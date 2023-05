Hokejisty Karlových Varů posílil brankář Frodl, přestoupil z Pardubic

Karlovy Vary - Brankář Dominik Frodl po dvou letech opustil Pardubice a stal se posilou hokejistů Karlových Varů. Sedmadvacetiletý odchovanec Slavie podepsal smlouvu do konce sezony 2025/26. Po Plzni a Pardubicích budou Karlovy Vary Frodlovým třetím extraligovým působištěm.

"Jeho příchodem posilujeme post prvního brankáře a věříme, že potvrdí svoje kvality," řekl klubovému webu hlavní trenér Karlových Varů David Bruk.

Frodl za Pardubice odchytal v sezoně 2021/22 po příchodu z Plzně většinu utkání. V uplynulém ročníku ale v konkurenci posily z Čeljabinsku Romana Willa i vinou zranění absolvoval jen 12 utkání s průměrem 1,37 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 94,61 procenta. Třikrát udržel čisté konto. Celkově v extralize odchytal 208 utkání s průměrem 2,24 a s úspěšností 91,87 a udržel 22 nul.

"Noví majitelé jsou velice ambiciózní. Asi tu nebudeme vyhlašovat žádná hesla typu, že jdeme hrát o titul, ale myslím si, že bychom to postupně rok od roku mohli zvedat. Příští rok určitě bude cílem probojovat se do čtvrtfinále," uvedl Frodl. Na nadcházející sezonu měl ještě kontrakt s Dynamem, který Energie převzala a prodloužila o dva roky.

"Ve hře bylo více týmů, ale Vary se ozvaly jako první. Zájem měly dlouho, první kontakt proběhl už někdy v půlce ledna. Ze všech rozhovorů, ať už s trenéry či lidmi okolo klubu, cítím důvěru, a to je pro mě důležité. Jsem rád, že to takto dopadlo," prohlásil Frodl.

S Pardubicemi získal v uplynulé sezoně bronz. "Pardubice mi daly krásné dva roky života. Daly mi dceru, spoustu nových kamarádů, zážitků. Prostě skvělé, hockeytown jak se patří. Vždycky jsem to slýchal od kluků, ale když to prožiješ, tak pochopíš, co ten hokej pro město znamená. Letos byla sezona po covidu a pořád chodilo deset tisíc lidí, což je neskutečné," řekl Frodl webu Dynama.

Litoval, že s Pardubicemi neoslavil zisku titulu. "Po posledním zápase tam emoce určitě byly. Měli jsme skvělou partu kluků, za každého bych dal ruku do ohně. Měli jsme nějaký cíl, který nevyšel, takže i to mě mrzelo. Ono to není tak jednoduché, že si člověk řekne, že každý rok bude hrát semifinále nebo finále. Neví, kdy zase bude mít šanci se dostat takhle blízko," podotkl.

"Pro mě to nebylo tak, že bych byl zapšklý, že nechytám, to byl prostě vývoj sezony. S kluky jsem se snažil žít co nejvíc, měli jsme skvělou partu a hrozně mě to mrzelo, možná i tím, že jsem věděl, že to pro mě byl poslední zápas. Ale spíš podle mě převažovalo to, že jsme nedošli tam, kam jsme mohli," dodal Frodl.