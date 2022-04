Hokejisty čeká v pátek v Rakousku odvetný zápas Euro Hockey Challenge

Znojmo/Linec - České hokejisty čeká v pátek odvetný zápas Euro Hockey Challenge proti Rakousku, které na úvod přípravy před mistrovstvím světa porazili ve středu ve Znojmě přesvědčivě 5:1. Hrát se však tentokrát bude na soupeřově ledě v Linci. V kádru kouče Kariho Jalonena již není obránce Patrik Demel, pro něhož tak po jediném startu příprava s národním týmem skončila. Volno budou mít brankář Štěpán Lukeš a útočník Jakub Flek. Utkání začne v 17:30.

Čeští hokejisté si dnes ještě zatrénovali ve Znojmě, odpoledne pak už vyrazili do dějiště dalšího utkání. Odcestovali dva gólmani, osm obránců a 13 útočníků. Hrát nebudou brankář Lukeš a útočník Flek, pro další část přípravy s nimi ale trenéři počítají. Oba se k národnímu týmu opět připojí v pondělí v Chomutově na startu třetí části přípravy.

Skončil naopak šestadvacetiletý zadák Litvínova Demel, jemuž trenéři poděkovali za odpracované dva přípravné kempy i zápas proti Rakousku. V přípravě národního týmu už pokračovat nebude.

Rakušané ve středu nepředstavovali nepřekonatelného protivníka a Jalonenův výběr vedl už po polovině utkání jednoznačně 5:0. Přesto novému šéfovi reprezentační střídačky znojemský zápas ledacos napověděl.

"Neznal jsem jejich hráče a nemluvil jsem s jejich trenéry. Ale možná jsou Rakušané ve stejném procesu jako my. Nemají zatím ty nejlepší hráče, ale takhle to je. Pořád se o tom bavíme - hlavní věcí je, že se musíme koncentrovat, jaký hokej hrajeme my. To je hlavní věc," zdůraznil Jalonen.

A přestože se mu zamlouval přístup hráčů k zápasu, viděl i rezervy a prostor ke zlepšení. "Co zlepšit? Musíme si to zanalyzovat. Systém, ale i určité části hry. Musíme si také vyhodnotit, proč jsme dali jediný gól ze sedmi přesilovek. Asistent Martin Erat se o ně stará a snaží se je vylepšit. Měli jsme dost šancí, abychom dali víc než jeden gól," doplnil Jalonen.

"Máme za sebou zatím jen jeden zápas. Musíme hrát takhle i dále a ještě se zlepšovat. Myslím, že doma budou Rakušáci asi o něco aktivnější, budou si více věřit. Čekám těžký zápas. Na téhle úrovni už není žádný soupeř jednoduchý. My musíme hrát hlavně tu svoji hru, kterou jsme hráli ve středu. Pak si myslím, že to bude dobré," prohlásil útočník Patrik Zdráhal.

Další fáze přípravy na MS ve Finsku začne v pondělí v Chomutově a zakončí ji dva souboje s Německem. Zápasy spadající rovněž do EHCh jsou na programu ve čtvrtek 14. dubna a rovněž na severu Čech o den později.

Soupiska ČR pro páteční zápas v Linci: Pavlát, Stezka - Jordán, Ščotka, Kaňák, Budík, Krejčík, Kučeřík, Bartejs, Kvasnička - P. Holík, Cienciala, Klapka, Fridrich, Černoch, O. Beránek, M. Lang, Kodýtek, P. Zdráhal, Navrátil, Hladonik, Bambula, Blümel.