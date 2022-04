Hokejisty čeká odveta proti Slovensku, po dvou prohrách chtějí zabrat

Trenčín - Šestý přípravný zápas před mistrovstvím světa čeká v sobotu české hokejisty, kteří nastoupí v Trenčíně proti Slovensku. Svěřenci finského trenéra Kariho Jalonena se budou snažit odčinit čtvrteční porážku 1:3 ze Spišské Nové Vsi a uspět po dvou nezdarech za sebou. Minulý týden v pátek v Chomutově podlehli Německu 0:2.

Klíčem k případnému úspěchu bude zlepšení produktivity. Čeští hráči v posledních dvou duelech vstřelili jen jeden gól. "Jeden vstřelený gól ve dvou zápasech je málo, na to se musíme zaměřit. Když chcete vyhrát zápas, musíte dát více než jednu branku," uznal kapitán Jan Ščotka po čtvrteční prohře.

Češi si zatím v přípravě příliš nepomáhají ani v přesilových hrách, v pěti odehraných duelech využili jen dva fauly soupeřů. "Šance jsme měli, ale nepadlo to tam. Takový ale hokej někdy je. Musíme věřit a pokračovat. Jít do brány a věřit, že nám to začne opět padat," řekl útočník Jiří Černoch, jenž se minulý týden proti Německu při výhře 6:2 postaral o jeden z gólů v početní výhodě. "Za mě máme málo střel. Dostaneme se do pásma, máme jednu střelu, neodrazí se k nám puk a jedeme zase zpátky," doplnil jej zkušený útočník Petr Holík.

Premiérový start v národním týmu by si v sobotu proti bronzovému týmu z olympijských her v Pekingu měl připsal obránce Richard Nedomlel, jenž se ve čtvrtek stejně jako útočník Adam Klapka nevešel do sestavy. Lze předpokládat, že v brance dostane šanci Štěpán Lukeš nebo Aleš Stezka. Poslední dva zápasy odchytal Petr Kváča.

Český tým se do Trenčína přesunul hned ve čtvrtek v noci, dnes v podvečer bude na Zimním stadionu Pavla Demitry trénovat. Sobotní zápas začne v 15:00. "Musíme se z posledního utkání poučit a v sobotním zápase podat lepší výkon," podotkl Ščotka.