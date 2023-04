Hokejisty čeká v další přípravě na MS ve Vídni Rakousku, chytat bude Langhamer

Brno - S brankářem Markem Langhamerem a další osmičkou nových hráčů včetně všech tří posil z NHL se představí čeští hokejisté ve čtvrtek ve Vídni. Od 18:30 odehrají další duel přípravy před mistrovstvím světa. Svěřenci Kariho Jalonena se utkají s Rakušany v Euro Hockey Challenge již tradičně před šampionáty počtvrté za sebou, ale poprvé se snahou jim oplatit porážku. Loni na MS totiž prohráli 1:2 po samostatných nájezdech a ve 20. měření sil za dobu samostatné české reprezentace to byl první neúspěch.

Jalonenův tým dosud v přípravě v EHCh drží neporazitelnost. Nejdříve vyhrál nad Německem v Kasselu 6:2 a ve Frankfurtu nad Mohanem 5:1 a minulý týden v Ostravě zdolal Slovensko 5:1 a 3:2 po samostatných nájezdech. Finský kouč upozornil, že Rakušané také dokázali uspět. Po prohře s Itálií zdolali po nájezdech po předchozích prohrách jak Itálii, tak Německo.

"Musíme respektovat každého soupeře. Nezáleží na tom, v jaké sestavě budou. My zařadíme do sestavy všechny nové hráče, kteří se k nám tento týden připojili. Chytat bude Langhamer. Zapracujeme nové hráče do našeho systému hry v zápasech, to je pro nás teď to nejdůležitější," řekl novinářům Jalonen.

Langhamer se po konci sezony v Ilvesu Tampere zapojil do tréninku v úterý. O den dříve se v Brně připojili čtyři obránci i útočníci. Hrát tak bude i kapitán Roman Červenka, další fovardi Martin Kaut ze San Jose, Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem z Pardubic, v obraně jejich kluboví spoluhráči Tomáš Dvořák s Janem Košťálkem a další zadáci David Jiříček se Stanislavem Svozilem z Columbusu. Hokejisté se vydají do 140 km vzdálené Vídně v den utkání po rozbruslení a obědě.

Langhamer se ve svém 13. utkání v reprezentaci postaví proti Rakušanům podruhé, v dubnu 2019 ve Znojmě při výhře 3:1 proti nim debutoval. "Vzpomínám si na to dobře. Uvidíme letos. Rakousko se sebralo a je to určitě lepší tým. Samozřejmě jsme to viděli na mistrovství světa. Nebude to nic lehkého. Obzvlášť pro gólmana ty zápasy mohou být takové ošemetné, kdy nechodí tolik střel. Nebo naopak nás překvapí u nich doma, zatím nevíme," řekl Langhamer.

Loni se Češi utkali s Rakušany dokonce čtyřikrát. Před neúspěchem na MS v Tampere vyhráli v EHCh ve Znojmě 5:1 a v Linci 4:1, následně na Českých hrách v Ostravě opět 4:1. S výjimkou ostravského duelu odehrál všechny obránce Jan Ščotka.

"Na mistrovství světa jsou týmy vyrovnané, ať to jsou Rakušané nebo Švýcaři. Prostě se zvedají a není nic zadarmo. Je dobře, že se na ně teď připravíme a potom s nimi hrajeme zase na mistrovství. Na tu prohru vzpomínám ne moc v dobrém, ale zase myslím, že jsme hráli kvalitní hokej a možná nás ta prohra zase trošičku nakopla k lepším výsledkům," prohlásil zadák Komety Brno.

Pro reprezentaci to byla proti Rakušanů i v součtu se Československem první prohra od března 1932, od výsledku 0:3 na mistrovství Evropy v Berlíně. Ščotka tak očekává před Českými hrami v následujícím týdnu proti Finsku, Švédsku a Švýcarsku i sobotní odvetě s Rakušany v Brně další dobrý test. "Oni jsou hodně na bruslení a hrají jednoduše, takže si nahazujou puky a chodí po nich hodně aktivně, což pro nás beky moc příjemné. Ale je to dobré jako příprava," dodal Ščotka.