Hokejistky prohrály na OH s Dánskem 2:3 a nemají jisté čtvrtfinále

Peking - České hokejistky prohrály na olympijských hrách v Pekingu s Dánskem 2:3, ve třetím duelu ve výkonnostně horší skupině B ztratily první body a promarnily šanci si s předstihem zajistit účast ve čtvrtfinále. Svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny zůstávají se šesti body druhé o bod před třetí Čínou a o tři před Dánskem. Postup do play off při premiéře pod pěti kruhy si mohou Češky zajistit v případě bodového zisku v úterním závěrečném utkání s Japonskem, případně při zaváhání Číňanek či Dánek se Švédkami.

Český tým dvakrát vedl po brankách Anety Tejralové a Kateřiny Mrázové, ale Dánky srovnaly kroky díky Josefine Jakobsonové a Michelle Weisové a v čase 40:49 rozhodla Silke Gludová. Seveřanky, které loni v Calgary z 10. místa sestoupily z elitní kategorie mistrovství světa, se dočkaly při premiéře na OH prvního zisku.

Po úvodních výhrách nad Čínou a Švédskem shodně 3:1 se do české branky místo zkušené Kláry Peslarové postavila devatenáctiletá Viktorie Švejdová. Do první velké šance se dostala po individuální akci Lédlová, ale brankářka Repstocková-Rommeová zasáhla. V 6. minutě získala puk Křížová a nabídla ho mezi kruhy Tejralové, která otevřela skóre.

Zvýšit mohla Mlýnková, ale zakončení do odkryté branky jí znemožnila Brixová. V polovině úvodní části se dostala do úniku Jakobsenová a bekhendovým blafákem vyzrála na Švejdovou. Češky pak nevyužily přesilovku a samy se ubránily ve dvou oslabeních. Náskok Pacinovu výběru nevrátila ani šance Přibylové či při vyloučení Petersové možnosti Bukolské a Hymlárové.

Na dánské brankářce ztroskotala i v úvodu druhé části Lédlová. Ve 24. minutě po ideální křížné přihrávce Radové už zamířila u levé tyče do odkryté branky Křížová, ale z vedení se Češky těšily jen 87 sekund. Vanišová ztratila puk před brankou a Weisová podobně jako Jakobsenová uspěla se zakončením do bekhendu.

V polovině druhé části mohla po zaváhání Pejšové otočit stav Perssonová, ale Švejdová její forhendový blafák kryla. Český tým nevyužil tři početní výhody za sebou, největší šanci měla v 32. minutě Tejralová, jejíž bekhendový pokus kryla Repstocková-Rommeová.

Potom Pacinův tým nabídl dvě přesilovky Seveřankám a v té druhé při pobytu Radové na trestné lavici inkasoval. Po 49 sekundách třetí třetiny po asistenci Jakobsenové překonala osamocená Gludová Švejdovou. Tu pak v brance nahradila Peslarová.

Češky poprvé na turnaji prohrávaly a nedokázaly se s nepřízní skóre vyrovnat. Šance neproměnily Přibylová, Tejralová ani Lásková a v závěrečné power play, v jejímž závěru hrály Češky i devět sekund přesilovku, se stav už nezměnil.

Hlasy po utkání:

Viktorie Švejdová (brankářka): "Myslím, že jsme podcenily situaci. Těžko říct, jestli jsme měly jen špatný den, nebo se dostavila únava či něco jiného. Strašně nás to mrzí. Někdy až moc chceme a pak situace překombinováváme. Myslím, že nám i částečně chybí štěstí. Je tam hodně faktorů a teď fakt nedokážu říct, čím to bylo. Budeme doufat, že to v úterý proti Japonkám dáme. Tým na to máme, všechny holky jsou šikovné a skvělé hráčky. Srovnáme se, tuhle prohru necháme za sebou. Tohle byl den blbec."

Alena Mills (útočnice): "Zavinily jsme si to samy. Od začátku jsme nehrály týmově a snažily se hrát moc individuálně a to se nám vymstilo. Ke konci už to bylo lepší, ale nemůžeme čekat, že to v posledních deseti minutách dotáhneme a vyhrajeme. Hraje se šedesát minut. Hlavně první třetinu jsme jim daly hromadu prostoru, nedržely jsme se našich principů a nehrály jsme pospolu celá pětka. Asi nám chybí klid a trpělivost v koncovce. Odvaha se do té střely pořádně opřít. Probíraly jsme to s holkama a byla to jedna z věcí, co jsme chtěly dnes protrhnout. Nepodařilo se."

Hokej - ženy:

Skupina B:

ČR - Dánsko 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Tejralová (Křížová), 24. Mrázová (Radová, Vanišová) - 10. Jakobsenová, 25. Weisová, 41. Gludová (Jakobsenová). Rozhodčí: Furbergová (Švéd.), Senuková - Clarkeová (obě Kan.), Strongová (USA). Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 637.

Sestava ČR: Švejdová (41. Peslarová) - Lásková, Pejšová, Kolowratová, Čajanová, Horálková, Tejralová, Radová - Vanišová, Mrázová, Mlýnková - Neubauerová, Pejzlová, Křížová - Přibylová, Mills, Hymlárová - Lédlová, Serdar, Bukolská - Pátková. Trenér: Tomáš Pacina.

Tabulka:

1. Japonsko 3 2 0 1 0 10:5 7 2. ČR 3 2 0 0 1 8:5 6 3. Čína 3 1 1 0 1 6:5 5 4. Dánsko 3 1 0 0 2 6:11 3 5 Švédsko 2 0 0 0 2 2:6 0