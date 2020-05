Hokejisty Brna posílil obránce Freibergs a útočník Schneider

Brno - Hokejisty Brna posílili lotyšský obránce Ralfs Freibergs ze Zlína a rakouský útočník Peter Schneider ze švýcarského Bielu-Bienne. Ze zámoří se po třech sezonách vrací bek Libor Zábranský, syn majitele klubu.

Osmadvacetiletý Freibergs odehrál za Zlín tři extraligové sezony bez jediné absence. Ve 167 utkáních včetně play off si připsal 78 bodů za 12 branek a 66 asistencí, z toho v posledním ročníku měl účastník pěti světových šampionátů bilanci 54 startů a 23 bodů (3+20).

"Existuje mnoho důvodů, proč bylo mou prioritou dostat se do Brna a v první řadě to byli fanoušci. Upřímně, jsou to pro mě nejhlasitější a nejzajímavější fanoušci v lize. Viděl jsem je, jak čekali před brněnským stadionem více než dvě hodiny před zápasem - to je prostě vášeň. A atmosféra při zápase? V Brně vždy speciální," prohlásil Freibergs.

Devětadvacetiletý účastník posledních dvou mistrovství světa Schneider už v Česku působil v letech 2007 až 2010 v mládežnických týmech Českých Budějovic a Znojma.

Do švýcarské ligy přišel Schneider před uplynulou sezonou a připsal si v 38 zápasech 23 bodů za 12 branek a 11 asistencí. Předcházející dva ročníky strávil v EBEL v dresu Vídně a loučil se jako vítěz produktivity dlouhodobé části s 69 body za 35 branek a 34 asistencí z 54 utkání.

"Na Kometu se moc těším. Hodně se mi líbilo hrát v České republice. Naučil jsem se jazyk, maturoval jsem tady. Bude to něco jako příchod domů," uvedl Schneider. "O extralize jsem slyšel dobré věci, bude to super zkušenost. Znám Petera Muellera, proti kterému jsem hrál v EBEL lize. Znám i Petra Holíka a samozřejmě Tomáše Plekance. Toho zná snad každý hokejista. Těším se na sezonu a na kluky v kabině."

Devatenáctiletý Zábranský strávil poslední tři sezony ve WHL, v sezoně 2018/19 okusil také další juniorskou soutěž USHL. Ve WHL odehrál včetně vyřazovacích bojů 163 utkání a připsal si 49 bodů (8+41), v USHL stihl za 32 startů včetně play off čtyři góly a 12 asistencí.