Hokejistům Arizony hrozí, že kvůli dluhu nebudou smět do domácí haly

Glendale (USA) - Hokejovému klubu NHL Arizona Coyotes hrozí, že pokud nezaplatí do 20. prosince městu Glendale a společnosti spravující halu dluh 1,3 milionu dolarů (29 milionů korun), nebude moci Gila River Arenu využívat. Vedení mužstva uvedlo, že dluh vznikl nedopatřením a částku včas uhradí.

Město Glendale, jemuž hala patří, informovalo Coyotes, že na státních a městských daních dluží 1,3 milionu dolarů, z toho 250.000 městu. Dalo proto pokyn firmě spravující halu, aby do ní nevpustilo zaměstnance hokejového klubu, pokud nezaplatí své účty do pěti hodin odpoledne 20. prosince.

"Už jsme zahájili vyšetřování toho, jak se to mohlo stát, a podle prvních zjištění se zdá, že to je následek nešťastné lidské chyby. Hluboce se omlouváme za nepříjemnosti, které to způsobilo," uvedl ve středu klub a slíbil, že hned druhý den zajistí, aby všechny dluhy byly splaceny a aby k podobné události už v budoucnu nedošlo.

Aktuálně nejhorší tým NHL hraje v Gila River Areně od roku 2003. Od roku 2016 si halu pronajímá pouze na roční bázi a město letos uvedlo, že po aktuální sezoně už smlouvu neobnoví. Klub usiluje o vybudování haly v jiném arizonském městě Tempe.