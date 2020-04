Hokejisty Českých Budějovic by měl posílit brankář Čiliak z Brna

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, 19. března 2019 v Hradci Králové. Brankář Brna Marek Čiliak.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, 19. března 2019 v Hradci Králové. Brankář Brna Marek Čiliak. ČTK/Taneček David

Praha - Hokejisty Českých Budějovic by měl posílit zkušený slovenský brankář Marek Čiliak, který momentálně působí v Brně. Majitel a trenér Komety Libor Zábranský v minulých dnech naznačil, že jeden z dvojice Karel Vejmelka - Čiliak ambiciózní klub opustí, a podle všeho to bude starší z nich. O jeho odchodu do kádru extraligového nováčka informoval server iSport.cz.

České Budějovice v uplynulé sezoně spoléhaly na brankáře Milana Kloučka a Jana Strmeně, kteří Motoru pomohli k návratu mezi elitu. Zatímco Strmeň již podepsal novou smlouvu, Klouček se vrací do mateřských Pardubic. "Sháníme kvalitního brankáře. Takového, který bude jedničkou v extralize," uvedl již dříve generální manažer Jihočechů Stanislav Bednařík.

Nyní vše nasvědčuje tomu, že Motor se domluvil s Brnem a získá Čiliaka. Dohodu ale zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. "Není to oficiální, nemohu to komentovat," napsal Čiliak v textové zprávě iSportu. Podobně se vyjádřil i Bednařík.

Jisté je, že Vejmelka a Čiliak spolu v Brně působit nebudou. "Po sportovní stránce si nemůžeme dál dovolit, aby se střídali Karel Vejmelka s Markem Čiliakem. Není to pro ně komfortní. Čilo už loni hostoval ve Zlíně, aby oba zůstali vytížení. Počítáme s jasnou jedničkou a jistou dvojkou," uvedl šéf Komety Zábranský pro MfDNES.

Čiliak, který ve čtvrtek oslaví 30. narozeniny, pomohl Kometě k zisku dvou mistrovských titulů. Odchovanec Zvolena, který do Brna přišel již v mládežnickém věku, odchytal v extralize 295 zápasů s průměrem 2,30 inkasované branky na utkání a úspěšností 91,62 procenta. V 31 duelech udržel čisté konto. V letech 2018 a 2019 se představil na mistrovství světa.