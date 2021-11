Hokejistky vstoupily vítězně do olympijské kvalifikace, přehrály Norsko

Chomutov - České hokejistky vstoupily vítězně do kvalifikačního turnaje o postup na olympijské hry v Pekingu, v Chomutově porazily Norsko 3:1. Gólem a asistencí se na výhře favorizovaného domácího výběru podílela Daniela Pejšová, další branky přidaly Alena Mills a Aneta Lédlová.

"S dnešním výkonem jsme maximálně spokojení. Bylo to velice těžké, byli jsme nervózní, byli jsme pod tlakem a bylo vidět, že hrajeme doma. Holky ale hrály tak, jak jsme si řekli a dotáhly to do konce. Byl to ale velice těžký zápas," řekl trenér Tomáš Pacina České televizi.

Češky získaly po lehce nervózním a opatrném úvodu herní převahu a v 11. minutě se dostaly i do vedení. Po nevydařené střele Hymlárové otevřela skóre kapitánka Mills.

Norky se do první šance dostaly v 15. minutě. Brankářka Peslarová, která do té doby neměla ani jeden zákrok, ale samostatný nájezd Kruseové zlikvidovala. O dvě minuty později již Seveřanky vyrovnaly, když české gólmance prošel mezi betony puk po střele Morsetové a Tejralová ho už nedokázala odehrát pryč.

Domácí reprezentanty ale bleskově odpověděly a již o 19 sekund později jim vedení vrátila Pejšová. Přidat další gól se jim ale nedařilo. Ve druhé třetině si vytvořily místy až drtivou převahu. Aktivitou hýřila zejména ofenzivně laděná obránkyně Lásková, hrdinkou utkání však byla norská brankářka Nyströmová, která si v prostřední části připsala patnáct zákroků.

Na začátku třetí třetiny se Češky přece jen třetí branky dočkaly, jejich náskok zvýšila ve 43. minutě Lédlová. Následně měla Peslarová štěstí, když Hansenová trefila jen tyč. Více než sedm stovek diváků v aréně již další gól nevidělo, Norkám se nepodařilo snížit ani při závěrečné power play povýšené přesilovou hrou.

"Oddechli jsme si až poté, co čas vypršel. Vedení 3:1 není v hokeji velké, soupeř se může vždy dotáhnout. Důležitý byl ale třetí gól Anety Lédlové, to byl velký zlom," řekl Pacina a ocenil i spolehlivý výkon brankářky Kláry Peslarové. "Je to světová brankářka a pod tlakem podává nejlepší výkony. A dnes jsme to opravdu potřebovali," přiznal.

Dalšími soupeřkami Češek budou v sobotu hráčky Polska, které dnes prohrály s Maďarskem 1:11. "Víme, že Polky jsou bojovný národ. Nepodceňujeme je. Viděli jsme to dnes, Norsko nehraje v A skupině (mistrovství světa) a trápili jsme se 60 minut," dodal Pacina před soubojem s papírově nejslabším týmem skupiny.

Kvalifikace hokejistek o postup na OH - turnaj v Chomutově:

ČR - Norsko 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Mills (Hymlárová, Křížová), 17. Pejšová (Neubauerová), 43. Lédlová (Pejšová) - 17. Morsetová (Hansenová, Bialiková). Rozhodčí: Rapinová (USA), Ivanová - Mochová (obě Rus.), Blairová (Kan.). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 753.

Sestava ČR: Peslarová - Lásková, Čajanová, Kolowratová, Tejralová, Horálková, Pejšová, Trnková - Neubauerová, Mrázová, Mlýnková - Hymlarová, Mills, Křížová - Radová, Serdar, Bukolská - Pátková, Přibylová, Lédlová - Erbanová. Trenér: Pacina.

Maďarsko - Polsko 11:1 (3:1, 4:0, 4:0).

Tabulka:

1. Maďarsko 1 1 0 0 0 11:1 3 2. ČR 1 1 0 0 0 3:1 3 3. Norsko 1 0 0 0 1 1:3 0 4. Polsko 1 0 0 0 1 1:11 0