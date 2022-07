Hokejisty Kladna povede kouč Vejvoda mladší, klub to ještě nepotvrdil

Kladno - Hokejisty Kladna povede v nové extraligové sezoně jako hlavní kouč Otakar Vejvoda mladší, který posledních sedm let trénoval ve švédském Lidingö tým do 18 let. Padesátiletý bývalý útočník a mistr světa z roku 1996 nahradí Davida Čermáka. Klub hrajícího majitele Jaromíra Jágra zatím informace ČTK oficiálně nepotvrdil, realizační tým spolu s posilami chystají Středočeši představit příští týden.

"Na příští týden chystáme tiskovou konferenci, kde přestavíme nový realizační tým a další novinky," řekl ČTK tiskový mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl. Vejvoda už ale dnes vedl část týmu Rytířů ještě bez Jágra či kapitána Tomáše Plekance a dalších opor na tréninku na ledě v Mělníku, kterým si kladenský klub zpestřil stále probíhající suchou přípravu.

Nechyběli ani asistenti Jiří Burger, který u týmu pokračuje, a Miroslav Mach, jenž naposledy působil jako hlavní kouč v prvoligovém Ústí nad Labem. Ti už vedli mužstvo v letní přípravě na suchu před Vejvodovým příletem ze Stockholmu. Vejvoda žije ve Švédsku už od působení v AIK Stockholm, kam s reprezentačními spoluhráči Pavlem Paterou a Martinem Procházkou odešel před ročníkem 1996/97.