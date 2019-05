Hokejisty Bostonu potáhnou za Stanley Cupem Krejčí a Pastrňák

Boston - Hokejisté Bostonu se ve finále Stanley Cupu proti St. Louis budou spoléhat na české útočníky Davida Krejčího a Davida Pastrňáka, kteří jsou v klubovém bodování v play off mezi první trojicí. Pokud Bruins zvítězí, rozšíří Pastrňák počet českých vítězů poháru na 27. Jeho spoluhráč Krejčí triumfoval s Bostonem už v roce 2011. Finálová série startuje v noci na úterý ve 2:00 SELČ, přímý přenos vysílá Nova Sport 1.

V roce 2011 ukončili Bruins devětatřicetileté čekání na Stanleyův pohár. Krejčí se tehdy stal nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů. Totéž se mu povedlo o dva roky později, jenže Boston v závěrečném souboji podlehl Chicagu. "Během těch dvou finále jsem byl mladý. Toužil jsem soupeřům ukořistit pohár. Teď vím, jak těžké je dostat se do finále a uspět v něm," řekl třiatřicetiletý Krejčí novinářům.

"Neděláte to jen pro sebe, ale také pro spoluhráče, trenéry, organizaci a město. Mám děti, takže by bylo hezké udělat si s nimi a s pohárem fotky. To by bylo úžasné," uvedl Krejčí, který v letošní vyřazovací části posbíral 14 bodů (4+10) v 17 utkáních. Lépe jsou na tom z jeho spoluhráčů jen Brad Marchand (18 bodů) a Pastrňák (15).

Krejčí kvůli horečce vynechal dva tréninky, ale v neděli se znovu připojil k mužstvu a úvodní finálový duel nezmešká. "Na zápas budu stoprocentně připravený. Byl jsem trochu nemocný, což se asi nikomu moc nezamlouvá. V pátek jsme měli volno a v sobotu jsem nemohl bruslit. S doktory jsme se dohodli, že se k tréninku vrátím až v neděli," prohlásil rodák ze Šternberku.

Finále z let 2011 a 2013 okusili vedle Krejčího také Patrice Bergeron, kapitán Zdeno Chára, Marchand a brankář Tuukka Rask. Obránce Torey Krug si zahrál v tom druhém. Další bek John Moore se představil v závěrečném klání o rok později v dresu New York Rangers. Zkušené jádro doplňují mladí hráči včetně třiadvacetiletého Pastrňáka.

"Lídři se snaží mladíkům ukázat, jaké štěstí máme, že jsme v téhle pozici. Máme skoro stejný tým jako před rokem. Kluci vědí, jak těžké je v play off vyhrát a jak moc bolí strávit vyřazení. Všichni jsme na jedné vlně a nikdo to nebere za samozřejmost," konstatoval Krejčí.

Pastrňáka těší, že hraje za klub s dlouhou historií. Boston vstoupil do ligy v roce 1924 jako první americký tým a nejcennější hokejovou trofej vybojoval šestkrát. "Náš klub má velkou historii. Jsem šťastný, že jsem jeho součástí. Tyhle chvíle si užiju," řekl havířovský rodák.

Proti Blues očekává fyzickou bitvu. "Nebojíme se toho, umíme tak hrát. Bude to skvělý souboj a úžasný hokej. Chceme se soustředit jen sami na sebe. Víme, co v nás je, a toužíme předvést to nejlepší," podotkl Pastrňák, jenž na jaře v 17 utkáních play off zaznamenal sedm branek a osm nahrávek.

Boston zdobí nejlepší přesilová hra ze všech účastníků play off. V předchozích třech sériích využili Bruins 34 procent početních výhod. "Jsme spolu pohromadě už nějakou dobu. Snažíme se pálit na branku a nevytvářet žádné pohledné akce. Hlavní je dostat se k dorážkám. Právě na takových situacích nejvíce záleží," prohlásil Pastrňák.