2 a skončila její čtyřzápasová vítězná série, při které ztratila jediný bod. - Pražané venku vyhráli třikrát za sebou a ztratili jediný bod. Další program: -------- Neděle 28. října - 14. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín (2:4), 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc (1:4), 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň (0:4), HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice (2:1), 16:20 HC Kometa Brno - Piráti Chomutov (4:2), 17:30 HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav (4:3), 18:30 Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha (0:4, 2:1 v prodl.; ČT sport).