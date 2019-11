Hokejisty Hradce Králové a Plzně čeká tuhý boj o čtvrtfinále LM

Praha - Hokejisté Hradce Králové a Plzně budou v úterý bojovat o čtvrtfinále Ligy mistrů. Lépe jsou na tom po úvodních zápasech play off, které Mountfield i Škoda odehrály v domácím prostředí, Východočeši. Do osmifinálové odvety na ledě Mannheimu půjdou po výhře 1:0, Západočeši naproti tomu musejí v Lausanne dohánět manko 1:2. V Německu se začne hrát v 19 hodin, ve Švýcarsku o 45 minut později.

Královéhradečtí si těsný náskok vytvořili díky gólu Aleše Jergla z 56. minuty. K postupu jim tak stačí i remíza. Porážka o gól by znamenala desetiminutové prodloužení s třemi hráči na obou stranách, případně nájezdy s pěti pokusy v základní sérii pro obě mužstva, pokud by v prodloužení nepadla rozhodující branka. Prohra o dva góly a více už posune dál německý celek.

"Mannheim je výborný soupeř, který má krásný stadion. Už jsem tam jednou hrál a pamatuji si, že hala je obrovská. Doufám, že se tam nastartujeme a odehrajeme dobrý zápas. A pak si vše přeneseme i do extraligy," řekl reprezentační obránce Petr Zámorský před odvetou se soupeřem, jemuž ze střídačky šéfuje český rodák Pavel Gross.

"Určitě chceme postoupit a bylo by super, kdyby se nám to podařilo. S tím tam také jedeme. Musíme dodržovat systém, který máme hrát. Pomůže nám jen tvrdá práce, když bude každý dělat to, co má, a plnit svoji úlohu. Konečně taky už potřebujeme dát nějaké góly," doplnil Zámorský.

Plzeň je ve složitější, ale nikoli beznadějné situaci. V podobném čase, v jakém udeřil Mountfield, totiž Indiáni rozdílový gól sami inkasovali. A těsnou výhru si odvezl tým, který si koncem září připsal skalp Philadelphie (4:3), když se Flyers chystali na start NHL v Praze.

"Měli jsme hodně mladý mančaft, ale na druhou stranu je to pro naše kluky velká zkušenost. Musíme to brát sportovně a stát nohama na zemi. Pokud je někdo lepší a zkušenější, tak to musíme uznat. To ale neznamená, že se o to ve Švýcarsku neporveme. Určitě budeme chtít postoupit," zdůraznil plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Stejné odhodlání sálalo přes úvodní porážku i z hráčů. "Tu sérii vyhrajeme! Jsem přesvědčený, že na to máme a zvládneme to," uvedl útočník Jakub Pour, autor jediného gólu Indiánů v prvním utkání.

V úterý je na programu dalších pět zápasů. Pokud hokejisté Hradce Králové těsný náskok uhájí, čeká je vítěz odvetného zápasu mezi Zugem a Tapparou Tampere. Úvodní utkání skončilo 3:3. Škoda v případě postupu narazí na lepšího z dvojice Lulea - Bern (první zápas 3:0).

Stejně jako Bern je ve složité pozici Frölunda, neboť obhájce prvenství odešel z ledu Färjestadu poražen vysoko 3:6. V dalším ryze švédském souboji se utká Djurgaarden se Skellefteou (3:3), vyrovnaný stav je zatím také mezi Bielem a Augsburgem (2:2). Ve středu se utkají Mnichov a Junosť Minsk (3:2).