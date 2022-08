Hokejistky porazily na MS Švédsko 3:0 a ovládly skupinu B

Frederikshavn (Dánsko) - České hokejistky vyhrály i čtvrtý zápas na mistrovství světa. V dánském Frederikshavnu porazily Švédsko 3:0 a bez ztráty bodu ovládly skupinu B. Ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají s Finskem, které dnes zdolalo Švýcarsko 4:0 a ve výkonnostně lepší skupině A skončilo třetí.

Spolehlivým výkonem se pod českou výhru podepsala brankářka Klára Peslarová, která zlikvidovala všech 27 střel soupeřek. Gólově se prosadily Vendula Přibylová, Natálie Mlýnková a Klára Hymlárová.

Švédky, které potřebovaly k vítězství ve skupiny vyhrát v základní hrací době, byly v úvodu utkání výrazně aktivnější. Ústřední postavou české sestavy byla brankářka Peslarová, která v 5. minutě zlikvidovala samostatný nájezd Bouvengové.

V polovině první třetiny se do další velké šance dostala Antonssonová, z brejku však nezamířila přesně. Až poté si první zákrok v utkání připsala švédská gólmanka Söderbergová, složité situace ale v úvodní dvacetiminutovce řešit nemusela.

Do druhé části vstoupily Češky lépe a postupně vyrovnaly statistiku střeleckých pokusů. V polovině zápasu se dostaly do vedení, když Přibylová zakončila samostatnou akci přesnou střelou k pravé tyči. Více ze hry měly i nadále Švédky, Peslarová však chytala spolehlivě. Spoluhráčky podržela i při vyloučení Láskové.

"Po první třetině jsme si (v kabině) řekly, co musíme dělat lépe. Že se musíme více vzájemně podporovat a myslím si, že jsme se opravdu zlepšily. Po prvním gólu jsme změnily přístup a hrály mnohem lépe," uvedla Přibylová pro web Mezinárodní hokejové federace.

Ve třetí třetině hráčky Tří korunek nedokázaly pokračovat v nátlakové hře a jejich šance na úspěch klesly v 50. minutě, kdy se po akci Pátkové prosadila počtvrté na MS Mlýnková. Švédský kouč Lundberg se následně rozhodl zariskovat odvoláním brankářky, čehož Hymlárová rychle využila ke vstřelení třetí české branky.

Stejně jako v pondělním zápase proti Německu si český tým připsal výhru bez inkasované branky, Peslarová ale musela nulu potvrdit zlikvidováním šance Hjalmarssonové.

"Žádný ze zápasů nebyl jednoduchý. Dnes jsme neskórovaly jako v předešlých utkáních, ale musíme být v pohodě, je to realita a každý další zápas bude náročnější," uvedla kanadská trenérka české reprezentace Carla MacLeodová s tím, že je důležité mít stále z hokeje radost a usmívat se. "O první přestávce jsme proto v kabině řekly, že si to musíme užít. Švédsko má skvělý tým, což jsme věděly. Každý zápas je náročný, to je vidět na výsledku," dodala dvojnásobná olympijská vítězka, která národní tým převzala v létě.

Mistrovství světa hokejistek v Dánsku:

Skupina A (Herning):

Švýcarsko - Finsko 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

20:00 Kanada - USA.

Tabulka:

1. USA 3 3 0 0 0 25:1 9 2. Kanada 3 3 0 0 0 17:2 9 3. Finsko 4 2 0 0 2 15:13 6 4. Švýcarsko 4 1 0 0 3 4:18 3 5. Japonsko 4 0 0 0 4 4:31 0

Skupina B (Frederikshavn):

Švédsko - Česko 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 30. Přibylová (Neubauerová, Horálková), 50. Mlýnková (Pátková, Pejšová), 53. Hymlárová (Křízová). Rozhodčí: Kainbergerová (Rak.) Karklinaová (Lot.) - Chartrandová, Jalbertová (obě Kan.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 337.

Tabulka:

1. Česko 4 4 0 0 0 21:2 12 2. Švédsko 4 1 2 0 1 12:10 7 3. Maďarsko 4 1 0 1 2 7:13 4 4. Dánsko 3 1 0 0 2 4:10 3 5. Německo 3 0 0 1 2 5:14 1