Hokejistky chtějí využít domácí prostředí k premiérovému postupu na OH

Praha - České hokejistky se pokusí využít domácího prostředí k historicky první účasti na zimních olympijských hrách. Svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny se v polovině listopadu utkají v Chomutově postupně s Norskem, Polskem, Maďarskem a ve hře bude jedno místo na únorových hrách v Pekingu.

"Příprava na turnaj probíhá už teď. Všechny hráčky hrají ve svých ligách po celém světe a jsme v kontaktu. Vedle toho vyhodnocujeme letošní mistrovství světa a chceme se z toho poučit," uvedl Pacina na dnešní tiskové konferenci v Praze. Na srpnovém šampionátu v Calgary obsadil jeho tým 7. místo.

Příští týden by vedení reprezentace mělo zveřejnit jména 28 hráček, které se na začátku listopadu sejdou na závěrečném soustředění. Po týdnu a dvou přípravných zápasech proti Dánsku bude pět hráček vyřazeno a určena konečná nominace. "Očekáváme velice těžkou kvalifikaci. Žádného ze soupeřů nepodceňujeme, ale uvědomujeme si, že jsme favorité, což pro nás jako pro Čechy obvykle není nejlepší. Nechceme se ale za nic schovávat," podotkl Pacina.

Hlavním soupeřem Česka v boji o postup do Pekingu by mělo být Maďarsko, které hokejistky letos třikrát porazily. Přehrály jej i na MS v Calgary. "Hrajeme doma a tlak bude velký. Česku se ještě nikdy nepodařilo na olympiádu postoupit. Důležitější než fyzická příprava bude mentální nebo duševní," řekl Pacina, který tuto část přípravy nechce podcenit.

Hokejistky tak například čeká i víkendový teambuilding v Krušných horách po prvním týdnu soustředění. "Jde o to, abychom byli schopni hrát jako favorit. Už nejsme neznámý tým, soupeři s námi počítají. Jsme připraveni na tom každý den pracovat. Důležité je i to, že všech 28 hráček má šanci probojovat se do konečné nominace. Nikdo nemá nic jistého," uvedl Pacina.

Základem úspěchu je podle něj, aby všechny hráčky plnily stanovenou herní taktiku a dodržovaly týmovou filozofii. "Pokud podle ní hrajeme, má úspěch. Ukázalo se to i na mistrovství světa. Hráli jsme se všemi týmy nejen vyrovnanou, ale i dominantní partii. Když začneme hrát sami na sebe, na mezinárodním poli nemáme šanci na úspěch," řekl trenér. "Na ledě máme pět hráček plus brankářku a musíme hrát spolu. Na puku. Pokud jedna hráčka z role vypadne, je problém," řekl Pacina.

V letech 2013 i 2017 české hokejistky obsadily v olympijské kvalifikaci druhé místo, v klíčových zápasech prohrály s Japonskem respektive Švýcarskem. Tentokráte budou mít s ohledem na postavení ve světovém žebříčku poprvé výhodu domácího prostředí v rozhodujícím turnaji.

"Strašně se těšíme. Pro mě osobně to už bude čtvrtá kvalifikace. Myslím si, že bude výhoda, že hrajeme v Chomutově. Všichni dělají maximum pro to, abychom měly nejlepší podmínky. Větší motivaci, než zahrát si na olympiádě, mít nemůžeme. Víme, že to nebude jednoduché. Bude důležité, abychom byly trpělivé v každém zápase," uvedla útočnice Kateřina Mrázová. "Pro mě osobně je to asi poslední šance dostat se na olympiádu. Bude důležité nesoustředit se jen na cíl, který je jasný, ale na průběh. Jít zápas po zápasu," dodala osmadvacetiletá hráčka.