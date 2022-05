Hokejisty čeká na mistrovství světa duel s Norskem

Tampere (Finsko) - Pátým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa v Tampere dnes bude Norsko. Oba týmy mají po dvou výhrách ze čtyř zápasů, ale svěřenci kouče Kariho Jalonena mají na čtvrtém místě skupiny B o dva body víc než soupeř a zápas pro ně bude příležitostí udělat zásadní krok k postupu do čtvrtfinále. Do sestavy by měl jako poslední povolaná posila z NHL naskočit útočník David Kämpf, jenž dorazil na sever Evropy ve čtvrtek. Utkání začne v 19:20 SELČ.

Český tým bude chtít proti Norům pokračovat ve stejném duchu, v jakém se dokázal vypořádat s Lotyši. Ve čtvrtek je po vynikajícím startu a pětigólové první třetině porazil 5:1.

"Viděli jsme tu změnu hned od začátku. Začali jsme jinak a skončili jsme jinak. To, co jsme si řekli v kabině, to byla jiná liga. Hráči jsou stejní, ale přišel jiný tým. Kluci sami nejlépe ví, jak to vypadalo a co se stalo v zápase s Rakouskem. I v kabině a mimo led to bylo jiné, na led pak přišel úplně jiný mančaft," uvedl po dnešním dobrovolném tréninku asistent trenéra Martin Erat.

Češi budou velkými favority, bývalý vynikající útočník však dobře ví, že k úspěchu s Nory povede znovu jen výkon plný energie a maximálního nasazení, jak tomu bylo ve čtvrtek.

"V tomto ohledu to bude stejné jako s Rakouskem či Lotyšskem. Tady není lehkého zápasu. Jinak tam jsou oproti Lotyšsku rozdíly. Lotyši hráli 1-3-1, Norové hrají 1-2-2. Jsou tam rozdíly v tom, jak brání, ale to není hlavní faktor. My chceme hrát svou hru. Jsou to jablka a hrušky. Jsou to jiní hráči, jiná mentalita. My se na ně musíme dobře připravit, hlavní je hrát naši hru," prohlásil Erat.

"Hokej se za poslední dobu hodně posunul, nikdo není slabý soupeř a nikoho nesmíme podcenit. Viděli jsme to jak s Brity, kteří během první třetiny jeli třikrát sami na bránu, tak potom s Rakouskem. Do každého zápasu musíme jít stejně jako včera do první třetiny s Lotyši. Je třeba jít do toho zápasu se stejnou mentalitou," zdůraznil útočník Matěj Stránský.

"S Lotyši to byla hrozně důležitá výhra, každý bodík rozhoduje. Zatímco předtím tam nebylo tolik energie, v posledním utkání to bylo něco úplně jiného. Vyhráli jsme, zakřičeli si, ale hlava už by zase měla být připravená na další krok, který je potřeba udělat správně. Musíme koukat dopředu, co se dá třeba ještě zlepšit," prohlásil Jakub Vrána. "Jeden zápas nám šel, to nejdůležitější je ale před námi. Teď se musíme soustředit na Nory," doplnil další z útočníků David Krejčí.

Právě Vrána inkasoval ve druhé třetině čtvrtečního utkání nepříjemný zásah, po němž se těžko zvedal z ledu a následně očividně kulhal. Výkřik způsobený bolestí po ataku Oskarse Batny byl slyšet až na tribunu Nokia Areny. I po utkání přišel na rozhovory se zatejpovanou pravou nohou. "Bude v pořádku," ujistil Erat.

Do sestavy se poprvé zařadí torontský útočník Kämpf. "Nechám na trenérech, kde bych mohl hrát. Počítám ale, že by mě mohli využít na oslabení, když je hraju i v klubu," řekl Kämpf.

Norský tým dosud v Tampere podlehl domácím Finům 0:5, následně ztratil tříbrankový náskok s Brity a uspěl až po samostatných nájezdech, pak prohrál 2:3 s Lotyši a porazil 5:3 Rakušany. Poslední zápas mezi hokejisty Česka a Norska je starý už více než tři roky - na MS v Bratislavě vyhráli Češi s přehledem 7:2.

Předpokládaná sestava ČR: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - Blümel, Hertl, H. Zohorna - J. Vrána, Kämpf, Černoch - M. Stránský, M. Špaček, Flek - Smejkal.