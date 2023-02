Hokejisty Českých Budějovic a Liberce čeká v předehrávce boj o velmi cenné body

České Budějovice - Na jediný bod ke kýženému umístění v první čtyřce se mohou ve středu přiblížit v hokejové extralize hráči Liberce. Bílí Tygři se v předehrávce 49. kola představí na ledě Českých Budějovic. Velkou motivaci ale budou mít i Jihočeši - Motor dělí čtyři kola před koncem základní části pouhý bod od posledního Kladna. Vedle hrozby baráže mohou domácí stále směle pomýšlet i na účast v předkole. Rovněž jediný bod ztrácí na dvanáctý Litvínov.

Pro Motor bude mít zápas slavnostní podtext. Českobudějovický klub si právě ve středu připomene výročí 35 let od sezony 1987/88, v níž ovládl základní část tehdejší československé ligy. Domácí proto nastoupí v retro dresech. O poznání důležitější pro ně ale bude utnout sérii tří porážek před vlastním publikem, během níž si svěřenci kouče Davida Čermáka připsali jediný bod a inkasovali celkem 14 branek.

"Pro nás je teď důležité bodovat v každém zápase. Když prohrát, tak aspoň s bodem," zdůraznil brankář Jan Strmeň, jehož tým povzbudila nedělní výhra v Ostravě nad domácími Vítkovicemi 4:1. Znamenala totiž přerušení šňůry pěti proher.

"Akorát nás to semklo. Hrajeme více jako tým, doufám, že v tom budeme pokračovat dále. Hrajeme už takové play off, hrajeme o hodně. Teď máme Liberec, doma je musíme porazit za tři body. Chtěli bychom mít do zápasu s Kladnem už jistotu," řekl Strmeň v připomínce toho, že mezi zbývajícími čtyřmi zápasy je ještě poslední vzájemný duel s Rytíři - odehraje se v 51. kole, jež je na programu v pátek 3. března.

Severočeši se s blížícím se koncem nadechli k výbornému finiši a po povedených výkonech vyhráli pět posledních utkání. Naposledy zdolali v neděli i ve skvělé formě hrající Spartu. "Víme, že elitní čtyřka je opravdu blízko. Pro nás je už teď téměř každý zápas jako play off. Je dobré, že se nám daří tyto těsné zápasy uhrát a dovést do vítězného konce. Musíme v tom pokračovat," prohlásil útočník Jan Ordoš.

Ve vzájemných zápasech probíhající sezony mají zatím navrch hokejisté Motoru. Ačkoliv si zkraje října odvezli z Liberce debakl 1:6, následně vyhráli doma 4:1 a při druhém vystoupení pod Ještědem dosáhli na dvoubodový zisk díky vítězství 3:2 v prodloužení.

Statistické údaje před středeční předehrávkou 49. kola hokejové Tipsport extraligy: HC Motor České Budějovice (13.) - Bílí Tygři Liberec (5.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:6, 4:1, 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 48 zápasů/46 bodů (8 branek + 38 asistencí) - Oscar Flynn 47/35 (20+15). Statistiky brankářů: Jan Strmeň průměr 2,41 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,06 procenta a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,99 a 89,57 - Petr Kváča 2,12, 92,57 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,11, 90,09 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45. Zajímavosti: - České Budějovice po sérii pěti porážek, během kterých získaly jen dva body, v neděli vyhrály na ledě Vítkovic 4:1. - Motor doma třikrát za sebou prohrál a získal jediný bod. - Liberec vyhrál pětkrát za sebou a ztratil jen dva body. - Bílí Tygři venku po sérii čtyř porážek dvakrát za sebou naplno bodovali. - České Budějovice vyhrály pět z posledních šesti vzájemných zápasů.