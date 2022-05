Hokejistou sezony se stal útočník Chlapík z pražské Sparty

Praha - Hokejistou sezony byl dnes vyhlášen Filip Chlapík z pražské Sparty. Čtyřiadvacetiletý útočník byl se 70 body i nejproduktivnějším hráčem a s 31 góly nejlepším střelcem základní části uplynulého extraligového ročníku. Na trůnu pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže vystřídal Matěje Stránského, jenž před rokem odešel do Švýcarska.

"Hodně si toho vážím, Jsou to hlasy od hráčů, proti kterým jsem hrál. Body jsou hezké, ale já chci být hráč, který je komplexní a dokáže hrát dobře. Dominovat. To, že to vidí i hráči, mě hrozně těší," řekl Chlapík, který získal hlasy od 146 hráčů z 408 hlasujících. Sám zvolil plzeňského útočníka Michala Bulíře. "Hlasoval jsem snad jako úplně první a až poté jsem si vzpomněl na další kluky, kteří by si cenu také zasloužili. Například na Davida Krejčího," podotkl s úsměvem.

Stejně jako Stránský nyní i Chlapík míří do Švýcarska a nově bude hrát za tým Ambri-Piotta. Jen ho mrzí, že se nemohl rozloučit titulem; Sparta ve finále prohrála s Třincem. "Konec jsem si představoval jinak a cítím tady nějakou nedokončenou práci. Když ale budu sobec, tak pořád jsem mladý a chci se někam posouvat. Na Spartu nedám dopustit, a když se někam vrátím, tak jedině sem. Je mi ale čtyřiadvacet a cítím, že se ještě mohu někam posunout," dodal Chlapík, jehož cílem je vrátit se do zámoří a prosadit se v NHL.

Čtyři ceny si z galavečera odnesli představitelé mistrovského Třince. Nejlepším trenérem se v anketě vyhlašované ČTK stal stejně jako před rokem Václav Varaďa, nejlepším brankářem byl zvolen Ondřej Kacetl a nejlepším hráčem play off obránce Tomáš Kundrátek. Oceláři symbolicky opět převzali i Masarykův pohár pro vítěze play off.

Cenu za oddanost hokeji získal útočník Zbyněk Irgl, nejlepším nováčkem byl vyhlášen slovenský útočník Miloš Kelemen z Mladé Boleslavi a nejlepším obráncem jeho krajan Peter Čerešňák z Plzně. Cenu pro nejlepšího hráče utkání převzal David Krejčí, jenž se před rokem vrátil z NHL do Olomouce. Vítězem Radegast indexu se stal obránce Richard Nedomlel z Hradce Králové a nejlepší akci v soutěži Zlatá helma předvedl kapitán Sparty Michal Řepík.

Anketa Hokejista sezony 2021/22: Hokejista sezony (vyhlašují Tipsport, Generali ČP): Filip Chlapík (HC Sparta Praha) Nejlepší hráč Generali Česká pojišťovna play off - Cena Václava Paciny (MF Dnes): Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec). Nejlepší trenér (ČTK): Václav Varaďa (HC Oceláři Třinec). Nejlepší brankář (Právo): Ondřej Kacetl (HC Oceláři Třinec). Nejlepší obránce (Blesk): Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň). Nejlepší střelec (Deník Sport): Filip Chlapík (HC Sparta Praha). Nejproduktivnější hráč základní části (Škoda Auto): Filip Chlapík (HC Sparta Praha). Cena za oddanost hokeji (O2 TV): Zbyněk Irgl. Nejlepší nováček - Cena Otakara Černého (Česká televize): Miloš Kelemen (BK Mladá Boleslav). Zlatá helma Komerční banky: Michal Řepík (HC Sparta Praha). Nejlepší hráč utkání (Kaufland): David Krejčí (HC Olomouc). Vítěz Radegast indexu (Radegast): Richard Nedomlel (Mountfield HK). Nejlepší rozhodčí (BPA): Daniel Hynek. Pohár prezidenta ČSLH - vítěz základní části (Český hokej): HC Mountfield Hradec Králové. Mistr České republiky (Tipsport, Generali ČP): HC Oceláři Třinec. Vítěz 1. ligy (Chance): HC Dukla Jihlava. Enyaq Hockey League (Škoda Auto): HC Dynamo Pardubice.