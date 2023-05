Hokejisty čeká v neděli na MS Kazachstán, Černoch by měl hrát

Riga - Čeští hokejisté po pátečním vítězném vstupu proti Slovensku (3:2) nastoupí v druhém duelu mistrovství světa v Rize v neděli od 19:20 SELČ proti Kazachstánu. Hrát by měl i útočník Jiří Černoch, jenž i po faulu kolenem na koleno od obránce Mislava Rosandiče dokončil úvodní zápas. Naopak nejistý je stav forvarda Filipa Chlapíka, který po zákroku Patrika Kocha ramenem do hlavy nakonec odstoupil ze hry a po otřesu zůstává v péči lékaře a realizačního týmu.

"Jiří Černoch by měl být po včerejším zákroku naštěstí v pořádku a připraven naskočit do zítřejšího zápasu," řekl novinářům manažer národního týmu Milan Hnilička. U Chlapíka už bezprostředně po utkání naznačil kouč Kari Jalonen, že bude v nejbližší dnech mimo hru. "Filip je v péči lékařů, kteří ho vyšetřují a ošetřují. Tam asi ta diagnóza bude den po dni. Uvidíme, jak se jeho stav bude zlepšovat, takže více asi budeme moci říct zítra," doplnil Hnilička, jenž podal i podnět disciplinární komisi k projednání Kochova zákroku.

"Zaměřili jsme se na posouzení zákroku Kocha proti Filipovi Chlapíkovi. Okamžitě jsem jednal v rámci možností, které mi regule dovolují. Mluvil jsme s několika sportovními manažery i rozhodčími a s Karim Jalonenem s jakýmsi šéfmanažerem rozhodčích, kdy jsme ten zákrok znovu probírali. Jde nám hlavně o chránění hráčů při těchto zákrocích a co možná neobjektivnější posouzení při těchto situacích. Podali jsme podnět, i když regule říkají, že vedení turnaje si tyto situace hlídá samo. Ale my jsme to přesto udělali a teď čekáme na výsledek," doplnil Hnilička.

S Kazachstánem se Češi utkají popáté v historii a poprvé od roku 2016, kdy na mistrovství světa v Moskvě vyhráli 3:1. Ze současného kádru u toho byli obránce Michal Jordán, Michal Kempný, Tomáš Kundrátek a v útoku kapitán Roman Červenka. Naopak například pro posily z NHL obránce Jakuba Zbořila z Bostonu a útočníka Filipa Chytila z New York Rangers je Kazachstán úplně neznámým soupeřem.

"Přiznám se, že jsem ten tým v životě neviděl hrát. Nevím, jak na tom jsou herně, ale očekávám, že boudou kousaví, brusliví, chodit nám hodně do těla a hrát tvrdě a rychlý hokej proti nám. Docela se mi líbí, když se hraje proti novým soupeřům a je to trošku neznámá, co má člověk čekat, a musí se s tím vyrovnat na hřišti," prohlásil Zbořil, který na Českých hrách v Brně před šampionátem v národním týmu debutoval.

Poprvé se Češi utkali s Kazachstánem v roce 1998 na olympijských hrách v Naganu a vyhráli 8:2. O šest let později na domácím mistrovství světa v Praze zvítězili 7:0 a o rok později na MS ve Vídni uhráli těsný výsledek 1:0. Na další konfrontaci si museli počkat 11 let a teď opět změří síly po delší době.

Chytil je na čtvrtém šampionátu, ale hru Kazachstánu také nezná. "Já osobně se možná na chvilku podívám, jak budu hrát, ale důležité je soustředit se na nás a dělat správné věci. Nenechat se zbytečně vylučovat, bruslit, hrát naši hru a tlačit se do koncovky. Musíme získat další tři body. Já se budou soustředit na to, jak zregenerovat, abych byl za zítra nachystaný. To je pro mě nejdůležitější," podotkl Chytil.

Z pětadvacetičlenného kádru Kazachů působí 13 hráčů v Barysu Astana a v minulé sezoně se s nimi potkával v dresu Nižněkamsku v KHL obránce Ronald Knot, který uplynulý ročník strávil na farmě Arizony v Tucsonu. "Spousta hráčů je tam z Astany, skoro celý národní tým je složený z toho klubu. Oni výborně bruslí a mají obrovskou výhodou, že jsou spolu celou sezonu a i déle. Jsou sehraní, budou mít výborné přesilovky a tyto nestandardní situace. My se na ně připravíme stejně jako na jakéhokoliv jiného soupeře a budeme hrát naši hru, která nám přinášela úspěchy. Doufám, že to zítra vyjde," konstatoval Knot.

Dnešní dobrovolný trénink absolvovali jen brankáři Karel Vejmelka, Marek Langhamer, obránci Knot a Zbořil i útočníci Chytil, Ondřej Beránek a také Daniel Voženílek s Martinem Kautem, kteří zůstávají mimo turnajovou soupisku. Sestavu zveřejní kouč Jalonen až před utkáním.

Někteří hráči vyplní dnešní volný den večer i sledováním fotbalové derby mezi Spartou a Slavií. "Budu se dívat a doufám, že to bude minimálně remíza. Aby to kluci dorvali do titulu. Kdyby prohráli, už to bude těžké," řekl útočník Jiří Smejkal, který hrál za Spartu. Knot má zase za sebou působení ve Slavii.

"Nejsem až takový fotbalový fanoušek, ale když hraje Slavia v pohárové Evropě nebo se Spartou, tak jí fandím," podotkl Knot.

Rodák z Kroměříže Chytil neměl o derby pražských rivalů tušení. "Jaké derby? To jde mimo mě. Dneska mi hrajou United," hlásil Chytil, že jej zajímá souboj v anglické lize mezi Manchesterem United a Wolverhamtonem.