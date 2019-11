Hokejisty čeká na Karjale v duelu dvou vítězných týmů Finsko

Helsinky - Čeští hokejisté se v sobotu pokusí navázat na úspěšný vstup do turnaje Karjala. Po přesunu z Leksandu do Helsinek nastoupí v Hartwall Areně proti mistrům světa Finům. Také domácí tým na úvod prvního dílu Euro Hockey Tour v sezoně uspěl, když v zápase plném obratů porazil Rusko 4:3. Zápas začne v 16:30 SEČ.

"Myslím, že nás čeká těžší soupeř. A že to bude daleko rychlejší utkání. Na to musíme zareagovat. Švédové trošku působili takovým, nechci říci unaveným dojmem, ale nebyli až tak svižní. Střední pásmo jsme dobře bránili, zastavovali jsme je na vrcholu kruhů, parádně jsme vystupovali. Oni se ani moc rozjet nemohli, na širokém kluzišti jsme to čekali daleko horší," řekl novinářům hlavní kouč Miloš Říha starší.

Přes herní převahu a úspěšný výsledek 3:1 chce vidět ve hře další zlepšení. "Švédové měli v určitých fázích taktiku, že nešli z hloubky, jenom to protečovávali. Tam jsme zbytečně komplikovali situace, beci od druhé třetiny zpomalovali hru místo toho, aby to zrychlili ven. Ještě jsme trénovali brejkové situace, že jsme chtěli dávat puky do prostoru za obranu," uvedl Říha.

Český národní tým vyhrál první zápas sezony po dlouhých sedmi letech. "O tom jsem ani nevěděl. Pro nás je ale určitě důležité, že jsme turnaj začali dobře. Kluci si začnou věřit a budou věřit tomu, co jim říkáme. Musíme to ale zopakovat. Můžeme vyhrát první zápas, ale pak také můžeme oba další prohrát, což nechceme. Naším cílem je uspět kdykoliv a v jakémkoliv zápase. Pokaždé hráčům říkáme, že chceme uspět. Ne, že jsme si přijeli zahrát," zdůraznil Říha.

V sestavě udělali trenéři některé změny, aby zapojili obránce Davida Musila a útočníky Jiřího Smejkala s Ondřejem Beránkem a Michalem Kovařčíkem. Místa jim uvolnili bek Milan Doudera a útočníci Matěj Stránský, Tomáš Rachůnek a Radovan Pavlík. Při plánovaném rovnoměrném rozložení sil v brankovišti by měl místo Romana Willa nastoupit Marek Langhamer. "Udělali jsme změny, protože máme zájem, aby se všichni dostali do zápasu," řekl po dnešním tréninku asistent trenéra Robert Reichel.

Od týmu úřadujících mistrů světa, jichž je v kádru pro Karjalu třináct, čeká podobné výkony jako v minulé sezoně. "Myslím, že to bude hodně bruslivý zápas. A co si pamatuju z loňska, tak obzvlášť doma šli do toho hodně agresivně. Napadají ve třech hráčích, takže tam si myslím, že bude velký tlak a půjdou po nás třemi čtyřmi hráči," předpověděl Reichel.

"Budeme muset rychle otáčet puky a z těch rychlých puků chodit do protiútoků. Myslím, že jsme schopni to hrát. Zhruba víme, co nás bude čekat. Ještě se podíváme na ten čtvrteční zápas Rusko - Finsko, ale já si myslím, že to bude zhruba podobné," řekl Reichel.

V tréninku tým hodně piloval přesilovky. "Je to klíčová věc, která může rozhodnout zápas. Se Švédy jsme měli jen dvě, ale padl z nich gól. A hned v první přesilovce tam byla šance, kterou jsme nevyužili," řekl Reichel.

Během minulé sezony se oba týmy utkaly celkem ve čtyřech utkáních, vždy v rámci EHT. Češi i Finové si připsali shodně po dvou výhrách. Posledním vzájemným měřením sil byl zkraje května zápas v Brně na úvod Czech Hockey Games, které byly generálkou na mistrovství světa. Seveřané vyhráli těsně 3:2. Loni na Karjale zvítězili rovněž Finové 3:0.

Pravděpodobná sestava ČR: Langhamer - Šustr, Jeřábek, Moravčík, Krejčík, Zámorský, D. Musil, Pyrochta, Galvas - Nestrašil, Jan Kovář, Řepík - H. Zohorna, T. Zohorna, R. Zohorna - Jaškin, Sedlák, Smejkal - M. Kovařčík, Filippi, O. Beránek.