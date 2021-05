Hokejisty Brna posílí reprezentační obránce Mozík a útočník Kollár

Brno - Hokejisty extraligového Brna posílí reprezentační obránce Vojtěch Mozík a slovenský útočník Andrej Kollár, který má na kontě rovněž starty za národní tým. Osmadvacetiletý Mozík se do české nejvyšší soutěže vrací z KHL, kde nastupoval za Kunlun, o sedm let mladší Kollár hrál naposledy za Nitru.

"Vojtu Mozíka znám z národního týmu, kde jsme spolupracovali. Potkávali jsme se také jako soupeři v KHL a byli jsme spolu v kontaktu. Vím, co je to za typ hráče. Je důrazný, výborný v defenzivě, zároveň hokejista, který umí podpořit útok a má kvalitní střelu. Jeho zkušenosti se budou velmi hodit do vypjatých bojů,“ uvedl trenér Komety Jiří Kalous o posile do defenzivy.

Mozík se do extraligy vrací po šesti letech. V roce 2015 odešel z Plzně, se kterou o dva roky dříve získal titul, do NHL a snažil se prosadit do kádru New Jersey. Za Devils odehrál ve dvou sezonách sedm utkání, jinak působil na farmě v Albany. Po návratu do Evropy působil v Podolsku, Färjestadu a Kunlunu. V Česku hrál i za Mladou Boleslav. Rodák z Prahy se představil na olympijských hrách v Pchjongčchangu, letos byl v přípravě na mistrovství světa, ale do konečné nominace se neprobojoval.

O start na šampionátu v Rize usiloval i Kollár, ani on se ale do finálního kádru neprosadil. V sezoně odehrál za Nitru včetně play off 54 zápasů, vstřelil 15 gólů a přidal 19 asistencí. "Andrej Kollár je mladý hokejista s velkým potenciálem. Tým chceme stavět tak, aby každý měl svou roli a typově nám hráči seděli do týmu. Je to hokejista, který je schopný zaskočit i na křídle, ale prioritně ho bereme jako centra," uvedl Kalous. Za silné stránky slovenské posily považuje i důraz, fyzickou kondici a dobrý pohyb. "Je to přesně hokejista, kterého jsme hledali, a hodí se do dnešního moderního hokeje," dodal nový kouč Komety.