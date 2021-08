Hokejistky prohrály čtvrtfinále MS s Finkami 0:1

Calgary - České hokejistky prohrály na mistrovství světa v Calgary čtvrtfinálovou bitvu s Finkami 0:1 a na historický postup do semifinále tak nedosáhly. Po první porážce na turnaji je čeká boj o 5. až 8. místo, jejich dalšími soupeřkami budou v pondělí od 1:00 SELČ Japonky. O postupu obhájkyň stříbra z roku 2019 rozhodla ve 36. minutě Sanni Vanhanenová.

Fotogalerie

Svěřenkyně kouče Tomáše Paciny toužily vrátit Seveřankám porážku 1:3 ze stejné fáze posledního odehraného šampionátu před více než dvěma lety. S Finkami odehrály výborný zápas a byly v každé třetině střelecky o něco aktivnější. Celkem vyhrály na přesné střelecké pokusy 29:20, jenže po celé utkání ztroskotávaly na bezchybně chytající Anni Keisalaové ve finském brankovišti.

"Hrály jsme velice dobrý zápas. Hlavně v první třetině jsme soupeřkám nenechaly ani kousek ledu. V přesilovkách jsme měly několik dobrých střel, stínily jsme před brankou a puk tam poskakoval před brankou. Chyběl centimetr, aby to tam padlo, ale bohužel se to nepovedlo," komentovala marné dobývání branky Finska pro web IIHF.com kapitánka Alena Mills.

Už v šesté minutě hrály Češky přesilovku a vytvořily si během ní hned několik velkých šancí, jenže soupeřky i s notnou dávkou štěstí odolaly. Pak svou početní výhodu nevyužily ani Finky. Už po jejím skončení měla příležitost Elisa Holopainenová, ale i česká brankářka Klára Peslarová byla připravená.

V úvodu druhé části se k dorážce dostala Michaela Pejzlová, velkou šanci však opět dokázala zlikvidovat Keisalaová. Další možnosti následovaly v přesilovce i při následné hře pět na pět. K vedoucímu gólu měly blízko Aneta Tejralová, Kateřina Mrázová i Denisa Křížová, ale krátce po skončení dalšího trestu Finek udeřilo na druhé straně.

Vanhanenová naskočila z trestné lavice, dostala se do sóla, puk jí sice při pokusu o blafák sjel z hole, jenže Peslarové nešťastně zkomplikovala situaci vracející se Tereza Vanišová a kotouč skončil za brankovou čárou.

"Zasáhla jsem vyrážečkou a snažila jsme se to odehrát pryč. Ale trefilo to Terezu a nad betonem to spadlo do branky," litovala Peslarová, která v minulých dvou duelech udržela čisté konto a proti Finsku inkasovala z 20 střel jen jednou.

Právě Vanišová byla blízko vyrovnání v závěru zápasu během oslabení, při power play pak neuspěla ani Dominika Lásková a postup do bojů o medaile tak mohly slavit Finky.

"Ve druhé třetině jsme trochu přestali hrát naši hru, protože jsme strašně chtěli. Je to srdcervoucí. Potřebovali jsme být trochu klidnější a držet se naší hry. Ale není jediná hráčka, která by na ledě nenechala srdce a nevypustila tam duši. Mám štěstí, že můžu být koučem takového týmu. Je to fantastická parta, asi nejlepší, kterou jsem kdy trénoval," podotkl Pacina.

Hlavním cílem pro zbytek turnaje bude pro český tým vybojovat páté místo a účast v silnější skupině A pro příští šampionát. "Je klíčové hrát ve skupině A, protože potom bychom měli snadnější čtvrtfinále. Když jsme v 'béčku', narazíme pokaždé buď na Kanadu, USA nebo Finsko. Zítřejší zápas s Japonskem je velice důležitý a doufejme, že budeme hrát i v úterý," dodal Pacina.

Mistrovství světa hokejistek v Calgary - čtvrtfinále: ČR - Finsko 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Branka: 36. Vanhanenová. Rozhodčí: Lieffersová, Manthaová (obě Kan.) - Kainbergerová (Rak.), Strongová (USA). Vyloučení: 2:4. Bez využití. Bez diváků. Kanada - Německo 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) Branky: 4. a 29. Spoonerová, 2. Bellová, 16. Jennerová, 36. Poulinová, 44. Daoustová, 54. Fillierová. Další program (SELČ): O 5. až 8. místo: Neděle 29. srpna: 21:00 Rusko - Německo. Pondělí 30. srpna: 1:00 ČR - Japonsko. Semifinále: Pondělí 30. srpna: 21:00 USA - Finsko. Úterý 31. srpna: 1:00 Kanada - Švýcarsko.