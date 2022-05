Hokejisty čeká na MS znovu po třech letech čtvrtfinálová bitva s Němci

Tampere/Helsinky - Čeští hokejisté budou ve čtvrtek bojovat o postup mezi nejlepší čtyři týmy mistrovství světa. Jejich soupeřem bude po třech letech opět Německo, které dokázali ve čtvrtfinále šampionátu v Bratislavě porazit 5:1. Tehdy obsadili čtvrté místo a neukončili čekání na medaili trvající od roku 2012. Svěřenci kouče Kariho Jalonena, kteří se musí za zápasem přesunout z Tampere do Helsinek, to chtějí změnit. Zápas v aréně Jäähalli začne v 15:20 SELČ.

Ztráta v úterním duelu s Finy (0:3) znamenala, že se Češi vyhnuli Kanadě a ze třetího místa skupiny B narazí na Německo, druhý celek helsinské skupiny A. Svěřenci finského trenéra Toniho Söderholma si v ní vedli na výbornou. V základní hrací době prohráli pouze na úvod s Kanadou (3:5), uspěli pětkrát ze sedmi utkání a získali 16 bodů z 21 možných.

I proto jiný Fin na české střídačce Kari Jalonen nerad slyšel úvahy o tom, že jeho svěřenci půjdou do úterní bitvy v roli favorita. "V těchto zápasech nejsou žádní favorité. Je to o jednom zápase. A každý si dobře uvědomuje, co výsledek toho zápasu znamená. Když uspějete, jdete do zápasů o medaile. A naším cílem samozřejmě je, abychom si je zahráli. To je celé," řekl dnes novinářům Jalonen.

Na sílu německého výběru upozornil obránce Radim Šimek. "Plno lidí si u nás myslí, že přes Němce musíme stoprocentně postoupit. Ale soupeř ukázal svou kvalitu už tím, že postoupil z druhého místa, potrápil i Švýcarsko a jako jediný ho obral o body. Mají tam skvělé hráče: gólmana Grubauera, obránce Seidera z Detroitu nebo mladého Reichela, který měl na farmě Chicaga průměr bod na zápas," uvedl Šimek.

"Když ale budeme hrát zodpovědně do obrany, každý z nás bude dodržovat systém, Kája (brankář Vejmelka) nás vzadu podrží a proměníme nějaké šance, tak bychom to snad měli zvládnout," prohlásil Šimek.

"Z týmu cítím, jak moc chceme jít dál. Vidím to na něm. To je první předpoklad, na který se všechno musí nabalovat," řekl kapitán Roman Červenka. "Jde o jeden zápas, kde se může stát úplně všechno. My si ale věříme, jsme připraveni. Znovu to zopakuju - hlavně nesmíme jen čekat. Občas to tak v takovém zápase je, ale je potřeba od začátku dělat všechno, abychom šli za vítězstvím. Ať za kratší konec tahají celou dobu Němci. Zásadní je být připravený fyzicky i mentálně. A nechat tam všechno," uvedl.

Český tým si dnes zatrénoval ještě v Tampere. Na ledě bylo 12 hráčů a gólmani Karel Vejmelka s Markem Langhamerem. "Chtěli jsme především, aby se kluci pořádně vyspali a po těch dvou zápasech ve dvou dnech si co nejlépe odpočinuli. Potřebujeme, aby byli plní energie a síly. Té fyzické i té mentální. Budeme to zítra potřebovat. Až na brankáře Dostála jsou všichni zdraví a všichni budou k dispozici," řekl Jalonen.

Právě na dnešek připadly narozeniny Vejmelky a kanonýra Davida Pastrňáka, kteří slaví šestadvacetiny. "Nevím, jestli se něco chystá, ale popřáli jsme klukům a po turnaji to celkově všechno oslavíme. Základem je ale zítra vyhrát," pousmál se Šimek.

S Německem se Češi utkali během přípravy na šampionát ve dvou zápasech Euro Hockey Challenge v Chomutově. V polovině dubna zvítězili nejprve vysoko 6:2, ale v odvetě podlehli 0:2.

Předpokládaná sestava ČR: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, Černoch, Flek - M. Špaček. Trenér: Kari Jalonen.

Postup přes Německo by byl velký úspěch, myslí si legendární obránce Meixner

Pokud by se českým hokejistům podařilo přes Německo postoupit do semifinále mistrovství světa, považoval by to legendární obránce brněnské Komety z šedesátých let minulého století Jaromír Meixner za velký úspěch. Člen Síně slávy českého hokeje totiž považuje dosavadní vystoupení reprezentace ve Finsku za rozpačité.

"Čtvrtfinále nebude žádnou procházkou růžovým sadem. Němci byli vždycky urputný a bojovný soupeř a v posledních letech k tomu přidali i hokejové pojetí. Bude to extrémně těžký soupeř a případný postup bych považoval za velký úspěch," řekl jednaosmdesátiletý Meixner v rozhovoru s ČTK.

Sílu Němců vidí především v dobré defenzivě. "Mají výborného brankáře Grubauera, pevnou obranu, vpředu mladé a šikovné kluky. Jejich druhé místo v helsinské skupině není náhodné," řekl o německém týmu, který v roce 2018 vybojoval stříbrnou medaili na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Dosavadní výkony českého výběru na světovém šampionátu Meixner charakterizoval jako rozpačité a poukázal zejména na poslední vystoupení ve skupině proti Finsku (0:3). "Dostali jsme školení. K ničemu naše hochy nepustili, měli jsme jedinou šanci z hole Krejčího. A hlavně nás Finové nekompromisně potrestali po chybách v defenzivě. Tohle si ve čtvrtfinále nemůžeme dovolit," apeloval Meixner.

Souhlasí s tím, že po příchodu Davida Pastrňáka je hybnou silou první útok s Davidem Krejčím a Romanem Červenkou. "Pasta je živel, s Krejčím se zná z Bostonu, Červenka k nim sedl, dokáží si vyhovět.. Ale pozor. Aby se tahle trojice výrazně prosadila, musí mít bruslařsky navrch. Pokud soupeře nepřebruslí, není jejich dominance taková," všiml si.

K postupu do bojů o medaile je podle Meixnera potřeba, aby se do kladných statistik více přidali i další hráči. "Tak jako Matěj Blümel, to je překvapení turnaje pro všechny. Za očekáváním zůstávají Jakub Vrána a Tomáš Hertl. Jsou to borci z NHL, a aby se v těch týmech prosadili, musejí přece podávat lepší výkony než nyní na mistrovství světa v českém dresu," podotkl.

Zápas s Německem rozhodne o úspěchu a neúspěchu a bude tím pádem klíčový i pro hodnocení práce trenéra Kariho Jalonena. "Má svůj systém založen na precizní defenzivě. To už říkával legendární profesor Kostka, že základ je ve výborném brankáři a pevné obraně. Jalonen chce ale víc i v útočné fázi, tam je to pak hodně na intuici a na tom, jak si dokáží hráči vyhovět," konstatoval Meixner.

Za největší favority na titul mistra světa považuje bývalý brněnský obránce olympijské vítěze z Finska. "Mají svoji hru založenu na stejných principech jako český tým, je poznat, že trenéři jsou z jedné školy, Vidím je jako největší kandidáty na zlato i proto, že jsou nejméně chybujícím týmem na šampionátu," řekl Meixner.