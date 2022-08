Hokejistky touží na MS po výhře nad Finskem a historickém postupu do semifinále

Frederikshavn (Dánsko) - České hokejisty budou ve čtvrtek na mistrovství světa v Dánsku usilovat o historický postup do bojů o medaile. Ve čtvrtfinále proti nim ale bude stát neoblíbený soupeř Finsko. Seveřanky ve stejné fázi turnaje vyřadily český tým dvakrát za sebou a celkově třikrát, na vrcholné akci Finky s českými hráčkami ještě nikdy neprohrály.

"Teď už začíná ta pravá legrace," pousmála se kanadská trenérka českého výběru Carla MacLeodová v rozhovoru pro hokej.cz. "Dostáváte se do zápasů, ve kterých už opravdu o něco jde. Musí se zde opravdu makat, je třeba předvádět stoprocentní výkony. Musíme přepnout na mód play off, čeká nás zatím nejdůležitější zápas, a to se soupeřem, kterého můžeme porazit. Věřím, že tomu dáme maximum," dodala dvojnásobná olympijská vítězka, která reprezentaci převzala v létě po Tomáši Pacinovi.

Češky v Dánsku vyhrály všechny čtyři zápasy skupiny B s impozantním skóre 21:2. Pro čtvrtfinále se tak vyhnuly týmům USA a Kanady, ani proti Finsku ale nebudou favoritkami. Na loňském MS v Calgary se Seveřankami prohrály 0:1, o dva roky dříve na šampionátu v Espoo 1:3.

"Měl by být čas to (špatnou bilanci) zlomit. Samozřejmě záleží na tom, kdo bude líp připraven. Finky jsme měly dvakrát v přípravě. Hrály jsme s nimi vyrovnané zápasy. Kdo bude lépe psychicky připravený, ten vyhraje. Věřím, když tam necháme to stejné jako proti Švédkám, tak je můžeme překvapit a vyhrát," uvedla brankářka Klára Peslarová, která v posledním utkání proti Švédsku neinkasovala a 27 úspěšnými zákroky se podepsala pod výhru 3:0.

Finské hokejistky v Dánsku obhajují bronzové medaile z předešlého MS a od roku 1990, kdy se světové šampionáty žen začaly hrát, nikdy v semifinále nechyběly. Po Kanadě a USA jsou třetí nejúspěšnější zemí, vedle třinácti bronzů získaly i stříbro v roce 2019.

Oba týmy se utkaly v přípravě na turnaj a na severu Evropy nejprve vyhrály 3:2 po nájezdech Češky, o den později poté 4:3 Finky. "Byly to vyrovnané zápasy. Myslím, že to může dopadnout jakkoliv. Určitě si na ně věříme. Umíme si to s nimi rozdat na férovku a víme, co od nich čekat, a zároveň známe naši hru. Takže do toho jdeme s čistou hlavou," řekla Vendula Přibylová pro HokejkaTV.

Čtvrteční utkání se uskuteční od 17:30 ve Frederikshavnu, kde Češky nastupovaly k zápasům základní skupiny B. Na rozdíl od soupeřek, které hrály ve 200 km vzdáleném Herningu, se tak nemusejí dnes stěhovat. "Ve finále je to jedno. Když jde o čtvrtfinále mistrovství světa, budeme cestovat, kam bude potřeba. Je to opravdu věc, která nás zajímá jako poslední. Jsme hlavně rády, že to utkání můžeme hrát, na lokaci nezáleží," dodala MacLeodová.

Program:

Čtvrtfinále - čtvrtek 1. září:

12:00 Švýcarsko - Japonsko (Herning).

16:00 USA - Maďarsko (Herning).

17:30 Finsko - Česko (Frederikshavn) .

20:00 Kanada - Švédsko (Herning).