Hokejistky se chystají na MS v Kanadě, kde chtějí překvapit svět

Praha - Česká hokejová reprezentace žen se bude na nadcházejícím mistrovství světa v Halifaxu a Truro snažit navázat na předešlý vydařený šampionát z roku 2019, kdy obsadila šesté místo. Trenér Tomáš Pacina a jeho svěřenkyně se však budou muset vyrovnat s nezvyklou situací, neboť v průběhu sezony odehrály jen čtyři mezinárodní zápasy. I proto závěrečné soustředění ve Velkých Popovicích zpestřila hned tři modelová utkání.

"Poslední zápas v neděli byl na mezinárodní úrovni a byl jsem hrdý a šťastný za holky, jak se byly v tak těžké sezoně schopny připravit. Bez ohledu na to, zda působily ve Švédsku, Finsku, Rusku, Americe nebo tady v Česku. Za nás maximální spokojenost," řekl Pacina v on-line rozhovoru s novináři. Celý tým je totiž již nyní uzavřený v takzvané bublině a před čtvrtečním odletem do zámoří se nesmí s nikým dostat do kontaktu.

Češky nejprve v prosinci doma dvakrát jednoznačně porazily Maďarsko, na začátku dubna se poté představily v Dánsku. Nejprve s domácím výběrem prohrály 0:3, v odvetě jej přehrály 5:1. "Doufali jsme, že budeme mít v sezoně nejméně patnáct zápasů, ale máme čtyři. I proto jsme teď pozvali do kempu 37 hráček a odehráli tři utkání. Nemůžu říct, že by to úplně vynahradilo mezinárodního soupeře, protože přece jen hrajeme proti spoluhráčkám, ale snažili jsme se. Měli jsme rozhodčí, byli jsme v dresech. Soutěživost a rvavost tam byla vyloženě znát," pochvaloval si Pacina.

Podobu závěrečného soustředění si pochvalovala i kapitánka Alena Mills. "Jsme rády, že jsme mohly mít takhle dlouhou společnou přípravu. Celý realizační tým pro nás připravil skvělý program, takže to bylo i náročné, což si myslím, že nás připravuje i na karanténu, která nás nyní čeká v Kanadě. Budeme čelit úskalí, na které třeba nejsme zvyklé," poukázala Mills na skutečnost, že v zámoří všechny účastnice MS čeká povinná osmidenní karanténa na hotelu.

"Kondiční trenér Filip Raptopulos už pro nás má nějaký plán. Budeme mít videomeetingy. Některé holky studují, takže si myslím, že s programem se popereme," řekla útočnice čínského týmu Vanke Rays Šen-čen hrající mezinárodní ruskou ligu.

Konečnou nominaci Pacina se svými asistenty Jakubem Peslarem a Jiřím Vozákem hráčkám oznámil v úterý a promluvil do ní i koronavirus. "Podle pravidel mezinárodní federace musí být vyřazena nejen hráčka, která je nakažená, ale i ta, která s ní byla na pokoji. Čtyři hráčky, které by pravděpodobně byly ve finální nominaci, jsme museli vyřadit," přiznal Pacina.

České hokejistky se ve skupině B v Truro utkají od 6. května postupně s Maďarskem, Německem, Dánskem a Japonskem. Tři nejlepší týmy postoupí do čtvrtfinále k pětici silnějších mužstev ze skupiny A.

"Naše ambice? Je to velká neznámá. Mezinárodních zápasů bylo málo a i soupeři neměli možnost hrát. Náš cíl je postoupit ze základní skupiny, ze skupiny B, a překvapit svět," řekl Pacina. "Je to hodně vyrovnané a kdokoliv může vyhrát jakýkoliv zápas. Připravujeme se na boj s každým soupeřem, i když je třeba papírově slabší a postoupil z nižší skupiny. Týmy se vyrovnávají, mají dobré trenéry, dobré systémy. Počítáme s tím, že každý zápas bude vyhrocený a bude hraný od první do poslední minuty naplno," dodala Mills.

Nominace:

Brankářky: Klára Peslarová, Viktorie Švejdová (obě Modo Hockey/Švéd,), Kateřina Zechovská (Bílina),

obránkyně: Tereza Radová, Klára Seroiszková (obě Göteborg/Švéd.), Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Daniela Pejšová (Modo Hockey/Švéd.), Pavlína Horálková (Krasnojarsk/KHL), Aneta Tejralová (Nižnij Novgorod/KHL), Samantha Kolowratová (Metropolitan Riveters/NWHL), Magdalena Erbenová (Rensselaer Polytechnic Institute/NCAA), Dominika Lásková (Merrimack College/NCAA),

útočnice: Denisa Křížová, Kateřina Mrázová (obě Brynäs/ Švéd.), Veronika Lorencová, Michaela Pejzlová (obě IFK Helsinky/Fin.), Kateřina Bukolská (Kladno), Tereza Mazancová (Benátky nad Jizerou), Laura Lerchová (Skelleftea/Švéd.), Vendula Přibylová (AIK Stockholm/Švéd.), Lenka Serdar (TPS Turku/Fin.), Alena Mills (Vanke Rays Šen-čen/KHL), Noemi Neubauerová (Colgate University/NCAA), Klára Hymlárová (St. Cloud State University/NCAA), Tereza Vanišová (Boston Pride/NWHL).