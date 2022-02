Hokejisty Liberce čeká předehrávka ve Zlíně, odkud vozí body už čtyři roky

Praha - Dva zápasy ve dvou dnech čekají v extralize hokejisty Liberce. Ve středeční předehrávce 51. kola se Bílí Tygři představí od 17:30 na ledě posledního Zlína a o 24 hodin později nastoupí v dohrávce 45. kola v hale Vítkovic. Berani v domácím prostředí se Severočechy uspěli z posledních sedmi utkání pouze jedinkrát, loni v lednu lépe zvládli nájezdy. V základní době porazili Zlínští Liberec naposledy v prosinci 2017.

Zlín se přes dvanáctibodové manko na čtrnácté Kladno pořád nevzdává naděje, že unikne z posledního místa a vyhne se tak přímému sestupu do první ligy. Druhou nejvyšší domácí soutěž hrál naposledy v sezoně 1979/80.

"Pořád věříme. Díváme se na každý další zápas zvlášť, soustředíme se na sebe. Liberec má šikovné útočníky, nebude to jednoduchý zápas. Chceme dělat co nejvíce bodů a uvidíme, jak se situace zdramatizujeme. Musíme teď bodovat, nejlépe vyhrát za tři body, abychom se udrželi nadále ve hře o baráž. Je to hokej a stát se může cokoliv. Hraje se ještě o hodně bodů, je před námi jedenáct zápasů," uvedl trenér Luboš Jenáček.

Beranům se vyprazdňuje marodka, všichni marodi včetně gólmanů už trénovali na ledě. Otázkou zůstává, zda jim zdravotní stav dovolí zapojit se do zápasu. Určitě nenastoupí lotyšský obránce Mamčics, který je na olympiádě v Pekingu.

Bílé Tygry čeká v nejbližší době hodně náročný program, mají před sebou pět venkovních zápasů v řadě. "Hrajeme pětkrát venku, naštěstí ale máme tripy, takže nemusíme vždy cestovat zpátky do Liberce. Je to určitě příjemnější a ušetříme tím spoustu energie. Jinak se ale budeme připravovat tak, jak se připravujeme na každý jiný zápas," uvedl trenér Patrik Augusta.

"Čeká nás série venkovních zápasů a hned ve středu máme Zlín, který hraje o život. Očekávám tedy další nesmírně těžký zápas. My ale potřebujeme sbírat dál body, takže se na utkání dobře připravíme a jedeme do Zlína vyhrát," prohlásil útočník Dávid Gríger.

Statistické údaje před středeční předehrávkou 51. kola extraligy: PSG Berani Zln (15.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 1:2, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Daniel Gazda 41 zápasů/17 bodů (9 branek + 8 asistencí) - Tomáš Filippi 39/33 (15+18). Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 3,16 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,11 procenta, Daniel Huf 3,15 a 90,26, Michal Kořének 4,00 a 90,00 - Petr Kváča 2,46, 91,43 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,13 a 89,32. Zajímavosti: - Zlín po sérii čtyř zápasů s bodovým ziskem, z nichž tři vyhrál, podlehl v neděli v Hradci Králové 0:4 a vyslal jen sedm střel na branku, což je negativní rekord extraligy. - Berani doma dvakrát za sebou vyhráli a neztratili ani bod. - Liberec dvakrát za sebou zvítězil a prohrál jen dva z posledních sedmi duelů. - Bílí Tygři venku vyhráli tři z posledních čtyř duelů. - Liberec bodoval ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou, z toho čtyřikrát vyhrál. Další program Čtvrtek 10. února - dohrávka 45. kola: 17:30 HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec (vzájemné zápasy v této sezoně: 1:0 v prodl., 3:4 v prodl.).