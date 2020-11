Hokejisty čeká první zápas pod Pešánem, na Karjale vyzvou Švédy

Helsinky - Čeští hokejisté vstoupí ve čtvrtek do turnaje Karjala v Helsinkách zápasem proti Švédsku. Premiéru na lavičce si odbude nový trenér Filip Pešán s asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem, který už ve stejné roli u reprezentace působil. Bude to první zápas národního týmu od 9. února, kdy na Švédských hrách ve Stockholmu zdolal Rusko 4:3 po samostatných nájezdech. Utkání začne ve 13:30, přímý přenos odvysílá ČT Sport.

Realizační tým musel vzít při přípravě na utkání zavděk materiály z minulé sezony. "Máme z ní nějaké video, z něhož vycházíme. Švédové jsou silní na kotouči, praktikují celoplošný hokej, budou určitě hrát agresivně. Jsou také silní individuálně, výborní při hře pět na čtyři," řekl při dnešním on-line rozhovoru s českými novinářieře asistent Straka.

"Musíme se na to dobře nachystat, protože to bude náročné utkání. Švédové mají opravdu skvělé hokejisty. Výborné mobilní beky, útočníky, kteří umí jeden na jednoho. Bude to určitě těžké utkání, ale doufám, že ho zvládneme," doplnil Straka.

Kdo bude kapitánem týmu, ještě neprozradil. Již v úterý avizoval hlavní kouč Pešán, že v brance by měl být Patrik Bartošák, zatímco Dominik Hrachovina by odchytal sobotní duel s Finskem.

V sestavě proti Švédsku nebude chybět klíčový obránce Filip Hronek, přestože pondělí musel strávit kvůli hraničním hodnotám výsledků testu na koronavirus v izolaci,

"Filip je nadstandardní hokejista. Měl jsem odpoledne možnost ho vidět. Strašně moc se zlepšil. Mobilní, výborné zakončení z jedničky, skvělá nahrávka. Pohyblivý moderní bek, který zaútočí, ale zároveň se hned otočí a umí bránit. Už je to opravdu kompletní obránce," ocenil Straka, podle něhož by mohl být právě Hronek jednou i stabilním kapitánem národního mužstva. "Myslím, že ano. Zatím se poznáváme, ale myslím, že to v něm určitě je."

Hronek je jedním z hráčů, kteří kvůli přerušení domácích soutěží postrádají zápasovou praxi. O to víc se na turnaj těší. "Nároďák je nejvíc, co asi jde. Uvidíme ve čtvrtek, jak rychle se nám povede chytit ten zápasový rytmus, který řada z nás nemá. Při tréninku to ale zatím bylo všechno v pohodě," podotkl Hronek.

Loni český tým Švédy na Karjale porazil na jejich ledě v Leksandu 3:1 a byla to tehdy čtvrtá výhra svěřenců trenéra Miloše Říhy staršího za sebou. V prosinci na Channel One Cupu v Moskvě vyhráli Švédové 3:1 a v únoru na Švédských hrách ve Stockholmu uspěl domácí výběr 2:1.

Předpokládaní sestava ČR: Bartošák - Jeřábek, Galvas, Mozík, Klok, Hronek, Moravčík, Kubíček, Svozil - H. Zohorna, T. Zohorna, Nestrašil - Lenc, O. Roman, Ordoš - R. Koblížek, M. Špaček, Smejkal - Myšák, Červený, Š. Stránský.