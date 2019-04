Trenčín (Slovensko) - Atraktivními souboji se Slovenskem zakončí hokejová reprezentace pátý týden přípravy na mistrovství světa. V pátek se odehraje derby bývalých federálních partnerů v rámci Euro Hockey Challenge v Trenčíně, v sobotu dojde na odvetu v Nitře, kde se český tým od pondělí připravuje. Oba duely začnou shodně v 18 hodin.

Pořadatel květnového mistrovství světa by měl představovat zatím možná nejvážnější prověrku po nedávných zápasech s Rakouskem a Německem, které Češi vyhráli. Slováci naopak podlehli v obou soubojích s Němci a v minulém týdnu dvakrát porazili Rakušany.

"Trošku jsme sledovali ty jejich zápasy s Rakouskem. Víme, že se to mužstvo trošku obměnilo, ale zase nevíme, zda hráči, kteří přijeli z NHL a AHL, budou hrát," řekl dnes novinářům asistent trenéra Robert Reichel, který při zdravotní indispozici hlavního kouče Miloše Říhy povede tým spolu s druhým asistentem Karlem Mlejnkem. Říha by měl být na střídačce po propuštění z nemocnice, kde je na pozorování, v sobotu.

"Nějakou taktiku máme připravenou. Slovensko má kvalitní mužstvo, bude doma, oba stadiony budou vyprodané, domácí budou hrát určitě jinak než v Rakousku. Budou nás dohrávat a my se musíme připravit na všechno. Včetně obecenstva, protože v Trenčíně i v Nitře bude velký rachot. Musíme hrát disciplinovaně a náš systém, naši hru, co se do hráčů snažíme dostat," nastínil Reichel.

Na stadion v Nitře má osobně dobré vzpomínky. "Na tomhle stadionu jsem vyhrál titul Československa v mladším dorostu. Je to pořád podobné, i když obměněné sedačkami a podobně. Vždy se tu hrálo dobře a já věřím, že se nám tady bude dařit," dodal s úsměvem Reichel.

Kapitán pro nadcházející dva zápasy zůstal ještě v utajení. "Budeme to mít pokaždé jinak, protože někteří hráči budou hrát, jiní ne. Hráči se to dozví až na mítinku," vysvětlil Reichel, ale prozradil, že v brance se v pátek představí Jakub Kovář. "Připravený bude Patrik Bartošák. Podle vývoje zápasu pak uvidíme, jak to bude s brankáři v sobotu," řekl Reichel.

Do akce půjde poprvé po uzdravení útočník Filip Chytil z New York Rangers, hlavní esa ze zámoří, útočník Jakub Voráček a obránce Radko Gudas z Philadelphie, páteční zápas vynechají, stejně tak i útočník Jan Kovář a beci Jan Kolář s Petrem Zámorským. Nastoupí o den později.

"Rozhodli jsme se tak i proto, že chceme ještě vidět hráče, o kterých ještě nemáme definitivně jasno. A i vzhledem k tomu, že kluci z NHL měli desetidenní pauzu, tak chceme, aby měli ještě o něco delší trénink. Je tady pět pětek, které chceme vidět. A kluci, kteří nebudou hrát v pátek, nastoupí v sobotu," uvedl Reichel.

"Nějaký záměr ty složené pětky měly a mají a uvidíme zítra, jak to bude fungovat. Ale pokud by to nefungovalo, tak je rozházíme a trochu předěláme, ale já věřím, že to fungovat bude. A že mužstvo bude hrát to, co má," dodal Reichel.

"Půjde určitě o dobré zápasy, které budou mít svůj náboj. Navíc se už začínají sjíždět hráči z NHL a v obou týmech je boj o šampionát, takže je určitě o co hrát. V těch čtyřech předchozích utkáních jsme dostali dost gólů, ale je to i o sehrání hráčů mezi sebou a ještě je čas na tom zapracovat. Už teď je to určitě lepší, přes ten týden jsme to zlepšili. Věřím, že to proti Slovensku potvrdíme," řekl bek Michal Jordán.

"Jsou to už takové ty skoro finální přípravné zápasy. Bojuje se o místa, takhle už to pak bývá, že se i trošku přiostřuje s blížícím se šampionátem. Myslím, že to bude dobrá příprava a žádný pouťák. Slováci mají kvalitní tým a chtěli bychom je porazit," prohlásil Jan Kovář.

Naposledy na sebe oba celky narazily loni v květnu na MS v Dánsku a Češi v Kodani v základní skupině vyhráli 3:2 v prodloužení po vítězném zásahu Dmitrije Jaškina.

Pravděpodobná sestava ČR pro páteční utkání v Trenčíně: Jakub Kovář (Bartošák) - Polášek, Jeřábek, F. Pavlík, Jordán, Kundrátek, Krejčík, Sklenička, Moravčík - Sekáč, Fořt, Zaťovič - Tomášek, Chytil, Červený - H. Zohorna, R. Zohorna, T. Zohorna - Řepík, R. Hanzl, D. Kubalík - Rousek.