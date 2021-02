Hokejisty Karlových Varů povede i nadále jako hlavní kouč Pešout

Karlovy Vary - Hokejisty extraligových Karlových Varů povede i v příští sezoně jako hlavní trenér Martin Pešout. Se západočeským klubem podepsal novou roční smlouvu. Ke změně nedojde ani mezi jeho asistenty. Nejbližšími spolupracovníky čtyřiapadesátiletého kouče zůstanou Tomáš Mariška a Pavel Kněžický, který má na starosti brankáře.

"S prací trenérů jsme spokojeni, za uplynulé čtyři roky udělali s mužstvem obrovský kus práce. Druhý rok po sobě budeme hrát play off. I přesto, že se teď týmu aktuálně příliš nedaří, tak věříme, že ve vyřazovací části fanoušky opět potěší," uvedl majitel klubu Karel Holoubek na oficiálním webu Energie.

Pešout přišel do Karlových Varů v roce 2017 po sestupu týmu do první ligy. V první sezoně dovedl Západočechy zpět do extraligy, následně se mužstvo bez větších problémů udrželo mezi elitou a v minulém ročníku skončilo v základní části deváté. Sérii předkola play off ak ale zastavila pandemie koronaviru.

V aktuálním ročníku extraligy jsou Karlovy Vary osmé, ale momentálně prožívají výsledkovou krizi a prohrály devět z posledních deseti zápasů. Do předkola play off by ale měly postoupit, na třináctý Zlín mají deset kol před koncem základní části náskok 23 bodů.