Hokejistky neodletí do Pekingu kompletní, Mlýnková je nemocná

Praha - Hokejová reprezentace žen neodletí ve čtvrtek na olympijské hry v Pekingu v kompletním složení. Útočnice Natálie Mlýnková měla pozitivní test na koronavirus a je v karanténě. Vedení národního týmu ale věří, že hráčka do Číny odcestuje později a do turnaje zasáhne. Kvůli nemoci covid-19 musel být předčasně ukončen i kemp náhradnic v Litoměřicích, s mužstvem proto nyní neodcestuje ani žádná z rezervních hráček.

"Natálie nastoupila proces pěti dní karantény. Zatím se k nám vůbec nepřipojila, protože neprošla vstupními testy a je v izolaci doma," uvedl trenér Tomáš Pacina v on-line rozhovoru s novináři. Původně bylo v kádru 23 hráček, do Číny jich nyní odletí 22. "Natálie je odolná holka, která podobnou věc zažívala před odřeknutým mistrovstvím světa v Kanadě, kdy si zlomila kotník. Teď stejně jako holky tady každý den plní úkoly dle protokolu, aby za námi mohla co nejdříve přijet. Věřím, že přijede možná už na první zápas a okamžitě se zapojí do hry," přál si Pacina.

Koronavirus zasáhl i do přípravy náhradnic, které od pondělí trénovaly v Litoměřicích. "Měli jsme tam jeden pozitivní test a dvě holky mají podezření, že budou také pozitivní, což znamená, že nikdo z nich s námi ve čtvrtek nemůže odcestovat. Uděláme ale vše proto, aby za námi přijely později," uvedl Pacina. Hráčky by podle něj mohly přicestovat po prvním nebo druhém zápase ve skupině. "Doufáme ale, že je nebudeme vůbec potřebovat. To je ideální scénář," řekl.

Na základě pondělního rozhodnutí Mezinárodní hokejové federace si mohou všichni účastníci hokejového turnaje určit až šest náhradníků, kteří by do her mohli nastoupit místo zraněných či pozitivně testovaných hráčů či hráček. Český tým původně plánoval vzít sebou tři náhradnice. Na seznamu byla i bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová, která se ale do kempu nakonec kvůli zdravotním problémům se zády vůbec nezapojila.

Hokejistky se v Praze sešly v pondělí a až do dnešního dne byly jen v hotelu, kde byly pravidelně testované. Dnes odpoledne poprvé trénovaly v O2 areně. "Hlavní věc, na kterou se nyní zaměřujeme, je psychologický stav týmu. To je nejdůležitější část našeho play booku. Musíme vše brát den po dnu a nesoustředit se příliš na budoucnost. Řešit problémy, které jsou dnes a těšit se na věci, které jsou dnes," podotkl Pacina s tím, že hráčky dostaly od realizačního týmu úkoly, které po skupinkách řeší. "Situace je nevyzpytatelná. Nikdo to nemá pod kontrolou a pravidla a nařízení se mění každodenně. I tohle nás nutí žít v současnosti, nemůžeme plánovat a připravovat se na to, co bude za dva tři dny," řekl reprezentační kouč.

Podobný postoj si prý vedení týmu stanovilo i k samotnému olympijskému turnaji. "Máme nějakou představu, kdo chceme, aby hrál spolu, jaké pětky. Ale víme, že se to může den ode dne měnit," řekl Pacina, jenž si od začátku svého angažmá u ženské reprezentace stanovil jako jednu z priorit snahu kontrolovat věci, které kontrolovat lze. "Nemůžeme kontrolovat věci, které se dějí ve světě, ale můžeme kontrolovat to, jak na to reagujeme. Myslím si, že holky to zatím zvládají fantasticky," ocenil Pacina přístup svých svěřenkyň.

České hokejisty zahájí premiérovou účast na olympijských hrách 3. února zápasem proti domácí Číně, dále se ve skupině B utkají se Švédskem, Dánskem a Japonskem. Tři nejlepší týmy budou hrát play off, ve kterém doplní pětici celků z elitní skupiny A, a Češky mezi postupujícími nechtějí chybět.