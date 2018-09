Brno - Hokejisty mistrovské Komety Brno nečekaně táhne probuzený střelec Lukáš Nahodil. V sobotním úvodním kole pomohl dvěma góly k výhře v Chomutově (4:2). Dnešní trefou 73 sekund před koncem zápasu rozhodl ve 2. kole extraligy o výhře nad Plzní 3:2.

V minulém ročníku nedal v základní části extraligy třicetiletý Nahodil gól a propadal střelecké beznaději. V lednu jej vedení Komety poslalo společně s Vojtěchem Němcem do Mladé Boleslavi výměnou za Petra Holíka. Nahodil se do střelecké listiny zapsal v novém působišti dvakrát až v závěru sezony ve skupině o umístění na 11. až 14. místě.

"Jsem šťastný, že mi to tam teď padá. Ale budu stejně spokojený, když to začne padat ostatním klukům a budeme vyhrávat. Jde mi ale hlavně o to, aby to vycházelo týmu a sbírali jsme body," řekl Nahodil novinářům po zápase.

Přiznal, že mu po úspěšném startu do extraligy po návratu do Komety vzrostlo sebevědomí. "Hlavně jsem slyšel ze všech stran, že jsem pořád nedal gól. Zkoušel jsem všechno, jak situaci zlepšit. Hned první věcí bylo tradiční splachování hokejky do záchodu. Nepomohlo to. Stejně jako další rituály, které ale nebudu popisovat," uvedl.

"Okolo Vánoc už to bylo s mojí psychikou hrozné. Nyní už ze mě všechno spadlo, už mě začal zase hokej bavit," přiznal Nahodil, podle něhož se přitom nic nezměnilo. "Snad jen mám trochu odlišnější záhyb hokejky. Nevím, zda je to v tom. Hlavní příčinou bude, že jsme v létě hodně trénovali," myslí si momentálně nejlepší střelec Komety.

Hned po střeleckém probuzení v Chomutově jej čekal finanční příspěvek do klubové pokladny. "Kluci mi řekli, že když jsem nedal loni gól, tak letos to mám po prvním zápase za násobek. Doufám, že už po dnešku už nebudu muset platit nic," usmál se Nahodil.

Při dnešní rozhodující přesilovce v závěru zápasu trenéři Komety poslali Nahodila na led společně s Petrem Holíkem a Martinem Zaťovičem. "Co jméno, to je hokejový pojem. Oni si mě řídili, kde mám stát a kde se pohybovat. Vyšlo to. I když trochu se štěstím, že kotouč spadl před brankovištěm a já jej pouze doklepl do sítě. Hlavně, že máme tři body," dodal Nahodil.